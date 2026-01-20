Ante el aumento en los precios del seguro médico, las familias enfrentan decisiones difíciles

Cynthia Freeman, una artista de 61 años que vive en Nueva York, lleva tiempo tratando de encontrar la manera de mantener el plan médico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés) del que dependen ella y su esposo.

“Si no tuviéramos problemas de salud, volvería a lo que hacía cuando tenía 40 años y no tendría seguro médico”, dijo. “Pero ahora no estamos en esa situación”.

Freeman y su esposo, Brad Lawrence, son trabajadores independientes que se dedican a la narración de historias y a la producción de podcasts.

En octubre, Lawrence, de 52 años, se enfermó gravemente y de forma repentina.

“Sabía que estaba en problemas”, contó. “Entré a la sala de emergencias, me acerqué al mostrador y dije: ‘Hola, subí 25 libras en cinco días, me cuesta respirar y me duele el pecho’. Y se quedaron mirándome sin parpadear”.

Los doctores le diagnosticaron una enfermedad renal y estuvo internado por cuatro días.

Ahora debe tomar un medicamento que, sin seguro, cuesta en promedio $760 al mes.

En enero, la prima de su plan actual del nivel Plata subió casi un 75%, a $801.

Para conseguir dinero extra, Freeman empezó a trabajar a medio tiempo como barman.

Millones de personas de clase media con planes de salud de ACA enfrentan aumentos drásticos en las primas en 2026, al no contar con el respaldo de los subsidios mejorados que el Congreso no ha renovado. Algunas personas evalúan cambios drásticos en sus vidas para poder enfrentar los nuevos precios que entraron en vigencia el 1 de enero.

Con frecuencia, recae en las mujeres la tarea de resolver el rompecabezas del seguro médico familiar.

Las mujeres suelen utilizar más servicios de salud que los hombres, en parte por la necesidad de servicios de salud reproductiva, según Elizabeth Tobin-Tyler, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown.

También suelen ser quienes toman las decisiones médicas en la familia, especialmente en lo relacionado con los hijos.

“Hay un papel que desempeñan las mujeres, de manera desproporcionada, dentro de las familias respecto a lo que llamamos la carga mental”, explicó Tobin-Tyler, lo que incluye “tomar decisiones relacionadas con el seguro médico”.

Antes de las fiestas de fin de año, el Congreso evaluó algunas formas de aliviar los aumentos en las primas, pero no se concretó ninguna medida, y ya vencieron fechas límite importantes.

¿Quedarse sin seguro?

A medida que se acercaba el final de 2025, B. se angustió tratando de decidir qué hacer con el seguro médico de su familia. Estaba buscando un trabajo de tiempo completo con beneficios, porque los precios que veía para los planes de ACA en 2026 eran alarmantes.

Mientras tanto, decidió que ella y su esposo dejarían de estar cubiertos y mantendrían solo el seguro para sus hijos. Pero sabía que era arriesgado.

“Mi esposo trabaja con herramientas pesadas todo el día”, dijo, “así que se siente como si estuviéramos jugando a la ruleta”.

NPR y KFF Health News la identifican solo por la inicial de su segundo nombre porque teme que sus necesidades médicas afecten su búsqueda de trabajo con beneficios de salud.

La familia vive en Providence, Rhode Island. Su esposo es carpintero independiente, y ella trabajaba como gerente de una organización sin fines de lucro hasta que perdió su empleo la primavera pasada.

Después de quedarse sin trabajo, recurrió al mercado de seguros de ACA. El plan de nivel Oro de la familia les costaba casi $2.000 al mes en primas.

Era demasiado dinero, así que usaron parte de sus ahorros para la jubilación para cubrir ese gasto, mientras B. seguía buscando empleo.

Como el Congreso no extendió los subsidios mejorados para los planes de ACA —pese a las batallas políticas y al prolongado cierre del gobierno por este tema—, el plan familiar de B. habría costado aún más en 2026: casi $3.000 al mes.

“No tengo $900 adicionales por ahí para incluir en el presupuesto familiar”, dijo.

B. ya había retirado $12.000 de sus ahorros de jubilación para pagar las primas de 2025.

A no ser que encuentre un nuevo trabajo pronto, los ingresos proyectados de su familia para 2026 serán inferiores al 266% del nivel federal de pobreza. Eso significa que los niños califican para cobertura gratuita a través de Medicaid.

Así que B. decidió comprar un plan en el mercado de ACA solo para ella y su esposo, con una prima de $1.200 al mes.

“La conclusión es que nada de esto es accesible o económico, así que vamos a tener que seguir usando nuestros ahorros para pagar”, se lamentó.

Postergar una boda

La posibilidad de primas más altas también obligó a Nicole Benisch a poner en pausa sus planes de boda.

Benisch, de 45 años, tiene un negocio de bienestar holístico en Providence. Pagaba $108 al mes por un plan Plata sin deducible a través del mercado de seguros de Rhode Island.

Pero el costo en 2026 es más que el doble, llegando a $220 al mes.

Ella y su prometido planeaban casarse el 19 de diciembre, el día del cumpleaños de su madre fallecida. “Y luego”, dijo, “nos dimos cuenta de cuánto iba a cambiar el costo de mi prima”.

Como pareja casada, sus ingresos combinados superarían el 400% del nivel federal de pobreza, y eso haría que Benisch dejara de ser elegible para ayuda financiera. Las primas mensuales de su plan actual se triplicarían, superando los $700 al mes.

Benisch consideró un plan Bronce, más barato, pero ese plan no cubre la terapia vocal que necesita para tratar una disfonía por tensión muscular, una afección que puede hacer que su voz se esfuerce o se le apague.

Si se casan, hay otra opción: cambiar al plan de salud de su prometido, que vive en Massachusetts. Pero eso significaría perder a todos sus doctores en Rhode Island, ya que quedarían fuera de la red.

“Tenemos decisiones difíciles que tomar. Y ninguna de las opciones es realmente buena para nosotros”, expresó.

Este artículo forma parte de una alianza con NPR.