El alto costo del seguro médico pone en jaque a los granjeros

El año pasado fue difícil para los agricultores. Ante la caída de los precios de cultivos como el maíz y la soya, el aumento de los costos de insumos como fertilizantes y semillas, así como los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump y el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), muchas granjas no fueron rentables.

Y ahora, los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), en los que muchos estadounidenses —incluidos los agricultores— confiaban para comprar cobertura, desaparecieron luego de expirar a finales de diciembre.

James Davis, de 55 años, cultiva algodón, soya y maíz en el norte de Louisiana. Dijo que no sabía cómo él y su esposa podrían pagar el seguro. Su parte de la prima mensual se cuadruplicó para 2026, alcanzando unos $2.700.

“No se puede pagar”, dijo Davis. “Así de simple. No hay nada que discutir. Sin los subsidios, no se puede pagar”.

Más de una cuarta parte de la fuerza laboral agrícola compra su seguro médico en el mercado individual, según un análisis de KFF.

Ese 27% es mucho más alto que el de la población general: solo el 6% de los adultos en Estados Unidos tiene cobertura fuera de los seguros de empleadores o programas públicos.

Los agricultores están acostumbrados a enfrentar desafíos como el clima impredecible y los precios variables de los productos. Pero la pérdida de los subsidios mejorados, sumada a las difíciles condiciones económicas, hará que para muchos resulte imposible pagar por cobertura médica.

Sin una intervención importante de Washington, los agricultores dicen que tendrán que elegir entre quedarse sin seguro o dejar el trabajo en el campo para conseguir un empleo que ofrezca cobertura de salud.

El algodón se cultiva en una granja en Richland Parish, al norte de Louisiana. James Davis cultiva algodón, soja y maíz en la región. Al igual que muchos agricultores, está viendo cómo se disparan los costos de su seguro médico. (Drew Hawkins/Gulf States Newsroom)

Un trabajo de alto riesgo

La agricultura es una actividad peligrosa. Los trabajadores del campo pasan gran parte del tiempo al aire libre. Muchas de sus tareas pueden causar lesiones o enfermedades. Operan maquinaria pesada, trabajan con químicos tóxicos y manipulan animales grandes.

La tasa de muertes relacionadas con el trabajo agrícola es siete veces más alta que el promedio nacional.

El costo financiero de las lesiones no fatales también es significativo. Un estudio del Centro Médico de la Universidad de Nebraska encontró que el costo promedio de una lesión agrícola es de $10.878 en atención médica y $4.735 en salarios perdidos.

Es fundamental que los agricultores puedan acceder a un seguro integral, dijo Florence Becot, socióloga rural y profesora asociada de salud y seguridad agrícola en la Universidad Estatal de Pennsylvania, donde estudia las necesidades sociales y económicas de los hogares agrícolas.

En un estudio de 2022, Becot halló que más del 20% de los hogares agrícolas en Estados Unidos tenían deudas médicas mayores a $1.000 y que más de la mitad no confiaban en poder afrontar los costos de una enfermedad o lesión grave.

Prairie Star Farm ha pertenecido a la familia de Palmer durante tres generaciones. Ella espera que algún día uno de sus hijos quiera hacerse cargo de manejarla, pero cada vez es más difícil que una granja sea rentable. (Meghan Palmer)

“Eso muestra el nivel de vulnerabilidad y preocupación que enfrentan los agricultores”, dijo.

La salud mental también es un motivo de alarma. Los agricultores tienen el doble de probabilidad de morir por suicidio que la población general. Las líneas de ayuda para la salud mental que atienden a comunidades rurales han visto un aumento en las llamadas.

Estas preocupaciones por el malestar emocional creciente de los agricultores, sumadas al aumento de bancarrotas, evocan recuerdos de la crisis agrícola de los años 80, dijo Michael Klein, vicepresidente del grupo de la industria USA Rice. En esa década hubo una ola de ejecuciones hipotecarias y cientos de agricultores se quitaron la vida.

