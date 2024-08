Límites al uso de redes sociales podría afectar la ayuda de salud mental para adolescentes

Según la investigación de Charmaraman, publicada en el Handbook of Adolescent Digital Media Use and Mental Health , las redes sociales pueden reducir el aislamiento de los niños de minorías y los jóvenes LGBTQ+, así como de otros que no se ven ampliamente representados en la sociedad. Las prohibiciones por edad, dijo, podrían afectar de manera desproporciona a estos grupos marginados, que también pasan más tiempo en las plataformas.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our kffhealthnews.org site. If possible, please include the original author(s) and KFF Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on kffhealthnews.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org