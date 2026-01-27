Cada vez más médicos ven con buenos ojos a los asistentes de IA. Pero aún hay tropiezos

Cuando Jeannine Urban fue a un chequeo médico en noviembre, tuvo toda la atención de su doctora.

En lugar de teclear en su computadora durante la consulta, la médica de atención primaria de Urban, en la práctica Penn Internal Medicine en Media, Pennsylvania, usó un asistente de inteligencia artificial (IA) conocido como ambiental para tomar notas.

Al final de los 30 minutos de la visita, la doctora le mostró a Urban el resumen que generó el programa: un documento claramente organizado por secciones con su historial médico, los hallazgos del examen físico y un plan de evaluación y tratamiento para su artritis reumatoide y los sofocos, entre otros detalles.

La nota clínica —que Urban también pudo revisar más tarde en el portal para pacientes— fue increíblemente detallada, dijo. Resumía todas sus preguntas y preocupaciones, así como las respuestas de la doctora. El asistente “se aseguró de que no se nos pasara nada”, dijo Urban.

Los médicos están considerando a estos asistentes de IA ambiental como una herramienta revolucionaria que les permite concentrarse en sus pacientes en lugar de en el teclado.

Estudios preliminares indican que, al liberar a los doctores de la tarea tediosa y que consume tiempo, de documentar cada encuentro con un paciente, estos asistentes podrían ayudar a reducir el agotamiento profesional y el llamado “tiempo en pijama”: horas extra en casa para ponerse al día con el trabajo.

El potencial de la inteligencia artificial para transformar todos los aspectos del sistema de salud —desde la atención directa hasta la eficiencia clínica y la innovación médica— es un tema de gran interés, incluso dentro de la administración Trump.

En enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para eliminar barreras al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. Más tarde ese mismo año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado invitando a distintos sectores a opinar sobre cómo acelerar la adopción de la IA en el sistema de salud.

En los últimos años, varias empresas emergentes han lanzado asistentes de IA ambiental que pueden integrarse a los registros médicos electrónicos (EHR, por sus siglas en inglés). Epic, el proveedor líder del mercado de EHR, está probando su propia tecnología de asistente de IA, que planea lanzar de forma más amplia a principios de este año, según Jackie Gerhart, médica de medicina familiar, directora médica y vicepresidenta de informática clínica en Epic.

Expertos en tecnología estiman que un tercio de los proveedores ya tiene acceso a esta tecnología. A medida que su adopción se acelera, muchos anticipan que se convertirá en una herramienta de reclutamiento, un requisito básico para nuevos profesionales clínicos, quienes, indican informes, cada vez valoran más el equilibrio entre vida laboral y personal.

“Es parte de mantener felices a los médicos”, dijo Robert Wachter, profesor y jefe del Departamento de Medicina en la Universidad de California en San Francisco. Su próximo libro, A Giant Leap, explora cómo la IA está transformando la atención de salud. “Muchos sistemas de salud que inicialmente hacían cálculos estrictos sobre el retorno de la inversión ahora están flexibilizando su postura y reconociendo que el costo de contratar y retener médicos es bastante alto”.

Pero aún hay muchas preguntas. ¿Mejora la atención médica y los resultados en salud el uso de asistentes de IA ambiental? ¿Usarán los médicos el tiempo que ganan para ofrecer mejor atención o solo para ver a más pacientes? ¿Hasta qué punto podría aumentar el costo de una consulta si el asistente de IA se conecta a un sistema de codificación que optimiza los cobros?

Por ahora, estas preguntas siguen sin respuesta.

El papel del asistente

Urban dijo que la presencia del asistente de IA no cambió mucho su experiencia como paciente.

Normalmente, luego de tener el permiso verbal del paciente, el asistente graba la visita con un teléfono y organiza la conversación en el formato de una nota clínica, omitiendo los comentarios sin relevancia médica, pero incluyendo información importante como el diagnóstico reciente de cáncer de un familiar, por ejemplo. La nota del asistente suele integrarse en la Historia Clínica Electrónica (HCE) del proveedor. Luego, el médico revisa y firma el documento.