“Realmente tememos lo que pueda pasar”, dijo Klein.

Estar sin seguro no es una opción

Los agricultores pueden mostrarse renuentes a admitir que dependen de un seguro subsidiado por el gobierno, dijo Meghan Palmer, de 43 años, quien maneja una granja lechera en el noreste de Iowa junto con su esposo John, de 45.

“No somos de los que piden ayuda”, dijo Palmer.

Más del 40% de los productores lecheros no tiene seguro médico, uno de los porcentajes más altos entre todos los sectores agrícolas.

Pero quedarse sin seguro no es una opción para los Palmer.

Contaron que, en su primer año de casados, no tenían seguro y tuvieron que pagar de su bolsillo dos crisis de salud inesperadas: a Meghan le hicieron una apendicectomía y su esposo necesitó puntos después de que una vaca lo pateara en la cara.

“Fue una tontería de nuestra parte”, dijo Palmer sobre la decisión de no contratar cobertura médica.

Pero este año, el gasto mensual combinado de su bolsillo aumentará más del 90%, hasta $368.18. Su deducible total en 2026 será de $7.200.

Un tractor en Richland Parish. Davis, agricultor de Louisiana, está frustrado porque los legisladores no son más sensibles a las demandas económicas de la agricultura y a cómo estas han coincidido con el aumento de los costos de la atención médica. (Drew Hawkins/Gulf States Newsroom)

La Granja Prairie Star ha estado en la familia de Palmer por tres generaciones. Ella espera que alguno de sus hijos quiera continuar con la operación, pero cada vez es más difícil que una granja sea rentable.

Palmer es enfermera registrada y trabaja turnos cuando la necesitan, lo que le da la flexibilidad de priorizar su trabajo en la granja. Ahora está buscando un empleo que le ofrezca seguro médico. Pero le preocupa que un trabajo que no le permita ocuparse de las labores del campo termine generándole más carga a su esposo.

“John trabaja agotado casi todo el tiempo”, dijo. “Y así es como se cometen errores y terminas en la sala de emergencias”.

Consecuencias políticas

Aunque los subsidios mejorados expiraron a finales de 2025, los Palmer calculan que su ingreso seguirá siendo lo suficientemente bajo como para que califiquen para algunos créditos fiscales que les permitan pagar la cobertura.

Sin embargo, bajo la ley propuesta por los republicanos, llamada One Big Beautiful Bill Act, se eliminarían los límites de reembolso. Así que si en 2026 su granja es inesperadamente rentable, tendrían que devolver parte —o incluso la totalidad— de esos subsidios al momento de hacer sus impuestos.

El ingreso de un agricultor puede variar drásticamente de un año a otro, explicó Becot, en parte porque los precios de los productos pueden fluctuar rápido.

Algunos agricultores podrían optar por no expandir su negocio deliberadamente, porque ganar demasiado podría significar perder el acceso a los subsidios de salud.

Los agricultores cubiertos por Medicaid tienen preocupaciones similares, agregó Becot. Pero priorizar la asequibilidad del seguro médico limitando el crecimiento de la operación puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el éxito de la granja.

Palmer, en Iowa, y Davis, en Louisiana, están frustrados porque sienten que los legisladores no son suficientemente sensibles ante las exigencias económicas de la agricultura y cómo estas coinciden con el aumento en los costos de atención médica.

El presidente Donald Trump prometió recientemente $12.000 millones en pagos puente únicos para productores de cultivos extensivos, pero eso no detendrá el aumento de los costos del seguro médico.

Los republicanos saben que la asequibilidad de la atención de salud es un problema y han presentado propuestas, dijo Donna Hoffman, politóloga de la Universidad del Norte de Iowa. Pero la mayoría no apoya la extensión de los subsidios mejorados de ACA porque no los considera una solución adecuada al problema del aumento en los costos.

Este artículo es parte de una alianza que incluye a Gulf States Newsroom, NPR y KFF Health News.