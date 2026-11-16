EE.UU. perdió su estatus de país libre de sarampión, según autoridades de salud internacionales. Qué significa

A una médica y madre en Utah le preocupa su hijo de 4 meses —que duerme aquí, en casa—, quien es demasiado pequeño vacunarse mientras el sarampión se propaga en la comunidad. (Amy Maxmen/KFF Health News)

Estados Unidos perdió oficialmente su estatus de país que había eliminado el sarampión, un logro de salud pública alcanzado hace un cuarto de siglo.

Investigadores con conocimiento directo de las deliberaciones sobre el estatus del país dijeron a KFF Health News que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llegó a esa conclusión la semana del 9 de noviembre: el sarampión ha restablecido su transmisión sostenida en Estados Unidos.

La OPS tenía previsto hacer un anuncio público el 17 de noviembre.

En términos de salud pública, la eliminación del sarampión depende de que los brotes esporádicos de un país terminen en menos de un año. Eso ya no está ocurriendo en Estados Unidos.

“Es un momento muy triste”, dijo Anne Schuchat, epidemióloga y ex subdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), quien no participó en la decisión de la OPS.

“El sarampión causa muchísimo sufrimiento innecesario, desde fiebre alta y ausencias al trabajo y a la escuela hasta complicaciones a largo plazo, como enfermedades neurológicas degenerativas progresivas, e incluso la muerte”, agregó.

Los brotes de sarampión son completamente prevenibles: dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, previenen aproximadamente el 97% de las infecciones.

Por eso, cuando casi todas las personas de una comunidad están completamente vacunadas, el virus no puede propagarse.

En los últimos dos años, más de 830 personas han sido hospitalizadas por sarampión en el país.

Más de 8.000 personas han contraído el virus y desarrollado la enfermedad en brotes que han generado costos de aproximadamente 125 millones de dólares en atención médica, respuesta de salud pública y pérdidas de productividad, según estimaciones de investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

Los estados han informado 13 muertes asociadas al sarampión, entre ellas la de un bebé de 7 meses en Nueva York y las de bebés en Pennsylvania y Wisconsin en los últimos meses.

Por lo general, los bebés no reciben la vacuna antes de cumplir un año.

La OPS, un organismo internacional que supervisa la salud en las Américas y trabaja con la Organización Mundial de la Salud (OMS), basó su evaluación en dos análisis: uno realizado por los CDC y otro por un grupo independiente de expertos en sarampión.

Los investigadores ya anticipaban esta conclusión después de que un brote en Utah superara el año de duración en junio.

Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), atribuyó el resurgimiento del sarampión a las brechas de vacunación que comenzaron a producirse años antes de este gobierno.

De hecho, las tasas de vacunación infantil han disminuido de manera sostenida desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Pero muchos científicos también responsabilizan a la administración Trump por difundir desinformación sobre las vacunas y obstaculizar una respuesta rápida y contundente a los brotes.

Por ejemplo, el gobierno recortó millones de dólares de los programas de vacunación infantil administrados por los departamentos estatales de salud y canceló fondos destinados a investigar la reticencia a las vacunas.

Después de que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., despidiera a Susan Monarez, directora de los CDC, en agosto de 2025, ella declaró ante el Congreso que había sido despedida porque se negó a aprobar por adelantado cambios en las recomendaciones de vacunación “sin revisar la evidencia”.

Agregó que “ya hemos visto el mayor brote de sarampión en más de 30 años” y que, “si se debilitan las protecciones que brindan las vacunas, las enfermedades prevenibles volverán”.

Portavoces del HHS y de la Casa Blanca defendieron al gobierno, incluido Kennedy, quien dirigió una destacada organización antivacunas antes de asumir la dirección del HHS.

“El presidente y el secretario han alentado repetidamente la vacunación contra el sarampión, han coordinado acciones con los estados y han facilitado la distribución de dosis de vacunas en todo el país”, escribió en un correo electrónico Allison Schuster, portavoz de la Casa Blanca.

