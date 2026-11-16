Keisha Lance Bottoms, gobernadora electa de Georgia, habla el día de las elecciones, el 3 de noviembre. (Megan Varner/Getty Images)

Al comienzo de su discurso de victoria la noche de las elecciones, la demócrata Keisha Lance Bottoms, próxima gobernadora de Georgia, hizo referencia a una de sus principales promesas de campaña: ampliar el acceso al seguro médico público para más adultos de bajos ingresos.

“Esta victoria es para quienes cuidan de otras personas, pero no pueden pagar su propia atención médica y necesitan que Georgia finalmente amplíe Medicaid”, dijo ante una multitud de seguidores que la ovacionaban.

La contundente victoria de los demócratas a nivel nacional, que dará al partido el control del Congreso, también llevará a Bottoms y a otros candidatos demócratas a las gobernaciones de varios estados que durante años se han resistido a ampliar plenamente Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Al igual que Bottoms, los gobernadores electos Cindy Holscher, de Kansas; Gina Hinojosa, de Texas; y David Crowley, de Wisconsin, hicieron campaña con la promesa de ampliar finalmente el acceso a este programa de seguro médico financiado conjuntamente por los gobiernos federal y estatales, destinado a personas de bajos ingresos o con discapacidades.

En conjunto, más de un millón de personas en Georgia, Kansas, Texas y Wisconsin podrían obtener cobertura mediante la expansión completa de Medicaid, según datos de KFF de 2024, una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye a KFF Health News.

Pero ampliar sus programas de Medicaid no será una tarea sencilla.

Estos demócratas tendrán que superar obstáculos políticos y legislativos en un momento en que las condiciones para ampliar Medicaid han cambiado.

La ley presupuestaria republicana del año pasado eliminó un incentivo financiero para los estados que ampliaran el programa, impuso requisitos de trabajo y estableció restricciones de financiamiento más estrictas para los estados que adoptaron la expansión completa.

“Es una situación muy complicada”, dijo Caylee Noggle, exdirectora de Medicaid en Georgia y actual presidenta de la Asociación de Hospitales de Georgia.

“Estamos en un momento en el que la expansión tradicional ofrece beneficios, pero también implica sacrificios”.

Cambios a nivel federal

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare, exigía que los estados ampliaran Medicaid para cubrir a millones de adultos adicionales de bajos ingresos. Pero una decisión de la Corte Suprema en 2012 convirtió esa expansión en una opción para los estados.

Un total de 40 estados, además de Washington, D.C., han ampliado Medicaid. El más reciente fue North Carolina, en 2023.

Diez estados, entre ellos Georgia y Wisconsin, han rechazado ampliar completamente los requisitos de elegibilidad para el programa. Sin embargo, esos dos estados han ofrecido cobertura a algunas personas que estarían incluidas en una expansión completa.

Las condiciones para ampliar Medicaid cambiaron el año pasado.

Además de eliminar el incentivo financiero para la expansión, la ley emblemática del presidente Donald Trump, conocida como One Big Beautiful Bill Act, impuso restricciones a la cantidad de fondos federales que los estados pueden obtener para ayudar a sostener a médicos y hospitales que atienden a un gran número de pacientes de Medicaid.

Y esos límites son más estrictos para los estados que ampliaron Medicaid que para aquellos que no lo hicieron.

Es probable que esas restricciones de financiamiento sean un tema central para los legisladores de Wisconsin.

La expansión completa de Medicaid podría poner en riesgo cientos de millones de dólares en fondos federales que recibe el estado, según estimaciones de la Asociación de Hospitales de Wisconsin.

Bobby Peterson, abogado de Madison que ayuda a sus clientes a acceder a programas de beneficios públicos, dijo que cualquier plan para cubrir a más personas mediante una expansión completa de Medicaid en Wisconsin probablemente enfrentará resistencia, incluso con los demócratas controlando la gobernación y ambas cámaras de la legislatura estatal a partir de enero.

“Van a ser conversaciones difíciles”, dijo.

Crowley, el próximo gobernador demócrata del estado, apoyó la expansión completa de Medicaid al comienzo de su campaña.

Más adelante, propuso abrir el programa de expansión parcial de Medicaid del estado a cualquier persona que quisiera comprar un plan.

Desde su victoria, se ha alejado aún más de la propuesta de expansión completa.

La campaña de Crowley no respondió a las preguntas específicas de KFF Health News sobre cuál de esas políticas impulsaría. Su portavoz, Jonathan Fera, dijo que el gobernador electo dará más detalles sobre su agenda después de asumir el cargo.

Cuando los estados amplían los requisitos de elegibilidad, reciben una proporción mayor de financiamiento federal por cada persona inscrita en el grupo de expansión que por otros beneficiarios de sus programas de Medicaid.

Además, tener menos pacientes sin seguro puede reducir la presión financiera sobre los hospitales y otros integrantes del sistema de salud. Esto puede generar apoyo a la expansión entre la industria hospitalaria y los políticos de zonas rurales preocupados por el cierre de centros de salud en sus comunidades.

