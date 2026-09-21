Tres medicamentos comunes que adultos mayores podrían estar usando en exceso

El escenario suele desarrollarse de esta manera: investigadores estudian un medicamento de uso frecuente y concluyen que es menos eficaz para los pacientes mayores de lo que se pensaba, o que sus riesgos superan sus beneficios para este grupo. Luego aparecen más estudios que confirman esos hallazgos.

Después de algunos años, las asociaciones médicas revisan sus guías y advierten que el medicamento en cuestión debería evitarse o, al menos, recetarse de manera más selectiva. Puede incorporarse a los Criterios de Beers, una influyente lista de fármacos potencialmente inapropiados para pacientes mayores publicada por la Sociedad Americana de Geriatría.

Si el medicamento tiene una función preventiva, el U.S. Preventive Services Task Force, un panel independiente de expertos, puede emitir recomendaciones de cautela. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) puede requerir que la caja del remedio incluya un recuadro negro con advertencias sobre efectos secundarios preocupantes.

Después de algunos años, los investigadores analizan grandes bases de datos nacionales para determinar si el uso de ese medicamento disminuyó. Con frecuencia, la respuesta es: sí, pero no lo suficiente.

De hecho, a veces su uso no bajó en absoluto. O incluso aumentó.

“Las personas tienden a utilizar un medicamento incluso cuando ya no lo necesitan”, dijo Michael Steinman, geriatra de la University de California-San Francisco y codirector de la U.S. Deprescribing Research Network. “Es fácil empezar a tomarlos, pero puede ser difícil dejarlos”.

Esta inercia médica refleja, en parte, el tiempo que lleva difundir los nuevos hallazgos. “Los médicos tienen un millón de cosas que necesitan saber y a las que deben prestar atención, y la información puede tardar un tiempo en llegarles”, dijo Steinman.

Pero también refleja la manera en que “los médicos y los pacientes se acostumbran a tratar las enfermedades de determinadas formas”, dijo. “Se convierten en hábitos arraigados”. Encontrar alternativas es difícil, así que “es fácil seguir haciendo lo que uno ya conoce”.

Estudios recientes sobre tres medicamentos o clases de medicamentos ampliamente utilizados entre los estadounidenses mayores ilustran el problema.

Desventajas de las benzodiacepinas

Los científicos comenzaron a alertar sobre las benzodiacepinas hace más de 20 años. Recetadas para el insomnio y la ansiedad, “ofrecen un alivio rápido”, dijo Mark Olfson, psiquiatra y epidemiólogo de Universidad de Columbia.

¿El problema? Las benzodiacepinas —entre ellas Valium, Xanax y Ativan— y los medicamentos relacionados conocidos como fármacos “Z” —como Ambien y Lunesta— “pueden afectar el equilibrio, la coordinación y la función cognitiva, lo que puede traducirse en caídas, fracturas y accidentes automovilísticos”, explicó Olfson. En pacientes que también toman opioides para el dolor, las benzodiacepinas pueden provocar sobredosis.

Además, “una vez que las has tomado durante cierto tiempo, desarrollas dependencia”, agregó Olfson. “Cuando las dejas, puedes presentar síntomas de abstinencia”.

Entonces, ¿qué ha ocurrido con el uso de benzodiacepinas entre los adultos mayores, que son más sensibles a estos efectos?

En un análisis reciente de las tendencias de recetas publicado en Annals of Internal Medicine, Olfson y su equipo informaron avances. Entre las personas de 65 años o más, la proporción de pacientes que surtieron recetas de benzodiacepinas disminuyó de alrededor del 14% en 2015 al 11,5% en 2024.

Pero ese descenso se ha estancado desde 2020, posiblemente en relación con la pandemia de covid-19. Además, el uso de estos medicamentos recetados aumentó entre las personas mayores de 75 años, del 12% en 2020 a aproximadamente el 13% cuatro años después. La dispensación a través de farmacias de centros de cuidados de largo plazo aumentó a más del doble.

Y aproximadamente un tercio de quienes los usaban tomaban estos medicamentos durante más de seis meses, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia.

“Es preocupante”, dijo Olfson.

Pero advirtió que los pacientes no deberían dejar de tomar benzodiacepinas repentinamente ni por su cuenta, porque eso puede provocar síntomas de abstinencia.

“Se requiere una reducción gradual y supervisada” por un profesional médico, dijo. “Lleva muchas semanas”.

Exceso de antibióticos

Durante años, el tratamiento estándar para la diverticulitis —la inflamación o infección de pequeñas bolsas que se forman en el colon— fueron los antibióticos, principalmente las fluoroquinolonas, como Cipro y Levaquin, o amoxicilina con ácido clavulánico, como Augmentin.

“No se cuestionaba”, dijo Jesse Sutton, farmacéutico e investigador del sistema de atención médica de Veterans Affairs de Minneapolis. “Los antibióticos son medicamentos seguros y eficaces, excelentes, que salvan vidas, así que la mentalidad era: ante la duda, úsalos”.