Gobiernos anteriores dieron la voz de alarma

Anna Fajardo, enfermera de salud pública, ofrece vacunas en un evento de inscripción escolar en el suroeste de Utah. (Amy Maxmen/KFF Health News)

Durante más de tres décadas, el gobierno federal consideró al sarampión una tragedia prevenible, y los brotes importantes desencadenaban esfuerzos nacionales para aumentar la vacunación y detener la propagación del virus.

Eso ya no ocurre, dijo Patsy Stinchfield, directora ejecutiva de Measles Collaborative, una nueva iniciativa que informa al público sobre las vacunas y ayuda a los trabajadores de salud que responden a los brotes.

Stinchfield era enfermera pediátrica en un hospital infantil de Minnesota durante el último gran aumento de casos de sarampión en el país antes de su eliminación, entre 1989 y 1991.

Recordó que había una sala entera dedicada a niños con sarampión y el enorme esfuerzo necesario para evitar que el virus se propagara a pacientes pediátricos con cáncer y sistemas inmunitarios debilitados.

Dos niños murieron de sarampión en ese hospital.

“Eso cambió mi carrera para siempre”, dijo.

En aquella época, explicó, el gobierno federal “comprendía la urgencia”.

Los funcionarios organizaban conferencias de prensa, hablaban sobre las vacunas en los medios de comunicación, emitían directrices clínicas y publicaban informes en la principal revista científica de los CDC, el Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), que orientaban las políticas de salud.

Cuando los datos indicaron que algunos niños no desarrollaban una respuesta inmunitaria suficientemente fuerte con una sola dosis de la vacuna triple viral, un comité asesor de los CDC recomendó administrar dos dosis.

Cuando los análisis de los CDC revelaron que muchos niños con sarampión no habían sido vacunados debido al costo, el gobierno creó el programa Vaccines for Children (Vacunas para Niños), para ofrecer vacunas gratuitas a familias con cobertura de salud insuficiente.

Los casos se desplomaron.

Para el año 2000, los CDC y la OPS determinaron que el sarampión ya no representaba una amenaza nacional: se había eliminado su transmisión.

La “eliminación” permite que se produzcan brotes ocasionales, porque el sarampión no ha sido erradicado en todo el mundo y una pequeña proporción de personas, como los bebés muy pequeños, no puede estar protegida mediante la vacunación.

Después de la eliminación del sarampión en Estados Unidos, personas que se habían infectado en el extranjero provocaron brotes ocasionales. Pero, hasta ahora, esos brotes terminaban extinguiéndose gracias a la inmunidad colectiva.

Cuando al menos el 95% de las personas de una comunidad estaban inmunizadas, los brotes se apagaban y las personas vulnerables quedaban protegidas.

Pasarían 14 años antes de que se produjera otro brote importante en Estados Unidos.

Luego, en 2015, el virus se propagó entre niños no vacunados en los parques de Disney en California y dio origen a brotes en otros lugares.

El Congreso consideró que unos 125 casos constituían una emergencia y convocó a Schuchat, de los CDC, para que declarara sobre la situación.

“La vacunación no era un tema partidista”, recordó. “Se trataba de resolver un problema: ¿qué podemos hacer al respecto?”.

La televisión transmitió un video en el que el entonces cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, hablaba sobre vacunación con Elmo, el personaje de Sesame Street.

Funcionarios del HHS trabajaron con expertos en vacunas para desarrollar estrategias destinadas a aumentar la confianza del público en la vacunación.

California y Vermont endurecieron sus requisitos de vacunación.

En 2019, comités de la Cámara de Representantes y del Senado volvieron a reunirse para abordar el sarampión, cuando se produjo un gran brote concentrado en comunidades judías ortodoxas de Nueva York y Nueva Jersey.

El Congreso preguntó a los líderes del HHS cómo planeaba el gobierno frenar el aumento de la desinformación sobre las vacunas en internet.

