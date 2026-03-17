Psiquiatras podrían adoptar biomarcadores en el diagnóstico de la salud mental

Amanda Miller tenía 30 años y estaba embarazada de su segundo hijo en Hershey, Pennsylvania, cuando desarrolló depresión. Después de dar a luz, su afección empeoró. Se sumó a una serie de problemas de salud inexplicables.

Miller, quien es neurocientífica, dijo que consultó a varios psiquiatras y recibió receta tras receta de distintos medicamentos. Durante dos años, probó cuatro antidepresivos y dos antipsicóticos. Nada de eso ayudó hasta que su doctor de atención primaria notó niveles altos de un marcador autoinmune en su sangre.

Un especialista luego le hizo “todas las pruebas posibles”, dijo Miller. Finalmente, la diagnosticaron con la enfermedad autoinmune lupus y le recetaron un esteroide para reducir la inflamación. Algunos de sus síntomas mejoraron en cuestión de horas. Su depresión disminuyó poco después.

“Estaba convencida de que era un efecto placebo”, dijo Miller, “pero luego siguió funcionando”.

¿Había contribuido la inflamación a sus problemas de salud mental todo el tiempo? Miller cree que sí, aunque no puede saberlo con certeza. Sus psiquiatras nunca mencionaron esa posibilidad, dijo.

En la mayoría de las especialidades médicas, los doctores pueden confirmar si deben seguir un tipo de tratamiento mediante pruebas, como análisis de sangre, estudios de imagen y biopsias. Sin embargo, los trastornos mentales históricamente se han diagnosticado y tratado en base a síntomas visibles. Eso podría cambiar.

En un documento de enero, la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó ideas sobre cómo podría incorporar biomarcadores —indicadores biológicos de enfermedad mental que pueden aparecer en pruebas diagnósticas— en futuras versiones de su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés).

El DSM, a veces llamado “la Biblia de la psiquiatría” por su influencia en el campo, proporciona criterios de diagnóstico. Lo utilizan clínicos que evalúan a pacientes y aseguradoras para decidir si cubren la atención.

Se necesita investigación “coordinada”

Los biomarcadores psiquiátricos aún no están listos para un uso generalizado, enfatiza el documento. Los científicos han investigado el tema por décadas, con pocos resultados. Se necesita más investigación para demostrar que estas mediciones son lo suficientemente válidas y confiables para usarse en la atención de pacientes, señala el documento de la asociación, y otros investigadores han planteado dudas sobre cómo su uso podría afectar los costos de la atención médica, la cobertura y la privacidad de los pacientes.

Agregar biomarcadores al DSM sería “algo muy importante”, dijo Jonathan Alpert, autor del documento de enero y vicepresidente del Comité Estratégico del Futuro del DSM de la asociación profesional.

El acceso a resultados de pruebas, junto con los síntomas, podría agilizar las decisiones de cobertura de seguros y ayudar a los clínicos a hacer diagnósticos y recomendaciones de tratamiento más rápidos y precisos, dijo. Si la biología de los pacientes sugiere que responderán mejor a un tratamiento que a otro, el doctor podría comenzar de inmediato con esa opción.

Actualmente, recetar medicamentos psiquiátricos puede ser “algo incierto”, ya que los clínicos no pueden predecir si funcionarán en un paciente en particular, dijo Matthew Eisenberg, director del Centro de Políticas de Salud Mental y Adicciones de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

En un ensayo esencial de principios de la década de 2000 financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental, alrededor del 30% de los participantes con depresión vieron desaparecer sus síntomas con su primer tratamiento antidepresivo. Ese estudio sigue siendo uno de los ensayos más sólidos realizados sobre antidepresivos, aunque investigadores han indicado recientemente que menos personas se curan con estos medicamentos de lo que sugieren sus resultados.

Este enfoque de prueba y error puede llevar a recetas ineficaces e innecesarias, un tema criticado por defensores del movimiento Make America Healthy Again, encabezado por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy ha sido especialmente crítico de los antidepresivos, al vincularlos con la violencia después de un tiroteo masivo sin evidencia y culpar a los doctores por recetar en exceso medicamentos a niños.

El HHS está analizando tendencias en diagnósticos y recetas psiquiátricas y evaluando enfoques alternativos de tratamiento en salud mental, con especial atención en niños, dijo la vocera Emily Hilliard en un comunicado. Hilliard no respondió a una pregunta sobre comentarios previos de Kennedy.

