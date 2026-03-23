Algunos adultos de mediana edad deciden posponer la atención médica hasta tener Medicare

John Galvin es consciente de que necesita una colonoscopía. Pero está esperando hasta diciembre para hacerla, cuando cumpla 65 años y califique para Medicare.

Estaba pensando en retrasar el estudio, contó, porque este año la prima mensual del seguro de Obamacare se le triplicó a $2.460, lo que es igual a cerca de un tercio de sus ingresos.

Con un deducible de $2.700, habría tenido que pagar de su propio bolsillo la mayor parte del examen diagnóstico, un golpe económico que aseguró no poder asumir.

Galvin vive en North Kingstown, Rhode Island, y se retiró recientemente como director de una empresa de equipos médicos. “La colonoscopía me iba a costar cerca de $3.000. Así que decidí postergarla”, explicó.

También Nancy, la esposa de Galvin, está retrasando una costosa tomografía computarizada por unos años, hasta que pueda aplicar a Medicare y que el programa federal de salud cubra el costo. Medicare ofrece cobertura para todos los estadounidenses de 65 años en adelante.

Las personas con planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) que están cerca de la edad de jubilación fueron de las más afectadas por los aumentos de precios luego de la suspensión de los subsidios federales mejorados, a finales de diciembre.

Quienes tenían ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza —$86.560 para una familia de dos miembros— habían estado recibiendo ayuda para pagar los planes desde que la administración Biden amplió los subsidios durante la pandemia de covid-19. Los adultos de 50 a 64 años representaban alrededor de la mitad de los inscritos en ACA.

Ahora, sin esa ayuda financiera, algunas personas en este grupo de edad dicen que están pensando si no les conviene retrasar la atención médica hasta que califiquen para Medicare.

Según defensores de pacientes, médicos y expertos en políticas de salud, esta decisión no solo puede poner en riesgo la salud, sino también generar mayores costos para el sistema. Al postergar la atención médica hasta alcanzar la elegibilidad para Medicare, muchas afecciones se pueden agravar, lo que termina trasladando el gasto a los contribuyentes.

“Habrá mucha demanda acumulada y necesidades no atendidas”, dijo Jessica Schubel, consultora de políticas de salud que trabajó en las administraciones de Barack Obama y Joe Biden. “Medicare va a tener que gastar mucho dinero cubriendo y manejando esos tratamientos”.

ACA ha sido una fuente clave de cobertura médica para personas de 50 a 64 años. El acceso a los planes del Obamacare ayudó a reducir a la mitad la tasa de personas sin seguro en este sector, según AARP, un grupo de defensa que representa a adultos mayores.

Esto permitió que algunas personas se jubilaran antes manteniendo cobertura. También ha servido como red de seguridad para los dueños de pequeños negocios y para quienes tienen empleos que no ofrecen seguro médico.

El otoño pasado se produjo el cierre del gobierno más largo de la historia, en medio de un intento fallido de los demócratas por extender los subsidios mejorados. Los republicanos que se opusieron a la medida argumentaron que la ayuda beneficiaba a las aseguradoras e incentivaba el fraude y la oferta de cobertura innecesaria.

El tema seguirá siendo relevante en la política, especialmente ante las elecciones de medio término de este año, incluso entre los estadounidenses mayores, que votan de manera regular, dijo el estratega republicano Gregg Keller, quien dirige Atlas Strategy Group.

“¿El costo de la atención médica va a ser un tema? Sin duda”, dijo. “¿Los precios de la atención médica influirán? Sí”.

Incluso antes de que expiraran los subsidios, los costos de la atención médica, los hogares de adultos mayores y los medicamentos recetados eran algunas de las principales preocupaciones de salud entre las personas mayores de 50 años, según una encuesta de 2024 de la Universidad de Michigan.

Los adultos de mediana edad con planes del Obamacare sienten con más fuerza el impacto de la eliminación de estos subsidios, porque ACA permite que las aseguradoras les cobren a las personas de 60 años primas hasta tres veces mayores que a las de 20, ya que estas últimas, por lo general, usan menos servicios médicos.

Y muchos adultos de mediana edad ya estaban inscriptos en los planes de menor costo disponibles, lo que los deja sin opciones más baratas, señaló Matt McGough, analista de políticas en KFF, una organización sin fines de lucro de información en salud que incluye KFF Health News.

“Esto es muy grave para las personas mayores inscriptas en el mercado de seguros”, dijo.

Quienes ganan apenas unos dólares por encima del 400% del nivel federal de pobreza ahora quedan fuera de los subsidios, y en algunos estados las primas promedio para este grupo llegaron al menos a triplicarse.

Muchas personas están viendo aumentos anuales de miles de dólares, con primas que pueden representar hasta una cuarta parte de sus ingresos.

John Ayanian, médico de atención primaria e investigador de políticas de salud en la Universidad de Michigan, contó que con frecuencia sus pacientes mayores le hablan de sus esfuerzos para afrontar el pago de su atención médica. Algunos, de poco más de 60 años, probablemente abandonen la cobertura de ACA debido al aumento, dijo.

“Es una apuesta arriesgada”, opinó.

Marci Heinbaugh podría verse obligada a asumir ese riesgo. La trabajadora social de 63 años, que vive en una zona rural de Illinois, contó que su prima mensual superó el doble de su valor, pasando de unos $1.100 a $2.333, por un plan con gasto máximo de bolsillo de $10.150.

Sabía que tendría que pagar más, dijo, pero no imaginaba un aumento de esa magnitud. Después de unos meses, ya no está segura de poder mantener el plan durante el resto del año y dijo que incluso podría quedarse sin seguro. “Me da pánico siquiera pensarlo”, confesó Heinbaugh.

Las personas quieren comprar su propio seguro en el mercado y muchos adultos de mediana edad podrían pagarlo con un poco de ayuda financiera federal, dijo Alan Weil, vicepresidente senior de políticas públicas en AARP. Quienes abandonan la cobertura o retrasan la atención hasta cumplir 65 años pueden estar ahorrando dinero ahora, pero eso podría resultar más costoso para ellos —y para los contribuyentes— más adelante.

“Existe una probabilidad significativa de que los supuestos ahorros por reducir los subsidios a medida que las personas se acercan a la jubilación terminen convirtiéndose en mayores costos para Medicare”, señaló Weil.

Los afiliados a Medicare no están protegidos de los aumentos de costos. Por ejemplo, en enero, las primas estándar de la Parte B de Medicare subieron de $185 al mes a casi $203.

Hasta que Galvin pueda inscribirse en Medicare, prevé gastar los $30.000 de su cuenta de jubilación para cubrir los pagos de primas y el deducible de su plan del mercado.

Una encuesta de AARP de 2024 reveló que 1 de cada 5 adultos mayores de 50 años no tiene ahorros para la jubilación y que a 3 de cada 5 les preocupa no tener suficientes fondos para mantenerse.

La expiración de estos subsidios del Obamacare ejerce una presión financiera adicional sobre los estadounidenses a medida que se acercan a la jubilación, dijeron investigadores de políticas de salud.

“Están obligando a las personas a tomar decisiones imposibles”, dijo Natalie Kean, directora de defensa federal en salud de la organización sin fines de lucro Justice in Aging.

¿Tienes dificultades para pagar tu seguro médico? ¿Has decidido prescindir de la cobertura? Haz clic aquí para contactar a KFF Health News y compartir tu historia.