“Los estafadores de internet que afirman que las vacunas no son seguras se aprovechan de los temores infundados y las dificultades cotidianas de los padres, y están creando un peligro para la salud pública que es completamente prevenible”, dijo entonces Lamar Alexander, senador republicano por Tennessee.

Alex Azar, secretario de Salud durante el primer gobierno de Trump, y Robert Redfield, entonces director de los CDC, ofrecieron una conferencia de prensa en la que destacaron la “importancia de vacunarse a tiempo”.

Y durante los brotes de 2014, 2015 y 2019, el MMWR de los CDC publicó artículos detallados pocas semanas después de la recopilación de datos.

La rapidez es importante porque esos informes orientan la respuesta ante las emergencias.

“El MMWR es la voz de los CDC”, dijo Schuchat, “que alerta al país, a los medios de comunicación, a los médicos y a los expertos en salud pública sobre acontecimientos que requieren medidas”.

El silencio ante la emergencia

Poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en 2025, estalló un brote de sarampión en el oeste de Texas.

En siete meses, superó en magnitud a cualquier brote registrado en Estados Unidos desde 1992, se propagó a México y al menos otros tres estados, enfermó a más de 4.500 personas en ambos países y causó al menos 16 muertes.

En lugar de difundir mensajes claros y reiterados sobre la importancia de las vacunas contra el sarampión, Kennedy afirmó falsamente en Fox News que estas provocan “muertes todos los años”.

El Congreso no convocó ninguna audiencia y el HHS no envió fondos hasta después de que la emergencia en el oeste de Texas había disminuido.

Aparte de una actualización anual sobre el sarampión, el MMWR no publicó ni un solo informe sobre los brotes de ese año.

Un letrero en la entrada de una clínica, situada en la frontera entre Arizona y Utah, advierte a las personas que no han sido vacunadas contra el sarampión que esperen fuera si presentan fiebre, tos u otros síntomas. (Amy Maxmen/KFF Health News)

“Gran parte de esto se parece al caso del perro que no ladró”, dijo Dorit Reiss, investigadora de políticas de vacunación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco.

“Algo que normalmente ocurre no está ocurriendo”.

Según varios funcionarios de los CDC, cuyos nombres KFF Health News acordó mantener en reserva porque temían represalias por hablar con la prensa, funcionarios designados políticamente han retrasado o bloqueado varios artículos del MMWR.

“Hay un esfuerzo deliberado por parte del gobierno para restar importancia a las enfermedades prevenibles mediante vacunas”, dijo uno de los funcionarios.

“Los informes sobre el sarampión del oeste de Texas y Nuevo México fueron archivados intencionalmente”, dijo otro científico de la agencia.

En abril, The Washington Post informó que Jay Bhattacharya, quien dirigió temporalmente los CDC este año y sigue al frente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), había bloqueado la publicación de un estudio en el MMWR que concluía que las vacunas contra el covid reducían a la mitad la probabilidad de acudir a una sala de emergencias.

“La insinuación de que el HHS está suprimiendo deliberadamente información sobre el sarampión u otras enfermedades prevenibles mediante vacunas es falsa”, dijo Hilliard, portavoz del HHS, en un correo electrónico a KFF Health News.

Señaló que Kennedy y los CDC han proporcionado aproximadamente 100 millones de dólares en fondos adicionales para responder a los brotes.

Agregó que los tiempos de publicación de los informes del MMWR varían debido a factores como el análisis de datos y la revisión científica.

Más de un año después de que se recopilaran los datos en Texas, aparecieron algunos informes en la revista de los CDC.

Un estudio sobre 60 personas hospitalizadas por sarampión en el oeste de Texas reveló que dos necesitaron intubación y ventilación mecánica, y que un bebé nacido de una madre con sarampión sufrió una inflamación cerebral potencialmente mortal causada por el virus.

El MMWR todavía no ha publicado informes detallados sobre los enormes brotes de South Carolina, Utah y Pennsylvania.

