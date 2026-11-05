En las elecciones de medio término, los votantes se dividieron ante las propuestas sobre el aborto y la atención a personas trans

Los asistentes a una reunión para seguir la noche electoral en San Luis, el 3 de noviembre de 2026, observan los resultados de la votación sobre una propuesta para prohibir el aborto y la atención médica de afirmación de género para menores transgénero. La medida fue rechazada. (Bram Sable-Smith/KFF Health News)

ST. LOUIS, Missouri. — El amplio respaldo de los votantes a los candidatos demócratas en las elecciones de mitad de mandato del martes 3 de noviembre no se tradujo en resultados igualmente claros para las iniciativas sometidas a votación sobre el acceso al aborto y cuestiones relacionadas con las personas transgénero.

En Missouri, un estado donde el presidente Donald Trump ganó por una diferencia de 18 puntos porcentuales en 2024, los votantes rechazaron una propuesta para prohibir tanto el aborto como la atención médica de afirmación de género para menores transgénero.

Quienes se oponían a la medida celebraron el resultado entre vítores, lágrimas, abrazos y bailes durante una reunión para seguir los resultados electorales en St. Louis, tal como muchas de esas mismas personas habían hecho apenas dos años antes, cuando los votantes de Missouri incorporaron protecciones al derecho al aborto en la Constitución estatal.

Pero en el estado de Washington, donde Trump perdió por 18 puntos porcentuales en las últimas elecciones presidenciales, los votantes parecían respaldar una medida para restringir la participación de niños y adolescentes transgénero en deportes juveniles, con el 60% de los votos escrutados hasta el miércoles.

Los votantes también apoyaron propuestas para limitar la participación de atletas transgénero en deportes juveniles en Arizona y Nebraska. Y, hasta la tarde del miércoles 4, medidas similares, así como una prohibición de las cirugías de afirmación de género para menores, llevaban ventaja en Colorado, con alrededor del 80% de los votos escrutados.

Mientras que los votantes de Virginia y Nevada respaldaron medidas de protección del derecho al aborto, los de Idaho las rechazaron.

“Cada estado tiene su propia cultura”, dijo Alina Salganicoff, directora de Políticas de Salud de la Mujer de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye a KFF Health News.

Missouri ofrece algunas pistas sobre las motivaciones de los votantes y su manera de pensar acerca de estos dos temas diferentes, aunque relacionados.

Mientras que los mensajes políticos en otros estados, incluidos Virginia e Idaho, vincularon el aborto con las cuestiones transgénero, Missouri fue el único estado donde ambos temas se combinaron explícitamente en una misma propuesta electoral.

La medida que los votantes de Missouri rechazaron el martes forma parte de una batalla de varios años por el acceso al aborto en el estado.

Missouri fue el primer estado en prohibir el aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara las protecciones federales al derecho al aborto con su fallo de 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que dejó en manos de cada estado la decisión sobre su propia política en materia de aborto.

En 2024, los votantes de Missouri revocaron la prohibición estatal al aprobar una iniciativa electoral que incorporó protecciones al derecho al aborto en la Constitución del estado.

Quienes se oponían a esa medida argumentaban que también permitiría anular una prohibición estatal de la atención de afirmación de género para menores.

La iniciativa sobre el aborto fue aprobada por una diferencia de menos de 100.000 votos, mientras que Trump ganó en el estado por más de 550.000 votos.

Dos años después, la legislatura estatal, dominada por los republicanos, pidió a los votantes que reconsideraran su decisión mediante una nueva propuesta para derogar las protecciones al aborto aprobadas en 2024.

La iniciativa también habría prohibido a los menores acceder a cirugías de transición de género, tratamientos con hormonas del sexo diferente al asignado al nacer y bloqueadores de la pubertad.

