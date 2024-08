Viajar para morir: la última forma de turismo médico

La antropóloga Anita Hannig , que entrevistó a docenas de enfermos terminales durante la investigación de su libro de 2022, “The Day I Die: The Untold Story of Assisted Dying in America” (“El día que muera: la historia no contada de la muerte asistida en Estados Unidos”), afirmó que no espera que la legislación federal zanje pronto la cuestión. Al igual que hizo con el aborto en 2022, la Corte Suprema en 1997 dictaminó que la muerte asistida era una cuestión de derechos de los estados.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our kffhealthnews.org site. If possible, please include the original author(s) and KFF Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on kffhealthnews.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org