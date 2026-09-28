El aborto vuelve a las urnas mientras cambian políticas después de la era Roe vs. Wade

En Missouri, votar "sí" a la Enmienda 3 en 2024 respaldaba la incorporación de protecciones para el aborto en la constitución estatal. Sin embargo, en 2026, votar "no" a la Enmienda 3 permitiría mantener dichas protecciones. Kelly McCoomb modificó su cartel de 2024 con cinta adhesiva y volvió a colocarlo en el jardín de su casa en Maplewood, Missouri. (Bram Sable-Smith/KFF Health News)

MAPLEWOOD, Missouri — Después de que los votantes de Missouri incorporaran protecciones al derecho al aborto en la Constitución estatal en 2024, Kelly McCoomb decidió guardar en el sótano de su casa, en los suburbios de St. Louis, el cartel que había colocado en su jardín en apoyo a la medida.

El acceso al aborto es importante para McCoomb. Quiere que su hija crezca en un estado donde esa opción esté disponible si alguna vez la necesita, y el cartel era un recuerdo del día en que los habitantes de Missouri votaron para revertir la prohibición casi total del aborto en el estado.

Pero McCoomb no podía quitarse de la cabeza la sensación de que pronto tendría que volver a poner el cartel en su jardín.

“Tengo muy poca fe en nuestro gobierno de Missouri”, dijo McCoomb, sentada en el porche de su casa.

Y así fue. Apenas dos años después, la legislatura estatal, dominada por los republicanos, está pidiendo a los votantes del estado que revoquen las protecciones al aborto que apoyaron hace tan poco. Las dos medidas contradictorias incluso tienen el mismo nombre: Enmienda 3.

Pero mientras que un voto por el “sí” en 2024 apoyaba la incorporación de las protecciones a la Constitución estatal, un voto por el “no” en 2026 permitiría mantenerlas.

McCoomb cubrió el “YES” de su cartel con un “NO” hecho con cinta adhesiva negra antes de volver a ponerlo en el jardín. La descripción oficial de la medida de 2026 confirma que un voto por el “sí” derogaría la protección constitucional aprobada en 2024, mientras que un voto por el “no” la mantendría vigente.

Missouri es uno de los cuatro estados donde los votantes decidirán sobre el aborto en las elecciones de medio término de noviembre y uno de los dos que votarán sobre el tema por segunda vez desde 2024.

Nevada también volverá a votar, después de haber sido uno de los 10 estados que hace dos años llevaron a las urnas medidas relacionadas con el aborto.

La ola de referendums llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara las protecciones federales al aborto con su decisión de 2022 en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, dejando en manos de cada estado la política al respecto.

El resultado ha sido un mosaico de normas estatales, con distintos grados de prohibiciones o restricciones, e incluso una serie de “leyes escudo” en estados donde el aborto sigue siendo legal, destinadas a proteger a los proveedores frente a procesamientos en estados donde no lo es.

“Creo que se avecina una crisis constitucional”, dijo Kristi Hamrick, vicepresidenta de medios y políticas de la organización antiaborto Students for Life Action.

“¿Se pueden tener 50 estándares estatales distintos sobre si un ser humano es o no un ser humano? ¿Se pueden tener 50 estándares estatales sobre si los seres humanos tienen protección legal?”, se preguntó Hamrick.

Grupos de defensa quieren las cosas claras

Ese mosaico de protecciones al aborto es la razón por la que Nevadans for Reproductive Freedom impulsó la medida electoral de 2024 para incorporar a la Constitución estatal la ley que permite abortos hasta las 24 semanas después de la concepción, dijo Denise Lopez, presidenta de la coalición.

La medida recibió un fuerte respaldo hace dos años, cuando el 64% de los votantes se pronunció a favor. La ley de Nevada exige dos votaciones mayoritarias para incorporar una enmienda a la Constitución, por lo que los votantes deberán respaldar nuevamente la ampliación de las protecciones en noviembre para que entre en vigor.

Lopez agregó que Nevadans for Reproductive Freedom ha estado haciendo campaña para garantizar que los votantes sigan movilizados.

“A la gente le importa”, aseguró. “Están viendo lo que ocurre a nivel nacional y quieren asegurarse de que lo que sucede en nuestros estados vecinos, como Idaho y Utah, no ocurra aquí en Nevada”.

