Cómo Estados Unidos perdió el control de la gripe aviar, abriendo las puertas a otra pandemia

Aunque la gripe aviar aún no se propaga con rapidez entre las personas, un cambio en esa dirección podría causar enorme sufrimiento. Los CDC han descrito repetidamente los casos entre los trabajadores agrícolas de este año como leves: no fueron hospitalizados. Pero eso no significa que los síntomas sean benignos, o que el virus no pueda causar algo peor.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our kffhealthnews.org site. If possible, please include the original author(s) and KFF Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on kffhealthnews.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org