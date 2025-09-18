Las garrapatas migran y aumentan los riesgos de enfermedades si no se las rastrea con rapidez

El biólogo Grant Hokit llegó a una pradera en las montañas de Condon, Montana, en busca de garrapatas. Un sendero cruzaba el campo lleno de pasto alto y arbustos con bayas.

Mientras caminaba por el sendero, Hokit cargaba una herramienta hecha a mano con tubos de plástico pegados entre sí que sostenían un enorme rectángulo de franela blanca.

Se burlaba de lo “sofisticado” de su dispositivo, pero el estudio científico era muy serio: pasaba la tela por encima de los arbustos y la hierba, con la esperanza de que las garrapatas se agarraran a ella.

Durante el verano, estas garrapatas cuelgan de las hojas, estirando sus patas mientras esperan que pase un mamífero.

“Tenemos una”, dijo Hokit.

“Esta salió de este arbusto”, explicó. “Al resto simplemente las recogemos con los dedos. Tenemos un frasquito donde las guardamos”.

Las garrapatas capturadas irán al laboratorio de Hokit en Helena, la capital del estado, para ser identificadas. La mayoría probablemente será clasificada como “garrapatas de la madera” de las Montañas Rocosas.

Pero Hokit también quería saber si han llegado nuevas especies al estado.

El cambio climático provocado por los humanos ha acortado los inviernos, lo que hace que las garrapatas pasen menos tiempo en hibernación y tengan más meses de actividad para engancharse a animales y personas. A veces, las garrapatas se trasladan —junto con las enfermedades que acarrean— a nuevas regiones del país.

Este año, Hokit encontró por primera vez garrapatas del ciervo (o garrapatas de patas negras) en el noreste de Montana. Esta especie es conocida por transmitir la enfermedad de Lyme, y también puede infectar a las personas con otros patógenos.

Saber que una nueva especie como la garrapata del ciervo ha llegado a Montana y a otros estados es muy importante para los médicos.

Neil Ku, especialista en enfermedades infecciosas en Billings Clinic, en el este de Montana, explicó que la mayoría de los pacientes no van al médico justo después de haber sido picados por una garrapata.

Por lo general, buscan atención más tarde, cuando ya se sienten enfermos por una enfermedad transmitida por estos parásitos.

“Fiebre, escalofríos, simplemente se sienten mal, como sucede con muchas infecciones que pueden presentarse a lo largo del año”, señaló.

Es poco común que las personas relacionen esos síntomas con una picadura de garrapata, y aún más raro que conserven la garrapata que los picó. Por eso, identificar si alguien tiene una enfermedad transmitida por garrapatas puede ser complicado.

Conocer qué tipos de garrapatas hay en una región ayuda a los médicos a identificar enfermedades nuevas relacionadas con estas picaduras, dijo Ku.

Esa es una de las razones por las que el estado busca nuevas especies de garrapatas.

“Cuanto más sepamos sobre lo que hay en Montana, mejor podremos informar a los médicos y mejor atención podrán brindar”, afirnó Devon Cozart, epidemióloga del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos de Montana, especializada en enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores (infecciones que se propagan de animales a humanos a través de garrapatas o mosquitos que pican a un animal infectado y luego a una persona).

Cozart recolecta y analiza las garrapatas obtenidas en los estudios de campo en Montana para detectar si portan algún patógeno.

Hokit arrastra un paño blanco entre la maleza en las afueras de Condon en busca de garrapatas. Estos estudios ayudan a los funcionarios de salud pública a comprender la ubicación de las garrapatas en Montana y a detectar nuevas especies que han migrado en grandes mamíferos como los ciervos. Hokit encontró garrapatas de ciervo, conocidas por transmitir la enfermedad de Lyme, a principios de este año en el noreste de Montana. (Aaron Bolton/Montana Public Radio)

La capacidad de una garrapata para enfermar a una persona depende de la especie, pero también influye el tipo de mamífero del que se alimenta.

“Por lo general es un roedor que puede portar, por ejemplo, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas”, explicó. “Entonces la garrapata se alimenta de ese roedor y adquiere el patógeno”.

Como la presencia de una enfermedad puede variar según la población de mamíferos, las garrapatas en una parte del estado pueden representar más, o menos, riesgo para las personas. Esta también es información relevante para los profesionales de salud, agregó Cozart.

Este tipo de vigilancia y análisis no se hace en todos los condados ni en todos los estados. Una encuesta de 2023, realizada a casi 500 departamentos de salud en el país, halló que apenas una cuarta parte lleva a cabo algún tipo de monitoreo de garrapatas.

No todas las tareas de vigilancia son iguales, dijo Chelsea Gridley-Smith, directora de salud ambiental en la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Ciudades y Condados.

Los estudios de campo pueden ser costosos. Por eso, muchos departamentos de salud estatales y locales dependen de un enfoque más económico y pasivo: pacientes preocupados, veterinarios y médicos deben recolectar y enviar las garrapatas para su identificación.

“Eso da un poco de información sobre qué garrapatas están en contacto con personas y animales, pero no permite conocer lo comunes que son en determinada zona ni con qué frecuencia portan patógenos”, explicó Gridley-Smith.

Agregó que más departamentos de salud quieren empezar a vigilar a las garrapatas, pero conseguir financiamiento es difícil. Y podría volverse aún más complicado si se reducen los fondos federales para salud pública, como los que otorgan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Montana recibe unos $60.000 al año a través de una subvención federal, pero la mayor parte de ese dinero se destina a la vigilancia de mosquitos, que es más intensiva y costosa. Lo que queda se utiliza para realizar salidas en busca de garrapatas.

Hokit comentó que no cuenta con suficiente financiamiento para que su pequeño equipo pueda hacer estudios en todo el estado, que es muy extenso. Eso significa que no puede monitorear de cerca las poblaciones emergentes de garrapatas del ciervo como quisiera.

Encontró estas nuevas garrapatas en dos condados de Montana, pero no tiene suficientes datos para determinar si ya están reproduciéndose allí y formando una población local.

Mientras tanto, Hokit usa datos sobre el clima y la vegetación para predecir en qué zonas del estado podrían prosperar estas garrapatas. Está observando áreas específicas del oeste de Montana, como Flathead Valley.

Dijo que eso ayudará a su equipo a enfocar la búsqueda y a informar al público cuando lleguen las garrapatas del vciervo y las enfermedades que pueden transmitir.