El próximo gobernador de California enfrentará un aumento catastrófico de personas sin seguro de salud

El republicano Steve Hilton (izq.) y el demócrata Xavier Becerra hablan durante el debate para la gobernación de California el 28 de abril. (Leon Bennett/Getty Images for CBS Television Stations)

Para cuando el demócrata Xavier Becerra dejó Washington, D.C., más estadounidenses que nunca tenían seguro de salud, debido en parte a su trabajo a lo largo de los años para aprobar, defender y ampliar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Es un logro que el ex congresista y ex secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos suele destacar mientras hace campaña para gobernador de California contra el republicano Steve Hilton, ex comentarista de Fox News.

Pero si Becerra logra la victoria en noviembre, como sugieren las encuestas, enfrentará lo que podría ser la caída más pronunciada de la cobertura de salud en una generación, una situación que golpeará con especial fuerza a su estado natal.

Para 2030, se prevé que el número de californianos menores de 65 años sin seguro de salud casi se duplique, de 2,4 millones a 4,6 millones, a medida que los recortes estatales y federales a Medicaid y a los mercados de seguros de ACA comiencen a revertir los históricos avances en la cobertura, según un análisis del Centro de Trabajo de la Universidad de California-Berkeley lanzado en mayo.

El aumento previsto de la población sin seguro podría tener amplias repercusiones para los sistemas hospitalarios, las aseguradoras y la economía.

En febrero, Miranda Dietz, directora del programa de atención médica del Centro de Trabajo, dijo a los legisladores que los cambios podrían terminar costándole a California unos 200.000 empleos, la mayoría en el sector de salud.

Ejecutivos de hospitales ya han comenzado a reportar un aumento de las facturas médicas impagas, y expertos advierten que los planes de salud subirán aún más las primas al quedarse con afiliados que, en promedio, estarán más enfermos y serán más costosos de cubrir.

“Es un triaje”, dijo Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, el mercado de seguros de salud administrado por un estado más grande del país. “Eso es lo que le espera al próximo gobernador”.

California logró una de las reducciones más drásticas de la población sin seguro del país, atribuida en gran medida a la sólida implementación de ACA en el estado. Si llega a gobernar este estado rico y progresista, Becerra tendrá que lidiar con la forma en que los californianos sin seguro recibirán atención y quién la pagará, mientras la administración Trump reduce una red federal de protección social que Becerra mismo dirigió.

Este candidato tiene cierta experiencia enfrentándose a Washington, D.C. Como fiscal general de California, defendió con éxito muchas disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, incluido el acceso a métodos anticonceptivos.

Becerra dijo que emitiría una orden ejecutiva para mantener con seguro a las personas afectadas por los recortes federales. Pero no ha explicado en detalle cómo el estado compensaría los hasta $30.000 millones anuales en fondos federales que California podría perder.

En un foro organizado por Politico el mes pasado, Becerra prometió que los californianos no perderían su cobertura de salud a pesar de los recortes federales y dijo que presionaría a la industria para eliminar gastos innecesarios en “abogados, contadores y burócratas” que cuestan miles de millones a los consumidores.

“Voy a pedirles que me ayuden a sacar parte de ese desperdicio y ponerlo en la atención médica, lo que nos ayudará a cubrir el costo de mantener asegurados a los californianos”, expresó.

Su rival, Hilton, intenta atraer a votantes que se oponen al presidente Donald Trump, pese a haber recibido el respaldo del presidente, y ha hecho campaña a favor de eliminar la cobertura para los californianos sin estatus migratorio legal, que se paga con fondos estatales. También ha prometido utilizar esos ahorros para otorgar reducciones al impuesto estatal sobre la renta, presentándolas como una solución inmediata al alto costo de vida.

“Todos entendemos que el sistema de salud es un desastre y necesita una reforma importante”, dijo Hilton en una entrevista. “Lo más rápido que podemos hacer con respecto a los costos de la atención médica es, en realidad, cobrarle menos impuestos a la gente”.

Nadie debe quedar atrás

En 2010, Becerra formó parte del equipo de liderazgo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y ayudó a reunir los votos necesarios para aprobar la ley. También participó en su elaboración, aunque fracasó su intento de incluir una opción de cobertura respaldada por el gobierno.

Una década más tarde, cuando los legisladores lo consideraban para ocupar el principal cargo de salud del país, Becerra dijo que su misión primordial sería implementar la visión del presidente Joe Biden de ampliar el acceso y reducir los costos mediante ACA.

Antes de esta ley de salud, unos 50 millones de estadounidenses —aproximadamente 1 de cada 6— no tenían seguro. Pocos años después de su aprobación en 2010, la ampliación de los requisitos de elegibilidad para Medicaid y la ayuda financiera para las personas de bajos ingresos inscritas en los mercados de seguros contribuyeron a reducir casi a la mitad la tasa de personas sin seguro en el país.

