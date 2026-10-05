Los hospitales tienen una herramienta poco conocida para prevenir las deudas médicas. Así funciona

Si tienes deudas médicas, hay muchas probabilidades de que le debas dinero a un hospital.

Una manera en que los pacientes pueden evitar estas deudas es solicitar que los incluyan en los programas de asistencia financiera de los hospitales, también conocidos como “atención de caridad” (charity care). La mayoría de los hospitales del país ofrecen atención médica gratuita, o con descuento, a pacientes de bajos ingresos o que tienen deudas médicas muy elevadas.

Sin embargo, obtener esa ayuda puede ser complicado. Las encuestas muestran que muchos pacientes no saben que los hospitales ofrecen asistencia financiera, y otros se encuentran con formularios de solicitud tan complejos que les resulta difícil completar el proceso.

Los hospitales suelen exigir a los solicitantes estados de cuenta bancarios, recibos de sueldo, declaraciones de impuestos, documentos de divorcio u otros comprobantes, y pueden pedirles que presenten las solicitudes en persona, por correo o por fax.

“No te lo hacen fácil”, dijo Neale Mahoney, economista de la Universidad Stanford que estudia las deudas médicas.

Estos obstáculos hacen que muchos pacientes terminen adeudando facturas que, en realidad, nunca deberían tener que pagar. En un solo año, los hospitales y sistemas de salud facturaron a los pacientes por lo menos 2.000 millones de dólares que probablemente no les correspondía pagar, según un análisis.

A medida que aumentan los costos de la atención médica y más personas pierden su cobertura, estados y hospitales están probando un enfoque emergente para abordar este problema: evaluar automáticamente a los pacientes para determinar si califican para recibir asistencia financiera y, si es así, eliminar sus deudas de manera proactiva. Este sistema se conoce como “elegibilidad presunta” (presumptive eligibility).

Con este sistema, los pacientes pueden quedar liberados del costo de su atención médica antes de recibir siquiera su factura. Sin embargo, no siempre ocurre así. Cuándo, cómo y a quiénes los hospitales inscriben automáticamente varía, y esto puede tener consecuencias para las finanzas de los pacientes.

Esto es lo que debes saber sobre cómo funciona la inscripción automática.

¿Qué es la asistencia financiera de los hospitales?

En muchos estados, los hospitales establecen sus propios criterios para decidir quiénes pueden recibir ayuda financiera. Por lo general, la elegibilidad se basa en los ingresos totales del hogar del paciente. Cuanto más cerca esté una persona del nivel de pobreza, menos tendrá que pagar. En algunos casos, las personas con ingresos medios y seguro también pueden ser elegibles para recibir descuentos, especialmente si sus facturas representan una parte considerable de sus ingresos.

Al menos 11 estados exigen que los hospitales eliminen las facturas de los pacientes de bajos ingresos, aunque los límites varían. Georgia, por ejemplo, exige atención gratuita para cualquier persona cuyos ingresos estén apenas por encima del nivel federal de pobreza. En varios estados —entre ellos Oregon, North Carolina y Maryland— los pacientes pueden ganar el doble de esa cantidad y aún así recibir atención gratuita.

Pero en la mayoría de los estados, muchos pacientes deben completar solicitudes para recibir asistencia.

En los últimos años, varios estados iniciaron investigaciones y aprobaron leyes destinadas a facilitar el acceso de las personas a esta ayuda. Sin embargo, las investigaciones sobre las deudas médicas sugieren que todavía existen brechas.

¿Cuántos hospitales utilizan la inscripción automática?

Casi todos los hospitales sin fines de lucro dicen que evalúan a los pacientes y, si califican,reducen automáticamente sus facturas.

Bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), los hospitales sin fines de lucro deben hacer esfuerzos razonables para identificar a las personas elegibles para recibir ayuda antes de llevarlas a juicio, vender sus deudas a agencias de cobranza o afectar su historial crediticio debido a facturas impagas. La elegibilidad presunta es una de las maneras en que los hospitales pueden cumplir con esta regulación, que entró en vigor en 2016.

