Medicare paga menos por la cirugía de cataratas. Oftalmólogos eligen usar la técnica con láser que es más lucrativa

Tammy Chalala, una nutricionista jubilada de Nueva York, quedó encantada con los resultados de sus cirugías de cataratas, que le permitieron alcanzar una visión cercana a 20/20.

Dijo que pagó de su bolsillo casi 4.000 dólares por las dos cirugías que se realizó el año pasado porque eligió que su médico utilizara un láser como parte del procedimiento.

Chalala, de 69 años, eligió ese método en lugar del bisturí tradicional después de investigar en internet y consultar con sus médicos, convencida de que le ofrecería el mejor resultado. “Parecía la mejor opción”, dijo.

La cirugía de cataratas —una de las operaciones más comunes que paga Medicare— generalmente deja a los afiliados con unos pocos cientos de dólares de gastos de bolsillo. Algunos pacientes pagan más para que también les corrijan la visión durante el procedimiento.

Pero, como Chalala, un número creciente de esos pacientes está pagando aún más de su bolsillo simplemente porque acepta que su médico utilice un láser en lugar del método tradicional con bisturí.

Ambos métodos son seguros y pueden reducir significativamente o eliminar la necesidad de que los pacientes usen lentes.

Sin embargo, muchos médicos dicen que el láser permite realizar cortes más precisos que el bisturí. Según ellos, el método con láser ofrece más opciones a los pacientes y permite recuperar parte de los ingresos perdidos ya que Medicare ha ido reduciendo gradualmente lo que paga a los médicos por las cirugías de cataratas.

Otros, como Oliver Schein, oftalmólogo de Johns Hopkins Medicine, señalan el fuerte incentivo económico para utilizar el láser, ya que el equipo puede costarle a una práctica médica hasta 500.000 dólares.

Schein dijo que sus colegas utilizaron el láser durante algunos años después de que surgió esta tecnología, pero no observaron ningún beneficio en comparación con la cirugía tradicional de cataratas. Aun así, el láser no causa daño y ofrece buenos resultados a los pacientes.

“Esa es una combinación muy poderosa para un cirujano”, dijo Schein. Pero, al final, agregó, la mayoría de los pacientes cree que pagar más les dará un mejor resultado.

Medicare paga a los médicos alrededor de 520 dólares por un procedimiento estándar de cataratas, aproximadamente un 20% menos que hace una década. Esa tarifa incluye las consultas antes y después de la cirugía.

Aunque Medicare generalmente prohíbe a los médicos cobrar a los pacientes por encima de lo que paga el programa gubernamental, se les permite cobrar un monto adicional por el uso del láser cuando se utiliza para mejorar la visión, porque la mayoría de las correcciones de la visión no están cubiertas por el Medicare tradicional.

Específicamente, los médicos pueden cobrarles a los pacientes cuando utilizan el láser para colocar lentes premium o corregir el astigmatismo. Por lo general, cobran entre 1.000 y 3.000 dólares por ojo por el uso del láser.

Los afiliados a Medicare también pagan de su bolsillo los lentes premium que pueden eliminar la necesidad de usar anteojos para leer o ver de lejos, con costos que oscilan entre 1.000 y 4.000 dólares.

Las aseguradoras privadas, incluidas las que ofrecen planes Medicare Advantage, generalmente siguen las normas de cobertura de Medicare.

Las investigaciones muestran que, para una cirugía estándar de cataratas, el láser no ofrece mejores resultados que el bisturí.

La Academia Estadounidense de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology), la organización de médicos y cirujanos oftalmólogos más grande del mundo, señala en su sitio web: “Los estudios no muestran que la cirugía con láser produzca menos complicaciones. Tampoco han encontrado que la cirugía con láser ofrezca mejores resultados”.

Casi el 12% de los 5 millones de cirugías de cataratas que se realizan anualmente en el país son asistidas por láser, y esa cifra ha ido en aumento, según Market Scope, una empresa de St. Louis que proporciona datos sobre el mercado oftalmológico.

