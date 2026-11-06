Ola electoral de medio término prepara el terreno para la batalla por Medicare para Todos

Abdul El-Sayed saluda a sus simpatizantes en un evento de seguimiento de la noche electoral. Al igual que otros progresistas, El-Sayed convirtió el programa "Medicare para todos" en un eje central de su campaña, lo cual podría dar impulso a esta propuesta de cara a las primarias presidenciales del partido en 2028. (Salwan Georges/Getty Images)

LANSING, Michigan — Quince años trabajando como enfermera en una sala de emergencias convencieron a Kim Bogan de que la única manera de arreglar el sistema de salud estadounidense era desmantelarlo y empezar de cero.

Los pacientes que llegan para ser evaluados en emergencias están más enfermos que nunca. Muchos no pueden pagar los medicamentos que les recetan. Y, a veces, cuando un paciente muere, se pregunta si podría haberle salvado la vida de no haber estado atendiendo a otras cinco o seis personas al mismo tiempo.

Por eso, durante el último año alternó sus turnos de 12 horas en el Hospital Sparrow de esta ciudad con la campaña electoral de Abdul El-Sayed, el demócrata que convirtió Medicare para Todos en una de las principales propuestas de su campaña al Congreso y que ahora es senador electo.

Pero Bogan reconoce que el hecho de que candidatos progresistas hayan ganado elecciones promoviendo alguna versión de esa propuesta en estados como Texas, Iowa, Maine y Michigan no significa que será fácil conseguir apoyo para Medicare para Todos.

“Nadie esperaba eso”, dijo Bogan.

Medicare para Todos generalmente se refiere a un programa gubernamental de salud que garantizaría cobertura a todos los estadounidenses mediante el reemplazo de la mayoría o la totalidad de los seguros privados.

Los críticos ya señalan que, incluso en una ola demócrata tan contundente como la de las elecciones de medio término de 2026, los defensores más firmes de Medicare para Todos, en general, ganaron por márgenes más estrechos que los demócratas más moderados.

“Independientemente de qué otras razones llevaron a la gente a votar en estas elecciones de medio término —el enojo por la inflación, la corrupción o la guerra contra Irán—, en términos generales no votaron para que el gobierno se hiciera cargo de los seguros de salud”, dijo Jonathan Oberlander, profesor y experto en reformas del sistema de salud de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Aun así, los defensores de la cobertura universal de salud consideran que este momento representa una oportunidad que se presenta una vez por generación, porque los estadounidenses están agobiados por el peso de los costos de la atención médica y quieren cambios.

Varios estados, entre ellos Oregon, ya están analizando qué se necesitaría para establecer sistemas de pagador único.

La crisis de asequibilidad “dominó estas elecciones, y Medicare para Todos responde a esa preocupación”, dijo Oberlander.

Según el experto, quienes apoyan Medicare para Todos esperan que la propuesta cobre un impulso importante de cara a las elecciones primarias presidenciales demócratas de 2028.

Pero los demócratas más moderados podrían considerar que la creciente popularidad de la idea amenaza los avances que lograron en estados como Iowa, Kansas y Carolina del Sur.

“Si los demócratas quieren conservar esos escaños, que fueron muy difíciles de ganar, probablemente no estén interesados en aprobar Medicare para Todos”, dijo Oberlander. “Es un enorme riesgo político en estados que tienden a votar por los republicanos. Así que el hecho de que los demócratas tengan mayoría no significa que exista una mayoría a favor de Medicare para Todos”.

Las propuestas anteriores de Medicare para Todos habrían exigido que millones de personas renunciaran voluntariamente a su cobertura actual, lo que habría generado una oposición sin precedentes por parte de la industria de la salud, dijo Michael Cannon, economista especializado en salud del Instituto Cato, de orientación libertaria, y opositor a un seguro de salud universal.

“Si Medicare para Todos realmente tuviera los niveles de precios que imaginan Bernie Sanders y Abdul El-Sayed, la industria lo haría pedazos”, dijo.

Y aunque el número de votantes que dicen apoyar Medicare para Todos es mayor que en casi una década, ese respaldo disminuye cuando se les presentan argumentos habituales en contra, como la posibilidad de que provoque aumentos de impuestos o demoras en los tratamientos, según una encuesta reciente de KFF.

Jaime Bardenhagen dijo que siente un poco de culpa ante la idea de recibir cobertura de salud del gobierno.



Kim Bogan, enfermera de urgencias en Michigan, pasó el último año haciendo campaña a favor de Abdul El-Sayed. Considera que “Medicare para todos” es la mejor manera de arreglar un sistema sanitario que no funciona. Los pacientes que llegan a urgencias a menudo han pospuesto la búsqueda de atención médica, incluso mientras su estado de salud empeoraba. (Kate Wells/KFF Health News)

Bardenhagen, una exenfermera del condado rural de Leelanau, en el norte de Michigan, tiene Parkinson y sialidosis, una enfermedad genética poco frecuente que puede provocar convulsiones.