La legislatura ya había prohibido de manera permanente el acceso de los menores a las cirugías de afirmación de género y había bloqueado temporalmente, hasta agosto de 2027, el acceso a nuevas recetas de bloqueadores de la pubertad y tratamientos con hormonas del sexo opuesto al asignado al nacer.

La enmienda habría incorporado esas prohibiciones a la Constitución estatal.

“Esta noche representa una derrota para las mujeres, una derrota para los niños y una derrota para la vida”, afirmó James Lawson, director de campaña de Her Health, Her Future, que apoyaba las prohibiciones, en una declaración difundida la noche de las elecciones.

Lawson señaló que la campaña había consolidado una coalición de médicos, pastores, padres y voluntarios, y que continuaría defendiendo sus posiciones.

El 19 de octubre, en Bellevue, Washington, Masaki Yoshikawa realiza llamadas telefónicas para “Let’s Go Washington”, un grupo que respalda la Iniciativa 638, la cual prohibiría a las niñas transgénero competir en deportes femeninos. (Lindsey Wasson/AP Photo)

Una encuesta entre votantes de las elecciones de mitad de mandato, realizada por la organización de investigación NORC con preguntas de KFF, muestra que el aborto fue el tema que más motivó a los votantes de Missouri, especialmente a quienes se oponían a las prohibiciones propuestas.

Entre quienes votaron contra la medida, el 59% dijo que la política sobre el aborto había sido más importante para decidir su voto, mientras que el 33% consideró que el aborto y la atención médica para menores transgénero tenían la misma importancia.

La encuesta también reveló que el 40% de los votantes que se opusieron a las prohibiciones combinadas apoyaba restringir la atención de afirmación de género, pero rechazaba eliminar las protecciones al derecho al aborto.

Entre quienes apoyaron las prohibiciones, el 26% dijo que el aborto era más importante, el 60% dio la misma importancia a ambos temas y el 11% consideró más importante la atención médica para menores transgénero.

“Esta es la primera vez que vimos estos dos temas vinculados”, señaló Salganicoff, de KFF.

Y aunque una minoría considerable puede tener posiciones diferentes sobre ambas cuestiones, “no es suficiente para cambiar el resultado sobre el derecho al aborto cuando ese derecho cuenta con apoyo en un estado”, agregó.

Lindsey Dawson, directora de Políticas de Salud LGBTQ de KFF, opinó que los datos de la encuesta de Missouri y los resultados electorales más amplios en todo el país también parecen indicar que los intentos de politizar la atención médica para personas transgénero podrían no tener tanta importancia electoral como algunos habían pensado.

El gobernador saliente de Florida, el republicano Ron DeSantis, pareció coincidir con esa evaluación cuando dijo a periodistas, el 4 de noviembre: “Supe que los republicanos estaban en problemas cuando leí un resumen de los temas sobre los que estaban haciendo publicidad, y vi que estaban gastando cientos de millones de dólares en todo el país en anuncios sobre personas transgénero”.

Eso podría haber sido eficaz cuatro años atrás, dijo DeSantis, pero en estas elecciones “fue algo así como un intento de asustar a los republicanos para que fueran a votar”.

En la reunión para seguir los resultados electorales que organizó en St. Louis la coalición que se oponía a las prohibiciones propuestas en Missouri, Shira Berkowitz, de la organización de defensa de los derechos LGBTQ+ PROMO Missouri, atribuyó parte del éxito a la campaña de visitas puerta a puerta, que ayudó a convencer a votantes del estado que se sentían indecisos.

La iniciativa incluyó a un equipo de personas transgénero de Missouri que recorrieron los vecindarios para compartir sus historias personales, responder preguntas e intentar mantener conversaciones que pudieran transformar las opiniones de los votantes.

“Demostramos de manera contundente que nuestra visibilidad no es una desventaja”, dijo Berkowitz. “No estábamos simplemente haciendo una campaña; estábamos creando un modelo a seguir. Lo que construimos en Missouri está hecho para perdurar”.