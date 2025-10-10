Trump calificó de “racista” la Ley de Equidad Digital. Ahora, el dinero para que la gente del campo tenga internet ha desaparecido

Megan Waiters puede recitar las historias de docenas de personas a las que ayudó a conectarse a internet en el oeste de Alabama. Un niño de 7 años que no podía hacer sus tareas en línea sin una tableta, y la persona de 91 años a la que enseñó a consultar portales de salud en un celular.

Un poste naranja y una señal de “¡Atención!” al costado de una carretera marcan el lugar donde está enterrado un cable de fibra óptica.

“Tienen necesidades de atención médica, pero carecen de las habilidades digitales necesarias”, dijo Waiters, quien trabaja como navegadora digital para una organización sin fines de lucro de Alabama. Su trabajo ha consistido en regalar computadoras y tabletas, a la vez que imparte clases sobre cómo usar internet para el trabajo y necesidades personales, como el banco y la salud. “Es como un espacio extraño”.

Esas historias ahora tienen un sabor agridulce.

Wakers forma parte de una red de navegadores digitales en todo el país, cuyo trabajo para acercar a otros al mundo digital se financió, en parte, a través de un programa federal de $2.750 millones que canceló abruptamente su financiación esta primavera.

La suspensión se produjo después de que el presidente Donald Trump publicara en su plataforma Truth Social que la Ley de Equidad Digital era inconstitucional y prometiera “¡no más ayudas a la conciencia pública basadas en la raza!”.

La ley detalla exactamente a quiénes debería beneficiar el dinero, incluyendo hogares de bajos ingresos, residentes mayores, algunas personas en cárceles, estadounidenses de zonas rurales, veteranos y miembros de minorías raciales o étnicas.

Políticos, investigadores, bibliotecarios y defensores afirmaron que la desfinanciación del programa, junto con otros cambios en las iniciativas federales de banda ancha, pone en peligro los esfuerzos para ayudar a los residentes rurales y desfavorecidos a participar en la economía moderna y llevar una vida más saludable.

“Se podían ver vidas cambiando”, dijo Sam Helmick, presidente de la Asociación Americana de Bibliotecas, recordando cómo ayudaron a abuelos en Iowa a consultar recetas médicas en línea o a trabajadores despedidos de fábricas a llenar solicitudes de empleo.

La Ley de Equidad Digital forma parte de la amplia ley de infraestructura de 2021, que incluyó $65.000 millones para construir infraestructura de internet de alta velocidad y conectar a millones de personas sin acceso a internet.

Este año, el Congreso impulsó una vez más un enfoque moderno para ayudar a los estadounidenses, exigiendo a los líderes estatales que priorizaran las tecnologías nuevas y emergentes a través de su Programa de Transformación de la Salud Rural, de $50.000 millones.

Un análisis de KFF Health News reveló que casi 3 millones de personas a lo largo del país viven en zonas con escasez de profesionales médicos y donde los servicios modernos de telesalud suelen ser inaccesibles debido a las malas conexiones a internet.

El análisis reveló que en unos 200 condados, principalmente rurales, donde persisten las zonas sin cobertura, los residentes viven con mayor riesgo de enfermedad y mueren antes, en promedio, que las personas del resto del país. El acceso a internet de alta velocidad se encuentra entre una serie de factores sociales, como la alimentación y una vivienda segura, que ayudan a las personas a llevar una vida más saludable.

“Internet proporciona esta capa adicional de resiliencia”, afirmó Christina Filipovic, quien dirige la investigación de una iniciativa del Institute for Business in the Global Context de la Universidad de Tufts. En 2022, el grupo de investigación descubrió en 2022 que el acceso a internet de alta velocidad se correlacionaba con una menor mortalidad por covid-19, especialmente en áreas metropolitanas.

Durante la pandemia de covid, los legisladores federales lanzaron un programa de subsidios financiado por la ley de infraestructura. Esta ayuda, denominada Programa de Conectividad Asequible, buscaba conectar a más personas con sus trabajos, escuelas y médicos. En 2024, el Congreso no renovó la financiación del programa de subsidios, que había inscrito a unos 23 millones de hogares de bajos ingresos.

Este año, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, renovó y retrasó la iniciativa de construcción de la ley de infraestructura —conocida como Programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD)— tras anunciar planes para reducir las cargas regulatorias. Más de 40 estados y territorios han presentado propuestas finales para extender internet de alta velocidad a zonas desatendidas bajo las nuevas directrices de la administración, según un panel del Departamento de Comercio.

En mayo, la financiación de la Ley de Equidad Digital se canceló pocos días después de la publicación de Trump en Truth Social. Si bien muchos estados recibieron fondos para planificar sus programas en 2022, la siguiente ronda de financiación, destinada a que los estados y las agencias implementaran los planes, se había otorgado en gran medida, pero no distribuido.

