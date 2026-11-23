La reciente mudanza de Jael Samano de Illinois a Wisconsin, después de terminar la universidad, cambió muchas cosas en su vida.

Consiguió un nuevo trabajo como consultora ambiental y empezó a vivir sola por primera vez.

Esos eran cambios esperados. Pero poco antes de mudarse, cuando habló con su terapeuta, se dió cuenta que trasladarse a otro estado también cambiaría su atención médica. Tendría que encontrar nuevos proveedores de salud y aprender cómo funcionaba el nuevo seguro médico que le ofrecía su empleador.

“Empecé a darme cuenta de que encontrar profesionales que atiendan mi salud física y emocional es bastante más importante de lo que pensaba”, aseguró. “Me siento toda una adulta al decirlo, pero definitivamente hoy esa es una de mis prioridades”.

Mudarte a otro estado puede cambiar tus opciones de seguro médico e incluso el tipo de atención de salud al que puedes acceder.

El consejo de HealthQ:

Antes de mudarte, conviene averiguar a qué servicios de salud podrías tener acceso —o cuáles podrías perder— en tu nuevo estado.

Estos son algunos aspectos que conviene tener en cuenta antes de mudarte a otro estado, especialmente si tienes menos de 30 años:

Revisá tus opciones de seguro médico, incluido Medicaid

Si no vas a tener seguro médico a través de tu trabajo o de una institución educativa, puedes visitar cuidadodesalud.gov para conocer las opciones disponibles en tu nuevo estado.

Mudarte se considera un “evento de vida calificado”, por lo que es posible que puedas inscribirte en un nuevo plan de los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), popularmente conocida como Obamacare, incluso fuera del período de inscripción.

Pero ten en cuenta que los requisitos para acceder a Medicaid varían según el estado.

Este programa público de salud ofrece atención gratuita o de bajo costo a personas con ingresos bajos o discapacidades. En 40 estados y Washington, D.C., Medicaid cubre a personas solteras que ganen hasta 22.000 dólares al año. Pero en otros estados que no han ampliado Medicaid bajo el Obamacare, como Texas, Tennessee y Florida, es extremadamente difícil calificar para este programa si eres una persona soltera y no tienes hijos. (Las hojas informativas sobre Medicaid de KFF explican las diferencias entre los estados).

“Medicaid puede ser una fuente importante de cobertura para las personas que están atravesando una transición”, afirmó Jennifer Tolbert, subdirectora del Programa sobre Medicaid y las Personas sin Seguro de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye a KFF Health News.

“Si una persona necesita Medicaid para tener cobertura médica, no debería mudarse a estados que no hayan adoptado la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, agregó.

Además, en la mayoría de los estados, a partir de 2027 entrarán en vigencia los requisitos laborales federales para acceder a Medicaid. Esto significa que muchas personas tendrán que presentar más documentación para conservar la cobertura médica.

Seguir con el seguro médico de tus padres puede ser una opción

Si eres un adulto joven y tienes cobertura a través del seguro médico de uno de tus padres, generalmente puedes conservarla hasta el final del año en que cumplas 26 años, sin importar a dónde te mudes.

Sin embargo, si planeas mantener esa cobertura, piensa que es posible que la red de proveedores de salud disponibles en tu nuevo estado sea limitada.

Un pequeño número de estados también ha extendido el límite de edad más allá de los 26 años.

En Florida, por ejemplo, si cumples con ciertos requisitos, puedes seguir teniendo cobertura médica a través del plan de uno de tus padres hasta los 30 años. Pero para hacerlo, debés seguir viviendo en Florida o ser estudiante.

Varios estados también permiten que las personas con discapacidades permanezcan en el seguro médico de sus padres después de los 26 años.

El acceso a la atención médica también varía

Los servicios de salud a los que puedes acceder legalmente también pueden variar de un estado a otro.

Por ejemplo, 40 estados permiten que sus residentes compren marihuana con fines medicinales. (Alrededor de dos docenas permiten su uso recreativo).

La mayoría de los demás estados permiten el uso de CBD, aunque Idaho y Kansas han prohibido la marihuana en todas sus formas, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

El acceso al aborto también varía según el estado. Trece estados han prohibido completamente el aborto y otros seis establecen límites durante el primer trimestre del embarazo, según KFF.

Incluso si creés que nunca optarías por un aborto, considera que las restricciones han impedido que algunas mujeres reciban atención médica cuando sufren abortos espontáneos.

“Si te estás mudando a otro estado, es importante investigar y conocer tus opciones antes de llegar, no cuando ya estés allí y no puedas hacer modificaciones”, sugiere Alina Salganicoff, directora del Programa de Políticas de Salud de la Mujer de KFF.

Las personas y las políticas públicas

Es posible que, después de mudarte, puedas seguir consultando a distancia con un profesional de salud, como un terapeuta.

Algunos estados reconocen a profesionales que tienen licencia para ejercer en otros estados, generalmente mediante acuerdos interestatales de licencias profesionales o registros de telesalud.

Pero, en muchos casos, el profesional debe tener una licencia para ejercer en el estado donde vive el paciente.

Antes de mudarte, conviene que les preguntes a tus proveedores de salud si van a poder seguir atendiéndote a distancia.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó a este reportaje.

HealthQ es una serie sobre salud de los periodistas Cara Anthony y Blake Farmer, quienes ofrecen orientación accesible para comprender un sistema de atención médica que suele resultar difícil de navegar. Es una colaboración entre Nashville Public Radio y KFF Health News.