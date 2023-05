Tips para ayudar a los padres mayores que se resisten a recibir ayuda o consejos

Si crees que el deterioro cognitivo podría ser un factor en el comportamiento de tu padre, en lugar de tratar de persuadirlo para que acepte más ayuda en casa, intenta que tenga una evaluación médica, como sugiere Leslie Kernisan, autora de “ When Your Aging Parent Needs Help : A Geriatrician’s Step-by-Step Guide to Memory Loss, Resistance, Safety Worries, and More”.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our kffhealthnews.org site. If possible, please include the original author(s) and KFF Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on kffhealthnews.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org