Durante el primer año bajo las nuevas reglas, alrededor del 70% de los hospitales exentos de impuestos del país dijeron que evaluaban a los pacientes y reducían sus facturas de manera proactiva, según un análisis de datos federales realizado para Tradeoffs por el instituto de investigación independiente RTI International. Para 2022, esa proporción había aumentado a casi el 90%.

La ley federal no se aplica a los hospitales con fines de lucro ni a los hospitales públicos, que no están obligados a informar qué medidas toman antes de intentar cobrar a los pacientes las facturas impagas.

En seis estados, las autoridades exigen que los hospitales utilicen la elegibilidad presunta y no requieran solicitudes a determinados pacientes. Esos estados son California, Delaware, Illinois, Maryland, North Carolina y Oregon.

¿Quién puede recibir automáticamente ayuda financiera para sus gastos médicos?

En la mayoría de los estados, los hospitales son los que deciden quiénes pueden recibir ayuda sin tener que presentar una solicitud.

Entre los grupos que suelen ser evaluados automáticamente se encuentran las personas sin hogar, las personas fallecidas o quienes ya están inscritos en programas estatales o federales que ayudan a hogares de bajos ingresos con vivienda, alimentos o medicamentos recetados.

Otros hospitales tienen criterios más particulares. Christus Health, por ejemplo, elimina las facturas de cualquier persona que pertenezca a una orden religiosa y haya hecho voto de pobreza.

Los requisitos para acceder a esta ayuda suelen estar escondidos en documentos oficiales y muchas veces son difíciles de encontrar o interpretar. Algunos hospitales ofrecen muy poca o ninguna información pública sobre a quiénes evalúan de manera proactiva. Trece hospitales que pertenecen a Ascension, uno de los sistemas de salud católicos más grandes del país, dicen que pueden evaluar únicamente a pacientes que tengan “una deuda médica considerable”.

Las reglas también varían entre los seis estados que tienen leyes de “elegibilidad presunta”. En Maryland, por ejemplo, los hospitales tienen que cancelar automáticamente las facturas solo de los pacientes que ya reciben ayuda del gobierno para comprar alimentos o pagar servicios públicos, pero que no son elegibles para recibir ayuda médica. En Illinois, los legisladores establecieron requisitos menos estrictos para los hospitales rurales que para los centros urbanos.

En Oregon, desde 2024 los hospitales debían evaluar a cualquier persona que debiera más de 500 dólares y a todos los pacientes sin seguro. En 2025, aproximadamente el 80% de los pacientes de Oregon que recibieron ayuda financiera con sus facturas no tuvieron que completar una solicitud, según datos publicados por los primeros 26 hospitales que informaron sus cifras. Este año, la legislatura estatal elevó el umbral para la evaluación a pacientes que deben al menos 1.500 dólares por una sola visita.

Sin una solicitud, ¿cómo determinan los hospitales quién recibe ayuda?

Los hospitales disponen de varias formas de identificar a los pacientes con derecho a recibir ayuda económica.

Por lo general, para estimar si una persona reúne los requisitos para que se le reduzcan sus facturas,los hospitales recurren a registros públicos, a información que los pacientes han proporcionado antes voluntariamente o a herramientas de empresas de crédito al consumo.

Por ejemplo, si un hospital observa que un paciente vive en un código postal con un alto nivel de pobreza o que no tiene dirección registrada, eso podría ser suficiente para considerarlo elegible. Muchos hospitales pagan a empresas para que realicen verificaciones de empleo y crédito de los pacientes con el fin de determinar si califican para recibir atención gratuita.

Los hospitales también pueden considerar cuán probable es que los pacientes paguen sus facturas, independientemente de cuánto ganen. Esto se conoce como “propensión a pagar” (propensity to pay). California y Oregon prohíben utilizar este criterio por temor a que los hospitales intenten cobrar con mayor frecuencia a personas que pagan puntualmente sus facturas, aunque sus ingresos las hagan elegibles para recibir asistencia financiera.