“Todos ganan, tanto el paciente como el médico”, dijo Kevin Miller, profesor de oftalmología de UCLA. “El médico gana un poco más además del reembolso de Medicare; la industria obtiene dinero para desarrollar nuevas tecnologías; y la sociedad se beneficia porque estos pacientes ya no necesitan comprar anteojos”.

A los 80 años, más de la mitad de los estadounidenses han tenido cataratas, una condición que provoca visión borrosa y dificultades para ver de noche. La mayoría de las cataratas se desarrolla lentamente como parte del proceso de envejecimiento, cuando las proteínas y fibras del cristalino del ojo se degradan y se agrupan.

Durante décadas, los médicos han utilizado bisturíes para realizar cirugías de cataratas, un procedimiento que consiste en retirar la catarata y reemplazar el cristalino natural opaco por uno artificial transparente.

Barbara Cobuzzi, de 71 años, consultora de facturación médica con cobertura de Medicare tradicional, necesitó una cirugía de cataratas el año pasado. Cuando su oftalmólogo en Nueva Jersey le recomendó operarse con láser, lo que le costaría 1.500 dólares por ojo, decidió buscar una segunda opinión. “Sentí que estaba tratando de engañarme”.

Cobuzzi dijo que el segundo médico realizó el procedimiento sin láser y que quedó satisfecha con los resultados, entre ellos, que ya no necesita anteojos para ver de lejos.

“Los médicos están utilizando el láser para ganar dinero”, añadió.

Vance Thompson, oftalmólogo y expresidente de la American Society of Cataract and Refractive Surgery, dijo que algunos pacientes quieren el láser porque permite realizar la cirugía con mayor precisión, mientras que otros lo eligen para evitar la necesidad de usar anteojos.

Dijo que conversa con los pacientes sobre las ventajas del láser y les permite decidir qué método es el adecuado para ellos. “Merecen recibir información sobre todas sus opciones”, dijo Thompson.

Aproximadamente la mitad de los pacientes de su práctica en Sioux Falls, Dakota del Sur, eligen el láser, frente a alrededor del 10% hace una década, dijo.

Sin embargo, el láser no es adecuado para todos los pacientes, incluidos aquellos que tienen cicatrices en la córnea o pupilas pequeñas, señaló Thompson.

Es difícil demostrar los beneficios del láser porque la cirugía tradicional de cataratas ya es segura y eficaz, con bajas tasas de infección, dijo Barrett Eubanks, un oftalmólogo formado en Estados Unidos que ejerce en Toronto.

Según su experiencia, en comparación con el método tradicional, el uso del láser facilita la colocación de lentes premium o la extracción de ciertos tipos de cataratas. Esto se debe a que el láser puede realizar exactamente el corte para el que fue programado, a diferencia de la mano humana.

Miller, el oftalmólogo de UCLA, dijo que el láser ayuda a generar ingresos para su práctica a medida que los reembolsos de Medicare continúan disminuyendo. “Uno de los problemas de la oftalmología es que todos están haciendo malabares para poder mantener sus consultorios funcionando”, dijo.

Miller señaló que su práctica ofrece cirugía de cataratas con láser desde hace varios años. Comparó la elección con comprar un Toyota Camry o un Lexus. “Los dos te llevan adonde quieres ir, pero uno te lleva con una sensación premium y asientos de cuero”, dijo.

Aseguró que sus pacientes saben que pueden elegir la cirugía sin láser. “No presionamos a nadie para que haga nada”, dijo Miller.

En su práctica, ubicada en una zona acomodada de Los Angeles, dijo que el 80% de los pacientes opta por la cirugía de cataratas con láser. “Lo que se compra con el láser es precisión y reproducibilidad, porque cada corte del láser es exactamente igual”, dijo. “No mejora la visión”.