Cuantos más medicamentos tomas, mayores son los riesgos. Si te preocupa, habla con tu médico sobre la posibilidad de reducirlos

Durante casi tres años, Jonathan Bledsoe, de Reading, Pennsylvania, tomó un medicamento recetado para estabilizar su estado de ánimo y otro para controlar el colesterol, además de varias medicinas más.

“Uno no pensaría que tiene que defender sus propios intereses y estar pendiente de sí mismo en lo que respecta al manejo de sus medicamentos”, dijo el veterano de la Marina. “Pero cuando te despiertas una mañana y la orina sale del color del café recién hecho, hay un problema”.

Bledsoe consultó a todos sus médicos por esos síntomas preocupantes y descubrió que la interacción entre sus medicamentos estaba empezando a dañar su hígado. Después de cambiar de medicamentos, sus funciones hepática y renal volvieron a la normalidad.

Las interacciones adversas entre medicamentos se están convirtiendo en un problema de salud cada vez mayor a medida que más personas toman múltiples fármacos, dijo Amanda Mixon, médica hospitalaria y profesora asociada de bioinformática de la Universidad Vanderbilt.

El porcentaje de estadounidenses mayores de 65 años que toman cinco o más medicamentos, una práctica conocida como polifarmacia, casi se duplicó entre 2000 y 2020, según un estudio publicado en JAMA Internal Medicine. Actualmente, más de un tercio de los adultos mayores toma cinco o más medicamentos al día.

Mixon dijo que atiende a pacientes mayores que toman un promedio de 16 medicamentos, muchas veces recetados por distintos profesionales y obtenidos en varias farmacias.

“A medida que se acumulan más y más medicamentos, aumenta la posibilidad de que interactúen entre sí y provoquen efectos perjudiciales”, dijo Mixon. “Como estos medicamentos se van agregando progresivamente, sus efectos pueden acumularse con el tiempo y las personas terminan experimentando más efectos secundarios”.

El consejo de HealthQ:

Si tomás medicamentos y suplementos, mantén una lista actualizada de todo lo que consumes y llevala siempre contigo.

Si te preocupan los medicamentos que tomas, esto es lo que tienesque saber:

No existe un “farmacéutico unicornio”

A veces, un medicamento destinado a tratar un problema termina provocando muchos otros. Esto se conoce como “cascada de prescripción”: un medicamento recetado para tratar un síntoma inicial provoca un efecto secundario, que a su vez requiere otro tratamiento. Con el tiempo, la combinación de medicamentos puede causar nuevos problemas que necesitan todavía más remedios.

Por ejemplo, explicó Mixon, los pacientes con insuficiencia cardíaca toman diuréticos para reducir la retención de líquidos. Como consecuencia, la necesidad constante de orinar puede provocar incontinencia, que se trata con otro medicamento.

“Hacemos un trabajo extraordinario tratando enfermedades. Somos muy buenos diagnosticando, y los medicamentos cumplen un papel increíble en el aumento de nuestra longevidad”, dijo el farmacéutico DeLon Canterbury.

Canterbury es director ejecutivo de GeriatRx, una empresa de consultoría con sede en Carolina del Norte que se especializa en ayudar a los pacientes a dejar de tomar medicamentos innecesarios. “La intención de nuestros profesionales de salud no es tratar en exceso. Es simplemente lo que nos han enseñado a hacer”.

Cuando intervienen varios profesionales que recetan medicamentos, es posible que no conozcan todos los fármacos que toma el paciente, explicó, especialmente si trabajan en diferentes sistemas de salud que mantienen historias clínicas separadas.

“No des por sentado que alguien está revisando todas estas cosas sin que lo sepas. No existe un farmacéutico unicornio mágico que se asegure de que todo sea seguro. Sí, incluso en la farmacia de tu barrio”, dijo Canterbury. “Así que, si notas que algo no anda bien, asegurate de defender tus propios intereses”.

Un cambio hacia reducir las recetas

La “desprescripción”, el proceso de reducir gradualmente o suspender medicamentos de manera deliberada, ha cobrado más impulso durante la última década, al mismo tiempo que aumentaron la polifarmacia y los riesgos para la salud asociados con ella.

La investigación sobre cómo reducir los medicamentos de manera segura es más reciente y todavía no se enseña ampliamente en las facultades de medicina, dijo Canterbury.

Según explicó, los pacientes preocupados por tomar varios medicamentos —especialmente quienes experimentan un síntoma nuevo o un efecto secundario inesperado— deberían iniciar una conversación sobre la desprescripción con sus especialistas o médicos de atención primaria.

“Les prometo que no muerden”, dijo. “Porque se van a sorprender de que, cuanto más planteen la posibilidad de dejar un medicamento, más dispuestos estarán los profesionales a tener esa conversación y ayudarlos a suspenderlo si no lo necesitan”.

El objetivo no es dejar de tomar la mayor cantidad posible de medicamentos, aclaró Canterbury, sino garantizar la seguridad del paciente. Con la edad, el organismo metaboliza los medicamentos de manera diferente, explicó, lo que aumenta la probabilidad de sufrir efectos secundarios perjudiciales, como constipación, diarrea, caídas y pérdida de memoria.

Mantén una lista de tus medicamentos

Muchos farmacéuticos y médicos coinciden en la importancia de mantener una lista actualizada de los medicamentos que se toman, incluidas las vitaminas y los suplementos. Aunque existen pulseras con códigos QR y aplicaciones para llevar un registro de los medicamentos, a veces la estrategia más sencilla es recurrir a una hoja de papel.

“Todo el mundo necesita llevar una lista de medicamentos en el bolsillo”, dijo la farmacéutica Jen Hammons, directora de desarrollo de salud rural del Appalachian College of Pharmacy, en Virginia. “Si no puedes recordarlos todos, necesitas tener una lista”.

Personas y políticas públicas

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha defendido la reducción del uso de medicamentos psiquiátricos entre los estadounidenses, argumentando que se recetan en exceso, una postura que ha polarizado a la comunidad médica.

Este año, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron nuevas directrices que aclaran cómo los médicos y los farmacéuticos pueden recibir pagos por su trabajo de revisar los medicamentos de los pacientes y ayudarlos a reducirlos gradualmente cuando corresponda.

Antes, los médicos habían expresado dudas sobre si podían recibir remuneración por la desprescripción, un proceso que puede requerir mucho tiempo.

Katherine Ruppelt y Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyeron con este artículo.

HealthQ es una serie sobre salud de los periodistas Cara Anthony y Blake Farmer, que ofrece guías accesibles para entender un sistema de atención médica difícil de navegar. Es una colaboración entre Nashville Public Radio y KFF Health News.