¿Puedo decirle a mi médico que no quiero que use la inteligencia artificial para tomar notas?

El médico de familia Eric Boose ha estado usando una herramienta de inteligencia artificial (IA) para volver a lo que él llama la “medicina a la antigua”: hablar con los pacientes cara a cara, sin tener que escribir en una computadora al mismo tiempo.

“Realmente puedo sentarme, interactuar, concentrarme en ellos y escuchar”, dijo Boose, quien ejerce en Cleveland Clinic.

Hace aproximadamente dos años, comenzó a usar una aplicación de IA para tomar notas durante las consultas. La herramienta escucha mientras Boose habla con sus pacientes y luego genera automáticamente un resumen de la visita basado en la conversación.

Este resumen suele estar listo en cuestión de segundos después de que termina la cita.

“Se encarga de todo ese trabajo tedioso de registrar información y tomar notas durante la visita”, dijo. “Me libera mucho tiempo completando eso, y hasta puedo llegar a casa con mi familia más temprano”.

Casi un tercio de las prácticas médicas están utilizando asistentes de IA para tomar notas, y otras están trabajando para incorporar esta herramienta, con el objetivo de reducir el trabajo administrativo.

Si tu doctor sugiere usar un asistente de inteligencia artificial en tu próxima cita, hay tres cosas que debes tener en cuenta:

Los profesionales de salud deben pedirte permiso.

Al comienzo de una cita, tu doctor podría preguntarte algo como: “¿Está bien si uso un asistente de inteligencia artificial para ayudarme a tomar notas durante esta consulta?”. Una práctica común es aceptar el consentimiento verbal, no por escrito, antes de activar la herramienta. Sin embargo, los requisitos legales para obtener permiso para grabar una conversación con un paciente varían según el estado.

Boose dijo que el paciente puede pedir que se detenga al asistente de IA en cualquier momento, especialmente para hablar de algo sensible. Y si decides no usarlo, tu doctor probablemente volverá a tomar notas manualmente en una computadora.

Los asistentes de IA también cometen errores, así que revisa tu información.

Como otras herramientas de inteligencia artificial, estos asistentes pueden “alucinar”, es decir, agregar errores de forma espontánea en un registro. También pueden omitir información importante o perder el contexto dentro de una conversación.

Se supone que los profesionales de salud deben revisar y editar los resúmenes generados por IA antes de agregarlos al historial del paciente. Como paciente, es buena práctica revisar cuidadosamente el resumen de tu visita y comunicarte con tu proveedor de salud si notas errores.

Sí, la empresa de IA podría usar tus datos, pero con limitaciones.

Las empresas y sistemas de salud que ofrecen estas herramientas tienen acceso a datos médicos y están sujetos a normas federales sobre cómo usan y almacenan la información del paciente, bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).

Pueden usar los datos de tu consulta para mejorar su software sin informarte, dijo Darius Tahir, quien cubre tecnología de salud para KFF Health News. “Si la información está ‘no identificada’, lo que puede significar eliminar identificadores y asegurarse de que no se pueda rastrear a una persona, entonces hay más libertad para usarla de otras maneras”, explicó. “Hay muchos menos requisitos regulatorios”.

Si quieres saber cómo se están usando tus datos, puedes preguntarle a tu doctor o al sistema de salud. Pero es posible que no recibas una respuesta clara, dijo Tahir.

Personas y políticas

Es probable que el sistema de salud en Estados Unidos continúe integrando tecnología de IA en la atención al paciente.

La administración Trump apoya firmemente su desarrollo y uso, especialmente en el sector salud. A comienzos de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reduce regulaciones existentes sobre inteligencia artificial para ayudar al país a “mantener el liderazgo global en inteligencia artificial”.

En diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó una estrategia sobre IA en la que afirma que apoya “la integración de la inteligencia artificial para modernizar la atención y la infraestructura de salud pública y mejorar la salud a nivel individual y poblacional”.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este artículo.