Aunque tengas seguro dental, la factura puede ser muy alta

Russell Anthony fue ocho veces al dentista el año pasado. El jubilado de 65 años que vive en Nashville, Tennessee, espera ir con menos frecuencia en 2026, pero ya ha tenido algunas consultas.

“La semana pasada me hicieron un tratamiento de conducto (endodoncia) que costó unos $500”, dijo. “Antes me colocaron una corona que me costó varios cientos de dólares. Y ahora mismo tengo un diente roto, así que tengo que ir al dentista pronto”.

En total, Anthony calcula que pagará alrededor de $2.000 por esta atención este año, aunque tiene seguro dental.

“Tratar de evaluar el costo de cuándo ir a recibir atención dental y pagar por ello, frente a otras necesidades que tengo, es algo muy importante”, agregó Anthony.

La Asociación Dental Estadounidense (American Dental Association, ADA) informó que el 77% de los adultos en Estados Unidos tenía seguro dental en 2021. Pero esa cobertura no protege necesariamente contra facturas elevadas.

De hecho, 1 de cada 4 adultos con seguro dental reportó que el costo es una barrera para recibir atención, según una encuesta de 2023 de KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye KFF Health News.

Aquí hay tres cosas que debes saber para entender mejor tu plan dental y mantener los costos lo más bajos posible:

Incluso con seguro dental, tendrás que pagar por procedimientos

Los planes dentales suelen cubrir completamente la atención de rutina, pero solo pagan una parte del trabajo adicional. Los beneficios varían, pero muchos planes siguen la regla “100/80/50”: cubren el 100% de la atención preventiva, como limpiezas y exámenes, el 80% en el caso de procedimientos básicos, como empastes y endodoncias, y el 50% de otros procedimientos mayores.

Además, los planes dentales suelen tener un límite máximo anual de pago, por lo general, de entre $1.000 y $2.000. Los pacientes deben pagar cualquier costo que supere ese límite. Por ejemplo, si tu plan tiene un máximo de $1.500 y necesitas $4.000 en tratamientos dentales, tendrás que pagar la diferencia de $2.500.

¿Enfrentas una factura dental alta? Tienes opciones

Puede resultar incómodo hablar de dinero directamente con un dentista, pero es útil ser claro sobre lo que puedes pagar.

Muchas clínicas odontológicas ofrecen opciones de financiamiento para ayudar a los pacientes a manejar el costo de la atención, incluyendo estimaciones previas al tratamiento y planes de pago. Si recibes un presupuesto que parece muy alto, revisa los detalles y considera buscar una segunda opinión. También puedes preguntar si ofrecen algún descuento.

Si necesitas una opción de menor costo, puedes considerar las escuelas de odontología, que a menudo ofrecen atención con descuento, o los centros de salud comunitaria federales, que ajustan los precios según los ingresos del paciente.

Visitar al dentista con regularidad puede ayudar a mantener bajos los costos

Sarah Olim, dentista generalista en Katy, Texas, recomienda a sus pacientes hacer cita cada seis meses.

“Lo mejor que puede hacer para reducir el costo de ir al dentista es asegurarse de ir con regularidad y tratar los problemas a tiempo”, dijo.

Olim atiende a pacientes sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su última visita. Pero advirtió que quienes esperan varios años entre consultas pueden encontrar que sus citas son más costosas y más incómodas.

¿La razón? Los problemas dentales generalmente no se resuelven por sí solos. Por ejemplo, una caries pequeña que requiere un empaste rápido puede costar $200. Si no se trata, puede convertirse en un problema mayor que requiera un tratamiento de conducto o endodoncia y una corona, con un costo de miles de dólares.

Tu dentista también te recomendará seguir medidas preventivas básicas: cepillarte los dientes durante dos minutos, dos veces al día. Olim aconseja a sus pacientes tomarse el tiempo o escuchar una canción que les guste para asegurarse de cepillarse el tiempo suficiente.

Personas y políticas

Los legisladores federales han intentado aumentar el acceso de los niños al seguro dental. Bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la atención dental se considera un beneficio esencial de salud para los menores, por lo que los planes de salud en el mercado individual deben ofrecer cobertura dental para menores de 18 años.

Los programas estatales de Medicaid también deben cubrir la atención dental para niños.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este informe.