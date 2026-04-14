Cómo hacer que un plan de salud con deducible alto funcione para tí

Cuando los subsidios federales mejorados expiraron a fines de 2025, muchas personas que compraban su propio seguro de salud en los mercados estatales y federales vieron aumentar sus primas mensuales.

Para reducir costos, muchos cambiaron a planes de salud con deducibles altos. Estos planes ofrecen pagos mensuales más bajos, pero los pacientes pueden enfrentar gastos altos de su propio bolsillo cuando necesitan atención médica.

Estos planes son bastante comunes. En 2023, el 30% de las personas que obtenían seguro a través de su empleador tenían un plan con deducible alto, frente a solo el 4% en 2006.

Madison Burgess, una maestra de escuela primaria de San Diego, tiene seguro de salud a través de su trabajo. Pero cuando evaluó agregar a su esposo a su plan, resultó demasiado costoso, así que empezó a buscar en el mercado una opción más económica para él.

Cuanto más revisaba las opciones de planes, más abrumador le parecía. La jerga de los seguros hacía difícil entender cuánto tendría que pagar su familia si su esposo se enfermaba. (La prima es el pago mensual de tu póliza y el deducible es lo que debes pagar de tu bolsillo antes que la aseguradora comience a pagar. Generalmente los planes con primas bajas tienen deducibles altos, y viceversa).

“No sabía qué era un deducible, así que elegí lo que era barato, y ahora me arrepiento”, dijo.

A cambio de esa prima mensual más baja, la cobertura de su esposo no comenzará a pagar la mayoría de los servicios hasta que hayan gastado $5.800 en facturas médicas. Burgess no sabía que debía cumplir con el deducible antes de que el seguro cubriera parte de los gastos.

¿Cómo prepararse para pagar miles de dólares por adelantado?

Una opción es una cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), que permite ahorrar dinero antes de impuestos y ahora está disponible para personas inscritas en planes de menor nivel en los mercados estatales y federales, incluidos los planes bronce y de cobertura catastrófica. Estos planes suelen tener las primas más bajas en el mercado, pero los costos más altos del propio bolsillo cuando se necesita atención.

Burgess eligió un plan Bronce y no sabía que las HSA eran una opción.

“Nunca había pensado en tener que ahorrar dinero para un deducible”, dijo.

Burgess y otras personas suelen estar más preocupadas por ahorrar para gastos inesperados como reparaciones del auto, de la casa o del veterinario.

Si, como Burgess, elegiste una cobertura de salud más económica para este año y luego te diste cuenta de que debes cubrir un deducible alto, estos consejos pueden ayudar a prepararte.

Podrías calificar para una HSA y no saberlo.

Si estás inscrito en un plan Bronce o en uno catastrófico, calificas para abrir una cuenta de ahorros para la salud. Es como una alcancía médica con beneficios fiscales. Depositas dinero antes de impuestos, lo que reduce tu ingreso gravable. El dinero crece libre de impuestos y, cuando lo usas para gastos médicos calificados, esas transacciones también están libres de impuestos. A esto se le llama una “triple ventaja fiscal”.

Estas cuentas crean un fondo para futuros gastos de salud, como visitas al doctor, medicamentos recetados e incluso productos como medicinas sin receta, tampones y protector solar.

Por lo general, el dinero no puede usarse para pagar primas mensuales, pero la cuenta es tuya y puedes usarla para gastos médicos calificados para tí, tu cónyuge o tus dependientes en cualquier momento en el futuro. El dinero sigue siendo tuyo, incluso si cambias de trabajo o de plan de salud.

Una HSA no es lo mismo que una cuenta de gastos flexibles (FSA por sus siglas en inglés). Las FSA también tienen beneficios fiscales, pero solo se ofrecen a través de empleadores. El dinero vence cada año y pierdes cualquier saldo restante cuando dejas ese trabajo.

¿Te interesa una HSA? Así puedes abrir una.

Puedes abrir una cuenta de ahorros para la salud a través de un banco u otra institución financiera. La institución te dará una tarjeta de débito para hacer pagos desde la HSA.

