Hasta hace poco, los investigadores económicos celebraban una tendencia alentadora: los estadounidenses de mayor edad permanecían más tiempo en el mercado laboral y esperaban más para solicitar sus beneficios del Seguro Social, con el objetivo de mejorar su estabilidad financiera durante la jubilación.

No todos, por supuesto. A pesar de los consejos de los asesores financieros y las expectativas de los economistas, la mayoría de las personas todavía solicita sus beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación que les corresponde, aunque eso generalmente significa recibir pagos mensuales más bajos durante el resto de su vida.

Quienes solicitan sus beneficios anticipadamente pueden enfrentar dificultades económicas inesperadas, como le ocurrió a Alan Turner cuando perdió su trabajo como diseñador de exhibiciones de museos en 2022.

“Busqué trabajo de manera un poco desorganizada, pero mis perspectivas no eran muy buenas”, dijo.

Durante un tiempo, Turner, de 69 años, quien vive en New Castle, Delaware, logró mantenerse con los beneficios por desempleo y sus ahorros, con la esperanza de llegar a su edad plena de jubilación —66 años y medio— antes de solicitar los beneficios.

“Era posible, pero la situación era desalentadora”, dijo.

Finalmente, comenzó a recibir sus beneficios a los 64 años, lo que redujo sus ingresos del Seguro Social en unos 5.000 dólares anuales.

Otras personas pueden sentir la necesidad de jubilarse antes de lo previsto.

Nancy Mansson, técnica en medicina nuclear de West Hebron, Nueva York, se dio cuenta el año pasado de que “estaba completamente agotada”, según contó. “Tenía que dejar de trabajar”, aunque todavía le faltaba más de un año para alcanzar su edad plena de jubilación.

Las personas pueden solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, pero sus pagos serán considerablemente menores que si esperan hasta alcanzar la edad plena de jubilación, que actualmente es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después.

Mansson, de 67 años, renunció a unos 300 dólares mensuales al solicitar los beneficios anticipadamente y trabaja un día por semana en un hospital para compensar esa reducción.

Aun así, los economistas habían documentado que los estadounidenses se jubilaban cada vez más tarde y también postergaban la solicitud de sus beneficios. Hasta el año pasado, cuando “se desató el caos”, dijo Alicia Munnell, exdirectora del Centro de Investigación sobre la Jubilación de Boston College.

En un aumento sin precedentes, cientos de miles de personas más de lo habitual solicitaron repentinamente sus beneficios de jubilación.

¿Por qué?

Para comprender qué está ocurriendo con los estadounidenses mayores y el Seguro Social, es necesario mirar tanto al pasado como al futuro.

Durante décadas, los trabajadores se habían jubilado a edades cada vez más tempranas. Esa tendencia se revirtió en la década de 1980 y el cambio se aceleró en los años 90.

Las modificaciones a la ley del Seguro Social, aprobadas por el Congreso en 1983 —“la última vez que hicimos algo con el Seguro Social”, señaló Munnell con énfasis—, establecieron incentivos para trabajar durante más años.

La mayoría de los empleadores pasó de ofrecer pensiones de beneficios definidos a planes 401(k) y dejó de proporcionar seguro médico a los jubilados, lo que dio motivos adicionales para permanecer en el mercado laboral.

Además, en términos generales, los trabajos se habían vuelto menos exigentes físicamente y “la salud y la longevidad estaban mejorando”, dijo Munnell.

En un análisis publicado el año pasado por el centro, la proporción de hombres que solicitaban sus beneficios a los 62 años cayó del 31% en 2019 al 26% en 2023. Entre las mujeres, disminuyó del 34% al 27%.

Durante el mismo período, la proporción de hombres que solicitaban sus beneficios a los 67 años o después aumentó del 19% al 26%, y entre las mujeres pasó del 20% al 25%. La tendencia continuó en 2024.

Al esperar más tiempo, “tienen mayores ingresos”, dijo Munnell. “Pueden seguir aportando a sus planes 401(k). Reciben beneficios más altos del Seguro Social y tienen menos años durante los cuales deben mantenerse sin ingresos”.

Esperar también aumenta los beneficios que eventualmente pueden recibir los cónyuges sobrevivientes.

Además, la mayoría de los beneficiarios paga impuestos sobre sus prestaciones, lo que fortalece tanto el sistema del Seguro Social como el presupuesto federal en general.

Postergar la solicitud hasta los 70 años, la edad a la que se alcanza el beneficio máximo, ofrece ventajas especialmente importantes.

Después de la edad plena de jubilación, los beneficios aumentan un 8% anual.

“Es una renta vitalicia protegida contra la inflación con la que el sector privado no puede competir”, dijo Jack Smalligan, investigador sénior de políticas públicas del Urban Institute, una organización de investigación sin fines de lucro.

“Si tiene buena salud y puede permitírselo, es la decisión más inteligente”.

Pero en 2025, Smalligan y un colega observaron una afluencia inusual de nuevas solicitudes de jubilación y dieron la voz de alarma.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, descubrieron que las solicitudes habían aumentado en 267.000 respecto del año anterior, un incremento del 13%.

Por lo general, “las fluctuaciones estaban más bien en el rango del 2% al 3%”, dijo Smalligan.

