Newsom se enfrenta a Trump y RFK Jr. por la salud pública

SACRAMENTO, California — El gobernador de California, Gavin Newsom, se ha posicionado como un líder nacional en salud pública al impulsar políticas respaldadas por la ciencia, en contraste con la administración Trump.

Después de que Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), despidiera a Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglé), por negarse a lo que sus abogados calificaron como “la peligrosa politización de la ciencia”, Newsom la contrató para ayudar a modernizar el sistema de salud pública de California.

También dio trabajo a Debra Houry, ex directora científica y médica de la agencia, quien había renunciado en protesta pocas horas después del despido de Monarez.

Newsom también se asoció con los gobernadores demócratas Tina Kotek, de Oregon; Bob Ferguson, de Washington; y Josh Green, de Hawaii para formar la West Coast Health Alliance, una agencia regional de salud pública.

Los gobernadores dijeron que sus recomendaciones “defenderán la integridad científica en la salud pública mientras Trump destruye” la credibilidad de los CDC. Newsom argumentó que crear la alianza independiente era vital mientras Kennedy lidera el retroceso de las recomendaciones nacionales de vacunación de la administración Trump.

Más recientemente, California se convirtió en el primer estado en unirse a una red mundial de respuesta a brotes coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguido por Illinois y Nueva York. Colorado y Wisconsin indicaron que planean unirse.

Esto ocurrió después de que el presidente Donald Trump retirara oficialmente a Estados Unidos de la agencia, argumentando que la OMS “se ha desviado de su misión principal y ha actuado en contra de los intereses de Estados Unidos para proteger al público estadounidense en múltiples ocasiones”.

Newsom dijo que unirse al consorcio liderado por la OMS permitirá a California responder más rápido a brotes de enfermedades contagiosas y a otras amenazas a la salud pública.

Aunque otros gobernadores demócratas y líderes de salud pública han criticado abiertamente al gobierno federal, pocos han sido tan directos como Newsom, quien considera postularse a la presidencia en 2028 y está en su segundo y último mandato como gobernador.

Miembros de la comunidad científica han elogiado su esfuerzo por construir una defensa de salud pública frente a los recortes de financiamiento y la reducción de las recomendaciones de vacunas por parte del gobierno federal.

Lo que está haciendo Newsom “es una gran idea”, dijo Paul Offit, crítico de Kennedy y experto en vacunas que anteriormente formó parte del comité asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), pero fue removido bajo la administración Trump en 2025.

“La salud pública se ha puesto de cabeza”, dijo Offit. “Tenemos a un activista antivacunas y negador de la ciencia al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Es peligroso”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre la postura de Newsom y el HHS rechazó solicitudes para entrevistar a Kennedy.

En cambio, funcionarios federales de salud criticaron a los demócratas en general y argumentaron que los estados gobernados por demócratas están participando en fraude y mala administración de fondos federales en programas de salud pública.

Emily Hilliard, vocera del HHS, dijo que la administración está actuando contra “estados gobernados por demócratas que impulsaron confinamientos sin base científica, mandatos de máscaras para niños pequeños y estrictas tarjetas de vacunación durante la era del covid”. Señaló que esas medidas “han erosionado completamente la confianza del pueblo estadounidense en las agencias de salud pública”.

Salud pública guiada por la ciencia

Desde que Trump regresó al poder, Newsom ha criticado al presidente y a su administración por impulsar políticas que considera una amenaza para la salud y la seguridad públicas. Ha calificado a los líderes federales como “extremistas” que intentan “usar los CDC como arma y difundir desinformación”.

También ha criticado duramente a funcionarios federales por vincular erróneamente a las vacunas con el autismo y ha advertido que la administración está poniendo en peligro la vida de bebés y niños pequeños al reducir las recomendaciones de vacunas infantiles. Además, argumentó que la Casa Blanca está generando “caos” en el sistema de salud pública de Estados Unidos al retirarse de la OMS.

El gobernador rechazó una solicitud de entrevista. Marissa Saldivar, vocera de Newsom, dijo que es una prioridad del gobernador “proteger la salud pública y brindar a las comunidades orientación basada en ciencia y evidencia, no en política ni conspiraciones”.

Las acciones de la administración Trump han generado incertidumbre financiera que, según funcionarios locales, ha reducido la moral dentro de los departamentos de salud pública y ha dejado a los estados menos preparados para brotes de enfermedades y esfuerzos de prevención.

El año pasado, la Casa Blanca propuso recortar el gasto del HHS en $33.000 millones, incluidos $3.600 millones de los CDC. En enero, el Congreso rechazó en gran medida esos recortes, aunque se eliminaron fondos para programas centrados en determinantes sociales de la salud, como el acceso a alimentos, vivienda y educación.

La administración Trump anunció que retiraría más de $600 millones en fondos de salud pública de California, Colorado, Illinois y Minnesota, argumentando que los estados liderados por demócratas financiaban iniciativas “woke” que no reflejaban las prioridades de la Casa Blanca.

En cuestión de días, los estados demandaron y un juez bloqueó temporalmente el recorte.

“De repente siguen cancelando subvenciones y luego se revierte en los tribunales”, dijo Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Salud de California. “Gran parte del daño ya está hecho porque los condados ya dejaron de hacer el trabajo”.

