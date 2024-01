Cuando pienses en tu salud, no te olvides de tus ojos 

Desde que me diagnosticaron glaucoma hace 15 años, he tenido más controles de presión ocular, exámenes de visión, recetas de gotas para los ojos y cirugías láser de los que puedo recordar. Yo no debería subestimar la importancia de mi vista. Y sin embargo, cuando mis ojos se llenaron de esa niebla que empañaba mi visión en marzo pasado, me sentí extrañamente optimista.

Pero para muchos no es fácil tener un examen de la vista o recibir tratamiento. Millones no tienen seguro de salud, otros no pueden pagar su parte del costo, o viven en comunidades donde no hay muchos oftalmólogos.