El crecimiento de la población y los ajustes que beneficiaron a un pequeño grupo de empleados públicos no podían explicar la magnitud de ese aumento.

“En realidad, fue una reacción a la turbulencia que atravesaba el Seguro Social durante ese período”, dijo Smalligan.

El gobierno de Trump, a través de su improvisado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), difundía afirmaciones falsas sobre un fraude generalizado, recortaba miles de puestos de trabajo en la Administración del Seguro Social y amenazaba con cerrar oficinas locales.

“Desde la Casa Blanca llegaba toda una combinación de señales negativas sobre el Seguro Social”, dijo Smalligan.

“Que hubiera personas atacando al gobierno con una motosierra no ayudó”, coincidió Munnell, en referencia a un episodio que recibió amplia cobertura mediática, en el que Elon Musk, entonces jefe de DOGE, apareció en el escenario de una conferencia conservadora blandiendo esa herramienta.

Musk ha calificado al Seguro Social como “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”.

Quizás no debería sorprender que el año pasado tantos estadounidenses mayores decidieran que era mejor solicitar sus beneficios mientras todavía podían.

(Algo que los beneficiarios quizás desconozcan: quienes se arrepienten de haber solicitado sus beneficios al alcanzar la edad plena de jubilación, pero antes de cumplir 70 años, pueden pedir al Seguro Social que suspenda sus pagos y reanudarlos más adelante, cuando los montos sean mayores, con los ajustes correspondientes por el dinero ya recibido. “No es una decisión irreversible”, dijo Smalligan).

En un estudio de 2021 realizado por el centro de Boston College, los investigadores mostraron a más de 3.100 participantes distintos titulares sobre el Seguro Social.

Uno de ellos hacía referencia, de manera relativamente neutral, a “un déficit de financiamiento a largo plazo”, mientras que otros contenían expresiones más alarmantes, como “agotar sus reservas” y “camino a la insolvencia”.

El breve texto que acompañaba a los titulares era el mismo.

“Con los titulares que generaban más temor, las personas tendían a decir que solicitarían sus beneficios antes, aproximadamente un año antes”, en comparación con el grupo de control que había leído el titular neutral, dijo Gal Wettstein, director asociado de salud y seguros del centro y coautor del estudio.

Para 2025, esto ya no era un experimento académico.

La cobertura negativa de los medios era “abrumadora”, dijo. “La gente la veía todos los días”.

¿Y ahora?

Un año después, las solicitudes han regresado a niveles más normales.

Entre octubre de 2025 y abril de 2026, las nuevas solicitudes de beneficios del Seguro Social disminuyeron en 235.000, una caída de aproximadamente el 10%.

“Fue casi una reversión exacta”, dijo Smalligan. La disminución “prácticamente anuló el aumento anterior”.

Eso no significa que el Seguro Social haya superado sus problemas.

Sin una intervención del Congreso, el fondo fiduciario destinado a pagar los beneficios de jubilación agotará sus reservas a fines de 2032, según el informe más reciente de sus administradores.

Por ley, los beneficiarios seguirán recibiendo pagos si eso ocurre, pero estos podrían ser hasta un 22% menores.

Y, a pesar de que la agencia ha vuelto a contratar a algunos empleados, “seguimos recibiendo informes sobre dificultades para comunicarse por teléfono o conseguir una cita presencial”, dijo Smalligan.

Señaló que el presupuesto administrativo del Seguro Social ha recibido fondos insuficientes durante muchos años.

Un representante de la Administración del Seguro Social afirmó que la agencia ha brindado el mejor servicio al público de su historia, ayudando a las personas por cualquiera de los medios que elijan: teléfono, internet o atención presencial.

Cuando se le preguntó por las razones del aumento de las solicitudes anticipadas de beneficios, la agencia no respondió.

En el pasado, el Congreso ha intervenido con soluciones de último momento.

Esta vez, los senadores Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y Bernie Moreno, republicano de Ohio, están preparando un proyecto de ley bipartidista que, entre otras medidas, elevaría el límite salarial que actualmente exime del pago de impuestos sobre la nómina a los ingresos superiores a 184.500 dólares.

Según los administradores del Seguro Social, eliminar ese límite aportaría 3 billones de dólares al sistema durante 10 años.

Un “plan de solvencia” publicado por la Institución Brookings, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y las políticas públicas, también propone esa medida.

“Entre las opciones para aumentar los ingresos, esa es la que cuenta con el respaldo más amplio” entre los líderes políticos y el público, dijo Smalligan, coautor del informe.

Por ahora, sin embargo, “la incertidumbre sobre el Seguro Social está generando ansiedad y malestar entre los estadounidenses”, señaló Munnell.

Sam Delson, exempleado del gobierno estatal de California que vive en Elk Grove, se jubiló hace cinco años, a los 61.

Con su pensión estatal, calculó que podía permitirse esperar hasta los 70 años para comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social, y todavía tiene esa intención.

La mayor parte del tiempo.

“No espero que el sistema se derrumbe, pero ya no estoy tan absolutamente seguro como antes. Me han surgido algunas dudas”, dijo Delson.

“Estoy pensando que empezar a los 67 tampoco estaría tan mal”.

The New Old Age se produce en colaboración con The New York Times.