¿Cuándo evalúan los hospitales si los pacientes reúnen los requisitos para recibir ayuda económica?

Depende.

Illinois, North Carolina y Oregon exigen que los hospitales evalúen a ciertos pacientes antes de enviarles cualquier factura. Los hospitales de California tendrán que hacer lo mismo a partir de 2027.

Algunos hospitales evalúan voluntariamente a los pacientes antes de enviarles las facturas; otros primero intentan cobrarles. Siempre que analicen a los pacientes antes de demandarlos por facturas con un atraso considerable, los hospitales pueden mantenerse dentro de los requisitos de la ley federal que impulsó a muchos de ellos a adoptar la elegibilidad presunta.

Por ejemplo, la política de Christus Health establece que los pacientes son evaluados solo “después de que se hayan agotado todas las demás fuentes de elegibilidad y pago”.

Anna Stelter, vicepresidenta de políticas de la Texas Hospital Association, afirmó que los hospitales quieren explorar primero otras opciones de pago —como Medicaid o los programas de la red de protección social de los condados— antes de otorgar asistencia financiera.

“Queremos asegurarnos de identificar a quien sea financieramente responsable de esa atención y de que pague”, explicó Stelter. “La atención de caridad es el recurso de último término”.

Las políticas publicadas por los hospitales no siempre aclaran cuándo decidirán si un paciente puede recibir ayuda económica. Por ejemplo, Cook Children’s Health Care System, en Fort Worth, Texas, informa que su objetivo es determinar la elegibilidad de un paciente “tan pronto como haya suficiente información disponible”.

¿Quién paga las facturas cuando los pacientes reciben atención gratuita?

En cierto sentido, todos nosotros.

Los contribuyentes cubren una parte o la totalidad del costo de la asistencia financiera, aunque la cantidad varía según el hospital.

Aproximadamente la mitad de los hospitales del país son organizaciones sin fines de lucro y, por ley, están exentos de pagar la mayoría de los impuestos. KFF estima que en 2020 los hospitales sin fines de lucro se beneficiaron de unos 24.000 millones de dólares en exenciones de impuestos sobre ingresos, ventas y propiedades que, de otro modo, habrían tenido que pagar.

Los hospitales públicos y los que tienen fines de lucro cuentan con sus propios beneficios fiscales para ayudar a compensar los costos de atender a pacientes de bajos ingresos. Los hospitales públicos suelen recibir apoyo adicional de los contribuyentes, mientras que los hospitales con fines de lucro generalmente reciben subsidios gubernamentales más pequeños, como pagos adicionales por atender a un gran número de pacientes sin seguro o cubiertos por Medicaid.

Que el dinero de los contribuyentes alcance o no para cubrir por completo los costos de la asistencia financiera que ofrecen los hospitales depende de cuánto apoyo reciben del gobierno, información que muchas veces no es pública. También depende de cuántos pacientes necesiten ayuda, cuántos cumplan con los criterios de asistencia del hospital y cuántos logren completar el proceso de solicitud.

Las investigaciones muestran que los hospitales destinan cantidades muy diferentes a la asistencia financiera: desde menos del 1% de sus gastos anuales hasta más del 7%.

Las donaciones filantrópicas y los ingresos de los propios hospitales cubren los costos que no son absorbidos por los fondos públicos.

Esta historia forma parte de “Hidden Help”, una serie de investigaciones de Tradeoffs y KFF Health News sobre las maneras en que los hospitales pueden proteger a sus pacientes de las consecuencias de las deudas médicas que pueden cambiarles la vida.

Melanie Evans es reportera de Tradeoffs, una redacción sin fines de lucro que informa sobre algunas de las decisiones más difíciles en la atención médica. Puedes suscribirte a su boletín semanal para recibir sus historias más recientes cada jueves por la mañana.

La cobertura periodística de Tradeoffs para esta serie contó, en parte, con el apoyo de California Health Care Foundation, National Institute for Health Care Management Foundation y Solutions Journalism Network.