Tampoco ha aparecido este año en la revista la actualización nacional de los CDC sobre el sarampión.

En cambio, la publicación ha incluido artículos menos urgentes sobre técnicas científicas que podrían ayudar a caracterizar futuros brotes.

Científicos de los CDC dijeron a KFF Health News que siguen analizando datos, pero que ya no esperan publicar sus hallazgos en el MMWR porque el proceso se ha vuelto lento, poco transparente e impredecible.

The Washington Post informó recientemente que se había retenido un informe urgente de los CDC sobre los riesgos del sarampión para las mujeres embarazadas.

“Ahora tenemos dos CDC”, dijo un funcionario de la agencia.

“Uno está integrado por científicos y empleados públicos de los CDC comprometidos con la salud pública, y el otro por funcionarios designados políticamente que llegan y modifican el sitio web”.

El tablero de datos sobre sarampión de los CDC registra cuatro muertes menos que las informadas este año por los departamentos estatales de salud.

Kennedy ha cuestionado algunas de esas muertes y ha hecho afirmaciones sin fundamento según las cuales los funcionarios de salud de Pennsylvania tergiversaron los datos.

Kennedy dio personalmente instrucciones a los CDC para modificar el texto de una página web que afirmaba que las vacunas no causan autismo, según contó el año pasado a The New York Times.

Ahora, la página sugiere un posible vínculo entre ambos y ya no incluye numerosos estudios revisados por pares que investigaron rigurosamente una posible asociación y no encontraron ninguna.

Esos estudios fueron reemplazados por especulaciones sobre una correlación y acusaciones sin fundamento de que la comunidad científica ha ocultado un posible vínculo para “evitar la reticencia a las vacunas”.

El gobierno de Trump también ha generado confusión sobre las vacunas de otras maneras, dijo Reiss.

En agosto, Trump afirmó incorrectamente que la vacuna triple viral podía ser “bastante letal” y repitió la idea desacreditada de que las vacunas pueden causar autismo.

Stephen Miller, ahora jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, ha afirmado falsamente que los médicos “llenan a sus hijos de inyecciones pocos días después de nacer sin comprender las consecuencias a largo plazo”.

Las vacunas recomendadas y el calendario de vacunación han sido estudiados exhaustivamente.

Kennedy lleva dos décadas haciendo afirmaciones de ese tipo, incluso durante su gestión como secretario de Salud.

“Ha sido imperdonable que los máximos responsables estén difundiendo rumores, desinformación y falsedades descaradas”, dijo Schuchat.

Cuando periodistas y miembros del Congreso los han presionado, tanto Kennedy como Trump han recomendado las vacunas contra el sarampión.

Pero no han repetido ese mensaje de manera clara y espontánea en las redes sociales ni en los podcasts y videos en los que Kennedy participa habitualmente.

Kennedy también reemplazó a los expertos en vacunas de un comité asesor de los CDC por investigadores de posiciones marginales que sostienen posturas antivacunas.

Y, bajo su dirección, los CDC han despedido o forzado la salida de numerosos especialistas en vacunas, incluidos todos los integrantes de una unidad de la División de Servicios de Inmunización que trabaja en colaboración con organizaciones comunitarias y farmacias.

Al mismo tiempo, Kennedy ha dedicado recursos a investigar posibles daños causados por las vacunas, incluso mediante un intento de realizar un ensayo clínico considerado innecesario y poco ético por sociedades médicas y la OMS.

Para recuperar el estatus de país que ha eliminado el sarampión, los brotes actuales en Estados Unidos deben terminar y, después, los futuros brotes deberán dejar de propagarse en menos de un año, explicó Paul Rota, microbiólogo y exfuncionario de los CDC.

Con los brotes expandiéndose en varios estados, dijo, ese momento no parece cercano.

“Los incendios más grandes producen más brasas, y cualquiera de esas brasas puede provocar otro incendio”, concluyó.