En cambio, los reguladores federales, incluida la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTI), la agencia federal que supervisa la implementación de la Ley de Equidad Digital, notificaron a los beneficiarios que las subvenciones serían canceladas.

Se crearon y administraron con “preferencias raciales inconstitucionales”, según la carta.

En Phoenix, Arizona, las autoridades se enteraron en enero de que la ciudad recibiría $11,8 millones para aumentar el acceso a internet y enseñar alfabetización digital, pero recibieron un correo electrónico el 20 de mayo indicando que todas las subvenciones, “excepto las destinadas a Entidades Nativas”, habían sido canceladas.

“Es una pena”, declaró la alcaldesa de Phoenix, la demócrata Kate Gallego. El dinero, afirmó, habría ayudado a 37.000 residentes a obtener acceso a internet.

En julio, los líderes demócratas de Georgia enviaron una carta a Lutnick y al entonces administrador interino de la NTIA, Adam Cassady, reclamando la restitución de los fondos, señalando que el recorte federal ignora la intención del Congreso y vulnera la confianza pública.

La creadora de la ley, la senadora Patty Murray (demócrata por Washington), declaró durante una conferencia de prensa en línea en mayo que los gobernadores republicanos de 2024 apoyaron la ley y su financiación cuando cada estado promocionó la finalización de sus planes de equidad digital requeridos y solicitó recursos.

“No puedo creer que no haya gobernadores republicanos que se unan a nosotros para luchar contra esto”, declaró Murray, y agregó que “la otra vía es a través de los tribunales”.

Los 50 estados desarrollaron planes de equidad digital luego de meses de grupos focales, encuestas y períodos de consulta pública. La directora de Equidad Digital de la NTIA, Angela Thi Bennett, durante una entrevista en agosto de 2024 con KFF Health News, afirmó que la “participación comunitaria deliberada” de los líderes federales y estatales para brindar banda ancha a las comunidades desatendidas fue “la mayor demostración de democracia participativa que nuestro país haya visto jamás”.

No fue posible contactar con Thi Bennett para que comentara sobre este artículo. El voceru de la NTIA, Stephen Yusko, afirmó que la agencia “no podrá atender” una solicitud de entrevista con Thi Bennett y no respondió a las preguntas para este artículo.

Caroline Stratton, directora de investigación del Instituto Benton para la Banda Ancha y la Sociedad, afirmó que la financiación de la ley permitió a los estados dotar de personal a sus oficinas; identificar programas de internet de alta velocidad existentes, incluyendo los que operan en otras agencias estatales; y crear planes para subsanar las deficiencias.

“Esto motivó a la gente a investigar”, explicó Stratton, para ver si las agencias del estado ya estaban trabajando en planes de mejora de la salud y para preguntarse si el trabajo en banda ancha podría contribuir y “ayudar activamente a mejorar la situación”.

Las solicitudes de subvenciones estatales incluían objetivos para promover el acceso a la atención médica. En Mississippi, el plan consiste en una iniciativa para mejorar la salud de la universidad estatal y otra agencia, explicó Stratton.

Si bien los estados debían crear programas que ayudaran a poblaciones específicas cubiertas, algunos modificaron el lenguaje o agregaron subcategorías para incluir a otras poblaciones. El plan de Colorado incluía a inmigrantes y a personas sin hogar.

“En todos los estados, hay una pérdida”, afirmó Angela Siefer, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Inclusión Digital. La organización sin fines de lucro, que recibió casi $26 millones para colaborar con organizaciones de todo el país, pero no recibió fondos, presentó una demanda el 7 de octubre para obligar a Trump y al gobierno a distribuir el dinero.

“La brecha digital no ha terminado”, declaró Siefer.

La subvención de la organización se había planificado para apoyar a los navegadores digitales en 11 estados y territorios, incluyendo a Waiters. Su empleador, la organización sin fines de lucro Community Service Programs of West Alabama, esperaba recibir una subvención de $1,4 millones.

En los últimos dos años, Waiters dedicó horas a recorrer las carreteras rurales de Alabama para llegar a los residentes. Ha distribuido 648 dispositivos (computadoras portátiles, tabletas y tarjetas SIM) y ha ayudado a cientos de clientes mediante 117 clases de habilidades digitales de dos horas en bibliotecas, centros para personas mayores y programas de desarrollo laboral en Tuscaloosa, Alabama, y sus alrededores.

Personas de “todas las razas, edades y niveles económicos” que no “encajaban en nuestra típica categoría minoritaria” recibieron ayuda gracias a su trabajo, afirmó Waiters. Dijo que Trump y su administración deberían saber “cómo se ve realmente la situación para la gente a la que sirvo”.