Sin embargo, se “siente mal” por cumplir los requisitos para recibir beneficios por discapacidad el próximo año.

Contó que, cuando crecía en una granja, esos programas eran algo en lo que “no creía”. La idea era que uno debía trabajar para conseguir lo que necesitaba, explicó, y no depender de la ayuda del gobierno.

“Y trabajé tan duro como pude, durante todo el tiempo que pude”.

Pero, al igual que millones de estadounidenses, Bardenhagen y su esposo vieron cómo los costos de su seguro de salud se disparaban este año, después de que expiraran los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Sus primas mensuales pasaron de 700 a 1.300 dólares, con un deducible de 7.500 dólares.

Comenzaron a postergar estudios médicos que su doctor quería que se hiciera, contó.

“No podíamos pagarlos”, dijo.

Su esposo votó por Donald Trump en 2016, contó Bardenhagen. Esta vez, se quedó en casa y no votó.

Bardenhagen, que es demócrata, también consideró no participar en las elecciones de mitad de mandato.

“Ya no confío en ninguno de los dos partidos”, dijo.

A pesar de esas dudas, asegura que apoya Medicare para Todos. Sus años como enfermera la dejaron desilusionada con el sistema de salud actual.

Sentía que eran las compañías de seguros, y no los médicos, las que tomaban las decisiones y determinaban qué medicamentos y procedimientos podían recibir los pacientes.

¿No sería más justo, se preguntaba, que esas decisiones estuvieran en manos de “buenas personas” dentro del gobierno?

“Así que, definitivamente, el gobierno debería hacerse cargo”.

Que el gobierno asuma ese control es precisamente el peor escenario posible para Cannon.

El economista libertario dijo que darle al gobierno federal un mayor control sobre el sistema de salud solo terminaría produciendo resultados contraproducentes.

Los pacientes quedarían “en situaciones todavía más vulnerables, porque su acceso a la atención médica dependería de un gasto gubernamental que simplemente no es sostenible”.

Cannon considera ingenuo que los defensores de Medicare para Todos crean que el gobierno podría negociar precios más bajos de medicamentos y servicios médicos al reemplazar los planes privados por uno público.

“Todo el mundo sabe que la industria terminará manejando el sistema, y así ha sido desde que se aprobó Medicare”, dijo Cannon.

Para Bardenhagen, el mensaje que quiere que los demócratas extraigan de las elecciones de mitad de mandato es sencillo:

“Hagan algo”, dijo la ex enfermera.

“Con los resultados electorales, ambos partidos estarán bajo presión para encontrar soluciones a la actual crisis de asequibilidad de la atención médica”, dijo Sara Collins, investigadora principal del Commonwealth Fund, una fundación privada que apoya la investigación en salud.

Eso podría traducirse en acuerdos bipartidistas más modestos, pero igualmente importantes, que antes de las elecciones de mitad de mandato podrían haber parecido impensables.

Por ejemplo, restablecer los subsidios ampliados de ACA que expiraron a finales del año pasado, u otras medidas que cuentan con amplio respaldo, como limitar el uso de las autorizaciones previas por parte de las aseguradoras, un mecanismo que exige que los pacientes obtengan la aprobación de su compañía de seguros antes de recibir un tratamiento cubierto.

“Creo que probablemente esa sea la opción más fácil de concretar”, dijo Patricia Votava, estratega política radicada en Sullivan’s Island, South Carolina.

Es probable que la presión para reformar el sistema de salud también aumente, ya que se prevé que las primas de los planes de ACA vuelvan a subir a tasas de dos dígitos el próximo año.

Además, los empleadores están trasladando a los trabajadores una proporción cada vez mayor del aumento de los costos de las primas de los seguros, y se avecinan recortes masivos a Medicaid, que, según las proyecciones, dejarán a otros 7,5 millones de personas sin seguro de salud para 2034.

En términos generales, los resultados de las elecciones de mitad de mandato podrían desplazar la agenda de salud de los demócratas más hacia la izquierda, dijo Oberlander.

Algunos demócratas podrían apoyar una opción pública, es decir, un plan de salud respaldado por el gobierno al que las personas podrían inscribirse voluntariamente.

Otros integrantes del partido podrían unirse en torno a una versión de Medicare para Todos que no reemplace por completo a los seguros privados, sino que funcione como un “seguro de salud gubernamental básico garantizado”, tal como El-Sayed describió su propuesta actual durante la campaña.

“Si te gusta el seguro que tienes a través de tu empleador o de tu sindicato, puedes seguir teniéndolo”, dijo.

Sea cual sea la opción que elijan, los demócratas no deberían esperar que los votantes estén dispuestos a aguardar pacientemente durante años de cambios graduales, advirtió Oberlander.

“Si se abre una oportunidad, hay que aprovecharla de inmediato”.