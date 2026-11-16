Millones de beneficiarios de Medicare que contratan planes independientes de cobertura de medicamentos recetados verán aumentar sus primas mensuales promedio un 50% en 2027, según un nuevo análisis.

Sin embargo, los beneficiarios pueden evitar ese aumento promedio —de 34 a 51 dólares mensuales— si cambian a planes más económicos durante el período de inscripción abierta del programa, que finaliza el 7 de diciembre.

Eso fue exactamente lo que hizo Robert Travis Scott, de Abingdon, Virginia, a fines de octubre, después de recibir una notificación de que la prima de su plan de medicamentos de Medicare de AARP-UnitedHealthcare aumentaría de 39,60 dólares mensuales en 2026 a 121,90 dólares en 2027. Tras dedicar un poco de tiempo a comparar precios por internet, Scott encontró un plan de Humana por 19,30 dólares al mes, con beneficios similares.

“Sí, estoy muy contento con eso”, dijo sobre el nuevo plan que acababa de encontrar. Contó que quedó sorprendido por el enorme aumento de su plan actual y que le preocupa que otros adultos mayores no comparen las opciones disponibles para ahorrar dinero. Calcula que se ahorró unos 1.000 dólares para el próximo año.

“Con aumentos considerables de las primas en algunos planes, este año hay mucho más en juego para las personas que tienen cobertura independiente de medicamentos de Medicare si deciden no hacer nada durante el período de inscripción abierta”, dijo Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del Programa de Políticas de Medicare de KFF, la organización que realizó el análisis. KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, de la que forma parte KFF Health News.

El aumento del costo de los medicamentos es uno de los numerosos problemas de asequibilidad que están generando malestar entre los votantes de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El presidente Donald Trump, cuyo índice de aprobación ha caído en algunas encuestas a su nivel más bajo durante sus dos mandatos, sostiene que su gobierno ha logrado negociar precios más bajos con los fabricantes de medicamentos.

“En lo que estamos haciendo un gran trabajo es en los productos farmacéuticos, cientos de miles de millones”, dijo Trump durante un acto de campaña en Ohio el 28 de octubre, antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. “Deberían ganar solo por esto, todos los que se presentan. Tenemos los precios de medicamentos más bajos del mundo. Pasamos de tener los precios más altos a tener ahora los más bajos del mundo, gracias al principio de nación más favorecida”.

Lo que las personas realmente pagan por sus medicamentos varía considerablemente, según los fármacos que necesite cada paciente y su cobertura de seguro.

Los beneficiarios de Medicare que reciben cobertura de medicamentos a través de planes privados Medicare Advantage, que reemplazan la cobertura de Medicare tradicional, tendrán aumentos mucho menores en sus primas. El análisis de KFF encontró que, en 2027, estos beneficiarios pagarán un promedio de 9 dólares mensuales por la cobertura de medicamentos como parte de su prima mensual total, lo que representa un aumento de menos de 2 dólares al mes.

Más de la mitad de los beneficiarios de Medicare están inscritos en planes de salud Medicare Advantage, que generalmente incluyen cobertura de medicamentos, en lugar del programa tradicional.

Casi 25 millones de personas están inscritas en planes independientes de medicamentos recetados de Medicare, según KFF. Alrededor de 31 millones reciben cobertura de medicamentos a través de planes Medicare Advantage.

Las primas son solo una parte de los mayores costos que enfrentan los beneficiarios de Medicare.

La mayoría de los beneficiarios que contratan un plan independiente de medicamentos o reciben cobertura de medicamentos a través de Medicare Advantage también tendrán un deducible anual para esa cobertura en 2027.

Según el análisis de KFF, el deducible promedio de los planes independientes será de 643 dólares en 2027, frente a 540 dólares en 2026. En los planes Medicare Advantage, los deducibles para medicamentos promediarán 489 dólares, frente a 360 dólares en 2026.

Además, el análisis de KFF encontró que la mayoría de los beneficiarios de Medicare con cobertura de medicamentos tendrán que pagar un coseguro en lugar de copagos el próximo año. Esto puede hacer que los gastos de bolsillo sean menos predecibles, porque el coseguro exige pagar un porcentaje del costo del medicamento, en vez de una cantidad fija.

Una posible causa de los aumentos previstos en las primas es la decisión que tomaron en julio los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de finalizar anticipadamente un programa piloto de tres años diseñado para mantener bajas las primas de los planes independientes. El programa otorgó subsidios a estos planes en 2025 y 2026.

KFF señaló que la decisión de CMS de poner fin a ese programa de subsidios después de solo dos años podría provocar aumentos de las primas de los planes independientes en 2027.

Mehmet Oz, administrador de CMS, ha calificado el programa de subsidios como un rescate financiero para la industria de los seguros.

KFF señaló que su análisis difiere de la proyección de los CMS, que anticipa un aumento de 1 dólar en la prima promedio nacional, de 35 a 36 dólares, sobre la base de las inscripciones de septiembre de 2026.

La organización indicó que CMS no explicó los métodos utilizados para realizar sus cálculos y que es posible que haya supuesto que los beneficiarios cambiarían a planes más económicos.

CMS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos de KFF.

Alrededor de 10,4 millones de beneficiarios de Medicare —el 76% de quienes están inscritos en planes independientes de medicamentos y no reciben subsidios para personas de bajos ingresos— pagarán una prima mensual más alta en 2027 si permanecen en el mismo plan, según KFF.

Esto incluye a 4,1 millones de beneficiarios que actualmente tienen un plan sin prima mensual. En 2027, automáticamente tendrán que pagar más, porque ya no habrá planes disponibles con prima de cero dólares, según el análisis de KFF.