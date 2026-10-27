Recuerda esta sigla cuando tengas que tomar una decisión médica importante: B.R.A.I.N.

Gina Conley, veterana del Ejército que vive en Aberdeen, Carolina del Norte, sabía que quería tener el parto de su primer hijo con la menor cantidad posible de intervenciones médicas. Pero su plan empezó a desmoronarse apenas llegó al hospital.

“Pasó todo lo que yo no quería que pasara”, contó. “Y solo recuerdo esa sensación de sentirme completamente derrotada”.

El cuello del útero no se dilataba con rapidez y, según Conley, su partera insistió en que le administraran Pitocin, un medicamento utilizado para acelerar el trabajo de parto. Más tarde, cuando ya estaba casi completamente dilatada, la partera le propuso romper la bolsa amniótica, otra intervención que se utiliza para acelerar el parto.

Conley aceptó ese procedimiento, aunque de mala gana. Pero, al recordar lo ocurrido, dijo que no se sintió cómoda con muchas de las decisiones que se tomaron ese día. Y tampoco sintió que los profesionales que la atendían realmente la escucharan.

Conley terminó convirtiéndose en doula de parto, en parte para ayudar a otras mujeres a tener mejores experiencias que la suya.

Explicó que su trabajo no consiste en ayudar a las personas a evitar intervenciones médicas, sino en promover la toma de decisiones compartida, un enfoque colaborativo en el que los profesionales de salud y los pacientes conversan sobre las distintas opciones y toman una decisión juntos.

Los estudios muestran que los pacientes que participan en las decisiones sobre su atención médica manifiestan una mayor satisfacción con la atención recibida y, en determinadas circunstancias, obtienen mejores resultados.

“¿Cómo te trataron?”, preguntó. “¿Y cuántas decisiones sentiste que realmente pudiste tomar?”, pregunta Conley.

El consejo: Incluso en un entorno médico donde todo sucede rápidamente, está bien preguntar: “¿Qué pasa si no hago nada en este momento?”.

Lo que significa B.R.A.I.N.

Las doulas de parto, como Conley, suelen recomendar a sus clientas que utilicen la sigla B.R.A.I.N. para hacer preguntas a los profesionales de salud:

B — Beneficios: ¿Cuáles son los beneficios de esta intervención?

¿Cuáles son los beneficios de esta intervención? R — Riesgos: ¿Cuáles son los riesgos?

¿Cuáles son los riesgos? A — Alternativas: ¿Qué otras opciones hay?

¿Qué otras opciones hay? I — Intuición: ¿Qué me dice mi intuición?

¿Qué me dice mi intuición? N — Nada: ¿Qué pasa si no hago nada en este momento?

“Es, básicamente, una guía para conversar con tu profesional de salud cuando tienes que tomar una decisión o cuando se presenta un cambio de rumbo”, explicó Margaret Buxton, enfermera partera certificada y vicepresidenta de operaciones clínicas de Diana Health, una red de consultorios de atención médica para mujeres en el sur de Estados Unidos.

Escuchar la intuición es especialmente valioso, señaló Buxton: “Las emociones también se sienten en el cuerpo, no solo en la cabeza”. Prestar atención a lo que dice la intuición, o a esa sensación visceral, puede ayudarte a decidir y, en última instancia, a sentirte más cómoda con la opción que tenés delante.

“Sabemos que cuando las personas sienten que las ven y las escuchan durante sus consultas médicas, disminuyen su ansiedad y su nivel de estrés”, dijo. “Y mejora su capacidad para procesar información, pensar y escuchar. Todo eso mejora”.

Cuando todo lo demás falla, recuerda la N de “Nada”

Si no tienes tiempo o energía para repasar las cinco preguntas, puedes recurrir a la N de B.R.A.I.N.: “¿Qué pasa si no hago nada en este momento?”.

No hacer nada ofrece la oportunidad de parar, conversar sobre las opciones con personas de confianza y participar más activamente en el proceso de toma de decisiones, explicó Buxton.

Por supuesto, hay momentos en los que una emergencia médica tiene prioridad. “Es bastante evidente cuando no es un buen momento para hablar, porque están arrancando cables de la pared y llevándote a toda velocidad al quirófano”, dijo Conley. Pero, por lo general, “hay tiempo para llegar a un punto en el que te sientes bastante cómoda y segura de que es una buena decisión”.

B.R.A.I.N. no reemplaza a un profesional de salud empático

Algunos pacientes se sienten incómodos al cuestionar la autoridad de un médico debido a la relación desigual de poder que existe durante la consulta. “La medicina realmente se organizó como un sistema jerárquico, de arriba hacia abajo”, explicó Buxton. “Hay un experto y hay alguien que recibe la atención”.

Otros temen que sus inquietudes sean desestimadas o que no los tomen en serio. Las investigaciones han demostrado que los profesionales médicos tienen menos probabilidades de recetar analgésicos a las mujeres que a los hombres cuando presentan los mismos síntomas, y que las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas.

Por eso es importante encontrar un profesional de salud en quien confiar antes de un procedimiento médico programado, como un parto, dijo Conley. Présta atención a cómo responde a tus preguntas durante las consultas y a si realmente te escucha. Y si no lo hace, busca a otra persona que se encargue de tu atención.

“Necesitamos elegir a un profesional en quien realmente podamos confiar, que comparta sus conocimientos con nosotros sin presionarnos para que dejemos de lado nuestras preferencias personales”, explicó. “Definitivamente es más difícil tener esas conversaciones con un profesional brusco que no muestra interés”.

Las personas y las políticas de salud

Los profesionales médicos tienen la obligación, tanto legal como ética, de obtener el “consentimiento informado” de los pacientes antes de realizar la mayoría de los procedimientos. Esto significa que deben proporcionar información precisa y completa sobre el tratamiento recomendado, generalmente por escrito.

Y hace casi dos décadas, el comité de ética del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomendó que los médicos fueran un paso más allá y adoptaran la toma de decisiones compartida, que implica conversar sobre “los beneficios y riesgos de las opciones de tratamiento disponibles en el contexto de los valores y las prioridades de cada paciente”.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid también han comenzado a exigir la toma de decisiones compartida como condición para pagar una cantidad limitada de tratamientos.

Katherine Ruppelt, de Nashville Public Radio, contribuyó con este artículo.

HealthQ es una serie sobre salud de los periodistas Cara Anthony y Blake Farmer, quienes ofrecen orientación accesible para navegar un sistema de atención médica que muchas veces resulta difícil de comprender. Es una colaboración entre Nashville Public Radio y KFF Health News.