Idaho, donde una medida para garantizar el derecho al aborto logró recientemente los requisitos para llegar a las urnas en noviembre, tiene una de las leyes que más restringen ese derecho en todo el país. La propuesta establece un derecho al aborto hasta la viabilidad fetal: el momento en que un feto puede sobrevivir tras el nacimiento, que por lo general se sitúa en torno a las 24 semanas.

En Utah, en cambio, el aborto está permitido hasta las 18 semanas, mientras continúan las impugnaciones legales contra la prohibición estatal.

La propuesta electoral de Nevada no modificaría la ley existente que permite interrumpir el embarazo hasta 24 semanas después de la concepción. Pero establece trabas a cualquier intento de eliminar el acceso al aborto, ya que una nueva prohibición requeriría la aprobación de los votantes en dos elecciones.

En Virginia, donde el aborto ya está permitido durante los dos primeros trimestres del embarazo hasta las 28 semanas, los votantes decidirán si enmiendan la Constitución estatal para consagrar esos derechos.

En Idaho, los votantes decidirán si la ley estatal debe permitir el aborto hasta la viabilidad fetal, el punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero, que generalmente se considera alrededor de las 24 semanas.

Missouri es el único estado que votará este año si mantiene la eliminación de protecciones al aborto que se encuentran vigentes.

La medida derogaría la enmienda de 2024 que garantizó el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal en el estado y la reemplazaría con una prohibición, con excepciones por emergencias médicas, anomalías fetales y embarazos resultantes de violación o incesto.

En los casos de violación e incesto, los abortos tendrían que realizarse antes de las 12 semanas de embarazo. Esa descripción coincide con el texto electoral oficial certificado por Missouri.

El estado fue el primero en prohibir el aborto después de la decisión Dobbs de 2022. Aunque los abortos ya prácticamente habían desaparecido en Missouri luego de tres décadas de regulaciones estatales que obligaban, por ejemplo, a atravesar un período de espera de 72 horas, requisitos mínimos sobre el tamaño de las salas de procedimientos y pasillos en las clínicas que practicaban abortos, y la obligación de que los médicos tuvieran privilegios de admisión en hospitales cercanos.

Los registros estatales de Missouri muestran que en 2021 solo se realizaron 150 abortos frente a 5.772 en 2011.

Las dos filiales de Planned Parenthood en Missouri presentaron una demanda para anular esas regulaciones pocas horas después de que los votantes aprobaran la enmienda sobre el aborto en 2024.

Una decisión temporal en 2025 permitió que se reanudaran en el estado los procedimientos de aborto realizados en clínicas, pero fueron necesarios casi dos años, hasta este mes de junio, para que una decisión judicial invalidara la mayoría de esas leyes y allanara el camino para que se reanudaran los abortos con medicamentos, que es actualmente la forma más habitual utilizada en Estados Unidos.

Un segundo voto confuso

Margot Riphagen-Dunn, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Rivers, con sede en St. Louis, dijo que el desconcierto provocado por una segunda votación estatal sobre el aborto refleja la confusión que han vivido los pacientes respecto de si el aborto está disponible o no en Missouri.

“Creo que el objetivo, en cierta forma, es el caos”, opinó Riphagen-Dunn, quien agregó que “esa táctica definitivamente dificulta que se puedan brindar estos servicios”.

La confusión también ha generado problemas para los votantes que se oponen al aborto.

“Creo que es desafortunado”, dijo Reagan Barklage, vicepresidenta de Students for Life of America y tesorera del Missouri Students for Life Ballot Committee. “La gente necesita tener muy claro qué está votando”.

Barklage dijo que, mientras hacía campaña puerta a puerta, tuvo que corregir a votantes antiaborto para recordarles que este año deben votar “sí” a la Enmienda 3, aunque la vez anterior votaron “no” a la Enmienda 3.

“Es una locura que incluso haya terminado teniendo el mismo número. No creo que sea intencional, pero tenemos que lidiar con lo que hay”, dijo Barklage, y agregó: “Espero que quienes apoyan el derecho a decidir hayan guardado sus carteles de la vez anterior”.

En Maplewood, Missouri, McCoomb dijo que estaba contenta de que su cartel a favor del acceso al aborto hubiera llamado la atención.

“Espero que mucha gente lo vea y recuerde que tiene que volver a votar”, agregó.