Millones más obtuvieron cobertura durante la pandemia de covid-19, después de que Becerra implementara una suspensión de las desafiliaciones de Medicaid y administrara subsidios generosos, aunque temporales, que hicieron que los planes del Obamacare fueran económicamente accesibles para más personas.

Como secretario de Salud de Biden, Becerra lanzó agresivas campañas de información pública, flexibilizó las normas de inscripción y distribuyó cientos de millones de dólares en subvenciones para financiar a los asesores de consumidores, también conocidos como navegadores de salud, que ayudan a los afiliados a lidiar con el papeleo.

“Una de las cosas que solíamos escuchar de él como líder era: ‘¿A quién estamos dejando atrás?’”, dijo Benjamin Sommers, profesor de políticas de salud de Harvard que fue subsecretario adjunto durante la gestión de Becerra.

Bajo Biden y Becerra, el porcentaje de personas con seguro de salud alcanzó un máximo histórico del 92%, equivalente a 310 millones de estadounidenses con cobertura en 2024.

La respuesta republicana

Pero los conservadores dijeron que esas políticas inflaron las cifras de inscripción al atraer cobertura fraudulenta e innecesaria. En respuesta, la segunda administración Trump ha reducido los períodos de inscripción y endurecido los requisitos para declarar ingresos.

“Es simple y fácil decir: bueno, las cifras aumentaron, así que el programa debe estar funcionando”, dijo Edmund Haislmaier, investigador principal de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador. “Mi argumento sería que esa es la métrica equivocada”.

El verano pasado, el Congreso, liderado por los republicanos, aprobó la One Big Beautiful Bill Act de Trump, que, según dicen, preserva Medicaid para quienes más lo necesitan a la vez que combate el fraude. En total, se espera que la ley reduzca el gasto de Medicaid en más de $900.000 millones durante una década.

El Congreso también permitió que el año pasado expiraran los subsidios ampliados para las primas de los planes del Obamacare, lo que provocó un fuerte aumento de lo que pagan los estadounidenses de ingresos medios por sus primas y una caída de casi 3 millones de personas en las inscripciones este año.

“Ahora estamos presenciando una reversión casi total de prácticamente todas esas políticas” que ayudaron a que millones más de estadounidenses obtuvieran cobertura, dijo Sabrina Corlette, codirectora del Center on Health Insurance Reforms de la Universidad Georgetown.

Para Eric Maciel, el costo mensual de $800 de un plan de Covered California es demasiado alto. Para evitar lesionarse, el joven de 28 años se queda más tiempo en casa y rara vez juega partidos de fútbol en el parque; los otros jugadores, dijo, pueden ser bastante bruscos.

“Eso es como otra cuota del auto”, dijo Maciel. “No me quedaría nada”.

Los economistas de salud dicen que Maciel es el tipo de cliente que las aseguradoras necesitan para estabilizar sus grupos de riesgo: joven, saludable y menos costoso.

Hilton criticó a los líderes estatales por aprobar una modificación del impuesto a los proveedores que, según afirma, hará que las primas se disparen, y dijo que quiere introducir más competencia en el mercado de seguros de salud de California, aunque no ofreció propuestas específicas.

A la defensiva

Los costos estatales más altos de lo esperado, sumados a los recortes federales, han llevado a California a retroceder en materia de cobertura de salud. Los fondos federales representan un tercio del presupuesto estatal y más del 60% del gasto de Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid.

El gobernador Gavin Newsom ha congelado la inscripción de inmigrantes sin estatus legal, ha establecido primas mensuales para algunos y planea compensar solo temporalmente la asistencia federal que perderán inmigrantes con estatus legal, como solicitantes de asilo y refugiados.

Newsom y los legisladores demócratas acordaron postergar algunos recortes hasta julio de 2027, dejando al próximo gobernador la tarea de evaluar nuevos recortes frente a posibles aumentos de impuestos.

Becerra, nacido en California e hijo de inmigrantes mexicanos, se opone al llamado “impuesto a los multimillonarios” que estará en la boleta electoral de noviembre.

El mes pasado dijo que apoyaba iniciativas legislativas para penalizar a las grandes corporaciones cuyos trabajadores dependen de Medi-Cal, argumentando que los contribuyentes están subsidiando los bajos salarios y los escasos beneficios que ofrecen esos empleadores.

Los gobiernos de los condados, que están legalmente obligados a brindar atención médica a los residentes sin seguro que son demasiado pobres para pagarla, están presionando a los legisladores para obtener fondos que les permitan atender lo que describen como una nueva avalancha de pacientes que necesitarán atención gratuita.

“Es un precipicio bastante grande si todo esto entra en vigencia”, dijo Dietz, directora del programa de atención médica del Centro de Trabajo. “Y existe la opción de hacerlo menos perjudicial y mantener la cobertura para las personas”.