Los biomarcadores ya se utilizan para guiar tratamientos en otras áreas médicas, como la oncología. Arizona, Georgia, Kentucky, Texas y más de una docena de otros estados exigen que las aseguradoras cubran este tipo de pruebas. También se utilizan análisis de sangre y estudios de imagen para ayudar a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer.

La Asociación Americana de Psiquiatría incluyó en su artículo varias formas en que los biomarcadores psiquiátricos podrían usarse en el futuro, como pruebas de actividad cerebral, perfiles genéticos o marcadores inmunológicos asociados con ciertas condiciones psiquiátricas, incluidas la esquizofrenia y las adicciones.

En la depresión, por ejemplo, alrededor de una cuarta parte de los pacientes tiene niveles elevados de una proteína inflamatoria llamada proteína C reactiva, que puede detectarse mediante un análisis de sangre. Las investigaciones han mostrado que las personas con niveles altos de esta proteína parecen responder mejor cuando reciben medicamentos que modifican los niveles de dopamina en el cerebro, en lugar de usar solo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), un tipo común de antidepresivo.

La proteína C reactiva aún necesita ser “validada de manera sólida” como biomarcador, según el documento de la APA, pero es una de las opciones más prometedoras bajo estudio.

Se necesita un esfuerzo de investigación “coordinado y bien financiado” para lograr esa validación, escribió la asociación, lo cual es incierto ya que la administración Trump recortó el financiamiento para investigación.

Solo al Instituto Nacional de Salud Mental se le cancelaron en 2025 al menos 128 subvenciones, por un valor de casi $173 millones, según una carta de investigación en la revista JAMA. Aunque desde entonces algunas subvenciones han sido restauradas, los investigadores que dependen de fondos federales aún temen recortes.

“Hay una gran necesidad de financiamiento continuo y activo para la investigación relacionada con la salud mental”, dijo Alpert, pero los científicos tendrán que enfrentar “incertidumbres en el panorama de financiamiento”.

Efectos en cobertura y costos

Los costos de la atención médica tienden a ser más altos entre pacientes con enfermedades mentales mal controladas, debido a gastos como hospitalizaciones, consultas ambulatorias y medicamentos. Algunas investigaciones sugieren que las pruebas de biomarcadores podrían ahorrar dinero al encontrar tratamientos adecuados más rápido y evitar algunos de estos costos.

Un estudio de modelado estimó que las pruebas para identificar componentes genéticos que pueden influir en la efectividad de un medicamento podrían ahorrar al sistema de salud de Canadá $956 millones en 20 años si se aplican en adultos con depresión mayor en British Columbia. Otro estudio, de investigadores españoles, encontró que estas pruebas redujeron costos para la mayoría de los 188 participantes con enfermedad mental grave.

No se sabe si ocurriría lo mismo en el sistema de salud de Estados Unidos. A corto plazo, dijo Eisenberg, un enfoque que use biomarcadores podría aumentar el gasto en atención médica debido al costo de las pruebas.

Las aseguradoras podrían negarse a cubrir pruebas de biomarcadores costosas, agregó. “Toma tiempo demostrar que la nueva evidencia científica es segura y efectiva”, dijo Eisenberg. “Y una vez que lo es, las aseguradoras no la cubren de inmediato”.

Algunos investigadores han expresado preocupación de que aseguradoras o empleadores puedan discriminar a personas cuyos perfiles biológicos sugieren riesgo de desarrollar afecciones neuropsiquiátricas graves.

Es un “momento crítico” para considerar enfoques legislativos que protejan a los pacientes y capaciten a los clínicos sobre cómo usar estas herramientas de manera adecuada, dijo Gabriel Lázaro-Muñoz, miembro del Centro de Bioética de la Escuela de Medicina de Harvard.

“No creo que el campo de la psiquiatría esté listo en este momento para manejar esto”, dijo.

El sistema de salud mental no está listo para “avanzar por completo”, dijo Andrew Miller, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, quien estudia la depresión relacionada con la inflamación. Pero la adopción de biomarcadores por parte de la asociación de psiquiatría marca “el inicio de una revolución”, dijo.

“Esto es un reconocimiento… de que lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente”, dijo Miller. “Y podemos hacerlo mejor”.