Según un análisis de 2025 de KFF, una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a KFF Health News, el financiamiento federal representa más de la mitad de los presupuestos de los departamentos de salud estatales y locales en todo el país. Ese dinero se destina a combatir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, prevenir enfermedades crónicas y fortalecer la preparación en salud pública y la respuesta a enfermedades contagiosas.

Los fondos federales representan $2.400 millones del presupuesto de salud pública de $5.300 millones de California, lo que dificulta que Newsom y los legisladores estatales compensen posibles recortes. Ese dinero ayuda a financiar operaciones estatales y es vital para los departamentos de salud locales.

Los recortes afectan a todos

Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Ángeles, dijo que si el gobierno federal logra recortar esos $600 millones, el condado —con casi 10 millones de residentes— perdería unos $84 millones en los próximos dos años, además de otras subvenciones para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Ferrer señaló que el condado depende de casi $1.000 millones en financiamiento federal al año para rastrear y prevenir enfermedades contagiosas y combatir problemas crónicos de salud, incluidos la hipertensión y la diabetes. El condado ya anunció el cierre de siete clínicas de salud pública que ofrecían vacunación y pruebas de enfermedades, en gran parte por pérdidas de financiamiento relacionadas con recortes a subvenciones federales.

“Es una estrategia mal informada”, dijo Ferrer. “La salud pública no se preocupa por si tu afiliación política es republicana o demócrata. No se preocupa por tu estatus migratorio ni por tu orientación sexual. La salud pública tiene que estar disponible para todos”.

Un solo caso de sarampión requiere que los trabajadores de salud pública rastreen a unas 200 personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente, dijo Ferrer.

Estados Unidos eliminó el sarampión en el año 2000, pero está cerca de perder ese estatus debido al escepticismo sobre las vacunas y a la desinformación difundida por sus críticos. El año pasado hubo 2.281 casos confirmados en el país, la mayor cifra desde 1991, con un 93% en personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación era desconocido.

Este año, la enfermedad altamente contagiosa se ha reportado en escuelas, aeropuertos y en Disneyland.

Funcionarios de salud pública esperan que la West Coast Health Alliance ayude a contrarrestar las políticas de Trump al generar confianza mediante recomendaciones de salud pública basadas en evidencia.

“Lo que estamos viendo del gobierno federal son políticas partidistas en su peor forma y represalias por diferencias sobre políticas públicas; esto pone en un riesgo extraordinario la salud y el bienestar del pueblo estadounidense”, dijo Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés), una coalición de profesionales de salud pública.

Un calendario de vacunación más sólido

Erica Pan, principal funcionaria de salud pública de California y directora del Departamento de Salud Pública de California, dijo que la West Coast Health Alliance está defendiendo la ciencia al recomendar un calendario de vacunación más sólido que el del gobierno federal.

California forma parte de una coalición que está demandando a la administración Trump por su decisión de retirar las recomendaciones de siete vacunas infantiles, incluidas las de la hepatitis A, la hepatitis B, la influenza y covid-19.

Pan expresó una profunda preocupación por la situación de la salud pública, especialmente por el aumento de casos de sarampión.

“Estamos retrocediendo”, dijo Pan sobre las inmunizaciones.

Sarah Kemble, epidemióloga estatal de Hawaii, dijo que el estado se unió a la alianza después de escuchar a residentes que apoyan las vacunas y quieren tener la seguridad de que seguirán teniendo acceso a ellas.

“Recibíamos muchas preguntas de personas con ansiedad que sí entendían las recomendaciones basadas en la ciencia, pero se preguntaban: ‘¿Todavía voy a poder ir a ponerme mi vacuna?’”, dijo Kemble.

Otros estados liderados principalmente por demócratas también han formado alianzas. Pennsylvania, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y varios otros estados de la costa este se unieron para crear el Northeast Public Health Collaborative.

Hilliard, del HHS, dijo que aunque los gobernadores demócratas establezcan coaliciones asesoras sobre vacunas, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización federal “sigue siendo el organismo científico que guía las recomendaciones de vacunación en este país, y el HHS garantizará que la política se base en evidencia rigurosa y ciencia de alto nivel, no en la política fallida de la pandemia”.

Influencia en estados republicanos

Por su parte, Newsom aprobó una asignación anual recurrente de casi $300 millones para apoyar al Departamento de Salud Pública de California, así como a las 61 agencias locales de salud pública en el estado. El año pasado también firmó una ley que autoriza al estado a emitir sus propias recomendaciones de inmunización.

La ley exige que las aseguradoras de salud en California cubran las vacunas recomendadas por el estado, incluso si el gobierno federal no las recomienda.

Jeffrey Singer, doctor y investigador principal del Cato Institute, un centro de pensamiento libertario, dijo que la descentralización puede ser beneficiosa. Esto se debe a que las campañas informativas locales que reflejan distintas ideologías políticas y prioridades comunitarias pueden tener más posibilidades de influir en el público.

Un análisis de KFF encontró que algunos estados republicanos se están sumando a estados demócratas para desvincular sus recomendaciones de vacunación del gobierno federal. Singer dijo que doctores en su estado natal de Arizona están mirando a California, más liberal, para guiarse sobre consejos de vacunación.

“La ciencia nunca está completamente establecida y hay muchas áreas de este país donde existen diferencias de opinión”, dijo Singer. “Esto puede ayudarnos a cuestionar nuestras suposiciones y aprender”.