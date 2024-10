Lo nuevo y lo que debes tener en cuenta en el próximo período de inscripción abierta de ACA

—Los planes de corto plazo, que técnicamente no son parte de la cobertura de ACA y no están sujetos a sus normas de beneficios y protecciones de beneficios preexistentes, pueden ser emitidos por sólo cuatro meses de cobertura, como máximo, según lo dispuesto por la administración Biden, que entró en vigencia con planes que empezaron el 1 de septiembre. Esto ha revocado una norma de la administración Trump que flexibilizaba los requisitos para permitir a las aseguradoras ofrecer una cobertura de hasta 364 días, con la opción de renovar las pólizas hasta por dos años más. Los planes existentes y los emitidos antes del 1 de septiembre no caen bajo las nuevas reglas . Pero los consumidores que contaban con períodos más largos deben comprobar los detalles de sus planes y considerar la posibilidad de cambiar a un plan de ACA para evitar una situación en la que su plan a corto plazo expire antes de tiempo o a mediados de año, arriesgándose así a no poder obtener otra cobertura por el resto del año.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our kffhealthnews.org site. If possible, please include the original author(s) and KFF Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on kffhealthnews.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org