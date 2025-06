Silencio sobre brote de E. coli destaca cómo los cambios del equipo de Trump debilitan la seguridad alimentaria

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

“Necesitan que el Departamento de Justicia haga cumplir la ley”, afirmó Sarah Sorscher, directora de asuntos regulatorios del Center for Science in the Public Interest, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los consumidores. “Para un ejecutivo que invierte en seguridad alimentaria, saber que podría ir a la cárcel si no lo hace es un motivador muy poderoso”.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our kffhealthnews.org site. If possible, please include the original author(s) and KFF Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on kffhealthnews.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org