Pero en 2015, la Asociación Americana de Gastroenterología recomendó no recetar antibióticos de manera rutinaria para la diverticulitis “no complicada”, que representa la gran mayoría de los casos. Otros grupos médicos hicieron recomendaciones similares.

Los ensayos clínicos habían demostrado que, para esta afección, los antibióticos tenían poco o ningún efecto sobre la mortalidad, la necesidad de cirugía, las complicaciones o las recurrencias.

“No habían mejorado nada”, dijo Sutton.

Y, como ocurre con cualquier medicamento, “hay desventajas, consecuencias no deseadas”, dijo. “Los efectos secundarios de los antibióticos representan una cantidad considerable de visitas a las salas de emergencias” por síntomas como náuseas, vómitos y diarrea.

Los antibióticos también aumentan el riesgo de desarrollar la peligrosa infección por C. difficile.

Además, “cuanto más se usan los antibióticos, menos eficaces son en el futuro”, dijo Sutton. La Organización Mundial de la Salud ha calificado la resistencia a los antimicrobianos como “una importante amenaza para la salud mundial”.

Por eso, Sutton y sus colegas, que estudiaron los tratamientos administrados durante 70.000 consultas en 120 centros de Veterans Affairs, esperaban observar una disminución en el uso de antibióticos para la diverticulitis no complicada a lo largo de 10 años.

En cambio, informaron recientemente en Annals of Internal Medicine que la prescripción de antibióticos se mantuvo prácticamente universal, en el 97% de las consultas, independientemente de lo que indicaran las guías.

Lo más probable es que a los pacientes les hubiera ido igual de bien con unos días de Tylenol y una dieta de líquidos claros.

El uso excesivo de antibióticos también sigue siendo frecuente para otras afecciones que aparecen en edades más avanzadas, entre ellas ciertos tipos de infecciones urinarias que no provocan síntomas molestos y las infecciones de las vías respiratorias superiores, que suelen ser virales y no bacterianas.

En esos casos, cuando un médico receta un antibiótico, “yo recomendaría a los pacientes que dijeran: ‘Por favor, explíqueme cuál es la razón para recetarlo’”, dijo Sutton. “Si no lo hacen, está bien hacer una pausa”.

Cuando la aspirina no es la respuesta

La aspirina es diferente. Como es barata y se vende sin receta, cualquiera puede empezar a tomarla por su cuenta, y millones de estadounidenses mayores lo hacen pensando que ayudará a prevenir problemas cardiovasculares.

Para las personas que ya han tenido un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o una intervención del corazón, como la colocación de un stent o una cirugía de bypass, los estudios han demostrado que tomar diariamente una dosis baja de aspirina como “prevención secundaria” reduce las probabilidades de sufrir otro episodio.

Pero para la “prevención primaria” en personas que no han tenido uno de estos eventos, las recomendaciones cambiaron en 2019, cuando el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón recomendaron no utilizar aspirina con este propósito en personas de 70 años o más.

El U.S. Preventive Services Task Force fue más lejos y recomendó no iniciar el uso de aspirina para la prevención primaria a partir de los 60 años.

Grandes ensayos clínicos habían demostrado que la aspirina ofrecía pocos beneficios como medida de prevención primaria, pero sí presentaba riesgos, en particular hemorragias gastrointestinales.

“A medida que envejecemos, aumenta el riesgo de sangrado”, dijo Timothy Anderson, médico internista de la University de Pittsburgh y codirector de su Prescribing Wisely Lab.

Con menor frecuencia, pero de manera más grave, la aspirina puede provocar hemorragias cerebrales.

En un estudio publicado el año pasado en JAMA, Anderson y su coautor encontraron indicios de que el mensaje estaba llegando: el uso de aspirina para la prevención primaria, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey, disminuyó considerablemente entre 2011 y 2023. Sin embargo, más de un tercio de las personas de 70 años o más seguían tomándola.

Hay algunas salvedades. Un subgrupo de adultos mayores con factores de riesgo elevados de enfermedad cardiovascular puede beneficiarse de la aspirina para la prevención primaria.

Y, para complicar aún más las cosas, algunas evidencias sugieren que los pacientes mayores que ya toman aspirina enfrentan un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular si dejan de tomarla.

“El primer paso es conversar con tu médico de atención primaria” sobre la aspirina, dijo Anderson. “‘¿Sigue siendo adecuada para mí a medida que envejezco?’”

Los pacientes mayores que toman aspirina, muchos de ellos sin ninguna orientación médica, “están interesados en reducir su riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular”, dijo. “Están tratando de ser proactivos y cuidar su salud”.

Pero con los medicamentos para la presión arterial y las estatinas para controlar el colesterol, agregó, “tenemos mejores estrategias que la aspirina para lograrlo”.

The New Old Age se produce en colaboración con The New York Times.