Puedes abrir una HSA en cualquier momento del año siempre que tengas un plan elegible. Puedes elegir dónde abrir la cuenta, pero revisa si hay cargos y compara opciones.

Si obtienes seguro a través de tu trabajo, tu empleador puede exigir que uses una compañía específica aprobada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Muchas personas creen que no pueden aportar dinero a una HSA. Para algunos hogares, la necesidad de ahorrar para gastos médicos compite con la de pagar la renta y comprar alimentos.

Pero hay un detalle que puede hacerlo más manejable: las contribuciones no tienen que ser grandes. Incluso unos pocos dólares al mes pueden ser un comienzo.

Sin embargo, hay un límite. El IRS establece un tope anual sobre cuánto puedes aportar a una HSA. En 2026, el límite es de $4.400 para una persona, o $8.750 para un plan familiar. Dentro de ese límite, tú decides cuánto aportar.

Los servicios preventivos deben estar cubiertos sin costo.

Todos los planes vendidos en los mercados deben cubrir ciertos servicios preventivos sin costo para el paciente, siempre que la atención sea dentro de la red. Estos servicios incluyen vacunas de rutina y pruebas de detección de cáncer.

Más allá de la atención preventiva, entender cuánto cuestan distintos servicios puede ayudarte a decidir qué tipo de consulta médica es mejor para tus necesidades y tu presupuesto. Por ejemplo, algunos planes cobran menos por una consulta de telemedicina que por ver a tu doctor en persona.

Revisa el resumen de beneficios de tu plan para más detalles.

Busca atención temprano en el año.

La mayoría de los deducibles reinician el 1 de enero. Programar citas o cirugías temprano en el año puede ser estratégico si descubres una afección que requiere atención continua. Si puedes pagarlo, cumplir con el deducible antes puede hacer que el resto del año sea mucho más económico, dijo Caitlin Donovan, directora senior en la Patient Advocate Foundation. Considera pagar en efectivo en lugar de usar el deducible.

Algunos hospitales, clínicas u otros proveedores ofrecen precios más bajos si pagas en efectivo. Tienes derecho a recibir un cálculo detallado y una explicación de cuánto costaría un servicio de salud si pagas de tu bolsillo. Pide ese cálculo antes de recibir atención. Luego compáralo con lo que te dice tu aseguradora que costaría si usas tu seguro. Si decides pagar en efectivo, deberás hacerlo en el consultorio antes de que se envíen los cargos a tu aseguradora.

Pagar en efectivo puede ahorrarte dinero, pero generalmente ese monto no contará para tu deducible ni para el máximo de gastos de tu bolsillo.

“Si no crees que vas a alcanzar tu deducible —eres joven y tu deducible es de $10.000—, negocia el precio en efectivo”, aconsejó Donovan.

¿Tienes un plan de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)? Actualiza tus ingresos y usa una HSA para evitar sorpresas fiscales.

Si tienes un plan de ACA y eres elegible para subsidios, ten en cuenta lo siguiente: si tus ingresos cambian y no actualizas tu solicitud en el mercado, podrías deber miles de dólares al momento de declarar impuestos. La solución es simple: reporta aumentos de salario, nuevos trabajos o ingresos adicionales cuando ocurran. Si tus ingresos aumentan, ahorrar dinero en una HSA puede ayudar, ya que ese dinero no cuenta como ingreso gravable.

Cuando reportas un aumento en tus ingresos, eso puede significar primas más altas (si ya no calificas para el mismo subsidio), pero los expertos dicen que es mejor pagar más ahora que enfrentar una gran factura después.

“Uno de los mayores problemas que veo es que alguien queda desempleado, se inscribe en un plan diciendo que no tiene ingresos, luego consigue trabajo y no lo reporta, y termina con una gran deuda de impuestos al final”, dijo Donovan.

Por eso, Donovan recomienda actualizar tu perfil en el mercado tan pronto como cambien tus ingresos, lo que también podría hacer que califiques para Medicaid o para un plan que cubra una mayor parte de tus gastos médicos.

Taylor Cook contribuyó con este artículo.