Aun así, los estados deben encontrar los recursos para financiar la parte que les corresponde de la cobertura de este grupo más numeroso de beneficiarios, mientras enfrentan las nuevas restricciones de financiamiento.

“Son cálculos muy complicados”, dijo Lawson Mansell, analista sénior de políticas de salud del Niskanen Center, un centro de estudios centrado en políticas de libre mercado.

La expansión también implica nuevas reglas establecidas por la One Big Beautiful Bill Act, que exigen a los beneficiarios demostrar que trabajan o realizan al menos 80 horas mensuales de otras actividades que cumplen los requisitos.

Los demócratas tendrían que enfrentar las implicaciones políticas de implementar normas promovidas por los republicanos, así como la posibilidad de que sus colegas demócratas en el Congreso vuelvan a modificar esas políticas.

El panorama político en Washington, D.C., ha cambiado con la ola demócrata que llegará al Congreso.

Los demócratas ya se comprometieron a revertir los recortes a Medicaid incluidos en la ley presupuestaria republicana, pero no han explicado cómo lo harán. Tampoco está claro si Trump apoyaría esos cambios.

“Cuando los estados operan en un entorno de incertidumbre sobre la política federal, les resulta más difícil legislar”, dijo Brian Blase, presidente del Paragon Health Institute, un centro de estudios de orientación conservadora.

Los estados también tendrían que determinar cómo implementar los requisitos de trabajo si estos se mantienen.

En Georgia, los obstáculos administrativos asociados con requisitos de trabajo similares dificultaron que las personas se inscribieran en el programa de expansión limitada del estado, cuya vigencia está prevista que termine a fines de este año.

Y muchos estados que ya ampliaron Medicaid están teniendo dificultades para implementar las nuevas reglas.

El 13 de noviembre, la Casa Blanca permitió a los estados postergar seis meses la implementación de los nuevos requisitos de trabajo, que originalmente debían entrar en vigor el 1 de enero, después de recibir críticas.

“Incluso si un estado adopta la expansión, lamentablemente estos cambios podrían hacer que algunas personas sigan sin seguro médico, simplemente porque agregan más trámites burocráticos”, dijo Edwin Park, profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

Realidades e incertidumbres políticas

La inscripción en los mercados de seguros de Obamacare ha aumentado enormemente en varios estados que no han ampliado Medicaid, incluido Texas, donde más de cuatro millones de personas eligieron planes para 2026, según KFF.

Quienes se oponen a la expansión completa de Medicaid llevan mucho tiempo advirtiendo contra la incorporación de más personas a Medicaid, un programa público, en lugar de mantenerlas en planes privados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

El exrepresentante demócrata federal Beto O’Rourke dijo que cree que la expansión de Medicaid será una prioridad para Hinojosa, dado su trabajo anterior en la legislatura estatal y los mensajes de su campaña.

“Las historias de las personas que conoció en todo el estado, que enfrentaban dificultades por no tener atención médica, realmente la impactaron”, dijo. “Está claro que esto es una prioridad para ella”.

Pero, aunque los demócratas de Texas ganaron la gobernación y la mayoría en la Cámara de Representantes estatal, los republicanos seguirán teniendo la mayoría en el Senado estatal.

John Henderson, presidente y director ejecutivo de la Organización de Hospitales Rurales y Comunitarios de Texas, dijo que duda que los legisladores republicanos reviertan su histórica oposición a la expansión de Medicaid.

“Han pasado varias sesiones legislativas desde que hubo siquiera un intento serio de conversar sobre la expansión de Medicaid”, dijo Henderson. “Había interés en la Cámara de Representantes, pero nunca entusiasmo en el Senado”.

La expansión completa de Medicaid también ha sido un objetivo inalcanzable para los legisladores de Kansas, donde Holscher ganó una ajustada elección para gobernadora.

Reemplazará a la gobernadora Laura Kelly, también demócrata, cuyos esfuerzos por ampliar Medicaid fueron bloqueados.

En las elecciones de este mes, los republicanos de Kansas mantuvieron el control del Senado y de la Cámara de Representantes estatales, pero los demócratas lograron romper la supermayoría republicana en esta última.

La campaña de Holscher no respondió a las preguntas de KFF Health News sobre sus planes para conseguir que la expansión de Medicaid sea aprobada por las dos cámaras legislativas controladas por los republicanos.

Pero los escaños adicionales que ganaron los demócratas les dan mayor poder de negociación para reactivar las conversaciones sobre la expansión, dijo April Holman, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Alliance for a Healthy Kansas.

“Llevo suficiente tiempo trabajando en esto como para haber visto muchas composiciones diferentes de la Cámara de Representantes de Kansas”, dijo. “Este es el grupo de legisladores que más esperanzas me genera en muchísimo tiempo”.

Renuka Rayasam, corresponsal senior de KFF Health News, contribuyó con este reportaje.