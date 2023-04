El dolor, la esperanza y la ciencia chocan cuando los atletas recurren a los hongos mágicos

“Me cansé de ir a esos médicos y me cansé de hablar con ellos”, dijo Downie. “No me malinterpreten, no digo que los médicos sean malos. Solo digo que, en mi experiencia personal, lo que viví no fue positivo. Y llega un punto en el que tienes que probar algo nuevo, y es por eso que estoy aquí”.

“Luché contra todos. Escogía al tipo más grande que pudiera encontrar y lo desafiaba. Así fue como sobreviví, cómo me hice un nombre. Me estaba infligiendo todo este dolor e inflamación, siempre recibiendo puñetazos en la cara, y tenía que mantener este tipo de personalidad machista, como, ‘Oh, no puedes lastimarme. No puedes lastimarme’”.