Aunque para los pacientes la consulta puede no sentirse muy diferente, algunos profesionales aseguran que los asistentes de IA ambiental están cambiando los encuentros con los pacientes de formas inesperadas.

“Ahora, cuando hago un examen físico, tengo que decir en voz alta lo que estoy haciendo y lo que estoy encontrando para que el asistente lo documente”, dijo Dina Capalongo, la médica de atención primaria de Urban. “A la gente le parece muy interesante”, añadió.

Por ejemplo, cuando Capalongo coloca su estetoscopio sobre la arteria carótida, debajo de la mandíbula de un paciente, puede decir en voz alta que no escucha un “soplo”, un sonido vascular que puede indicar aterosclerosis. Los pacientes le han dicho: “Nunca supe por qué un médico escuchaba ahí”.

Decir en voz alta cosas que normalmente solo estarían en la nota clínica puede representar un desafío, especialmente durante exámenes físicos delicados. Algunos médicos consideran importante adaptar la conversación según el contexto.

“Hay pacientes que están ansiosos o asustados, y que yo diga cosas que no entienden, o que les pueden preocupar durante un examen incómodo, no ayuda y, la verdad, es insensible frente a lo que están viviendo”, dijo Genevieve Melton-Meaux, profesora de la División de Cirugía de Colon y Recto en la Universidad de Minnesota, y directora de informática en salud e inteligencia artificial en Fairview Health Services, en Minneapolis. “Tengo eso muy presente y me aseguro de registrarlo después de la consulta”.

“La manera en que hablamos con los pacientes sobre estas herramientas es muy importante, especialmente para mantener la confianza y asegurar que la información sea precisa”, añadió Melton-Meaux.

Notas más completas, pero con desafíos

Según Kevin Johnson, pediatra y vicepresidente de informática aplicada en el sistema de salud de la Universidad de Pennsylvania, estudios han encontrado que, en aspectos como integridad, claridad y puntualidad, las notas creadas por asistentes de IA ambiental son generalmente tan buenas como —y a veces mejores que— las notas tradicionales.

Sin embargo, persiste la preocupación por las llamadas “alucinaciones” de la IA, cuando la herramienta genera información falsa o inventada.

Kaiser Permanente, una de las primeras organizaciones en adoptar esta tecnología, la ha puesto a disposición de más de 25.000 médicos, profesionales avanzados y farmacéuticos en todo su sistema. Según Daniel Yang, internista y vicepresidente de IA y tecnologías emergentes en Kaiser, las alucinaciones “son bastante raras”.

Pero ocurren. Por ejemplo, una nota generada por IA podría indicar que el médico planea derivar a un paciente a neurología o hacer un seguimiento en dos semanas, cuando en realidad eso nunca se dijo.

“La tecnología no es perfecta, y por eso los médicos la revisan”, señaló Yang. El sistema aprende de las consultas médicas habituales, agregó. Por eso es clave que una persona verifique el contenido generado.

Aun así, incluso ese modelo de “humano editando” tiene sus limitaciones, dijo Wachter. “Los humanos no somos buenos para mantener la vigilancia constante”, afirmó.

¿Mayor desigualdad tecnológica?

A medida que el uso de estos asistentes se vuelve más común, algunas personas en el sector temen que la tecnología profundice la brecha entre quienes tienen acceso y quienes no.

Los grandes sistemas de salud pueden avanzar con estas tecnologías, dijo Melton-Meaux. “¿Pero qué pasa con los hospitales rurales o los consultorios pequeños? Se necesitan más recursos”.

El entusiasmo por los asistentes de IA contrasta con la frustración generalizada que causaron los registros médicos electrónicos cuando se implementaron hace una década para reemplazar los historiales en papel.

“Durante los últimos 10 años, cuando se adoptaron los HCE, todos nos convertimos en escribas gruñones y sobrecargados”, recordó Wachter.

Con la llegada de los asistentes de IA, los médicos sienten que la tecnología ahora trabaja para ellos, y no al revés, según expertos en IA aplicada a la salud.

Además, estos asistentes funcionan como “entrenamiento” para una adopción más amplia de la inteligencia artificial en la atención médica, señaló Wachter.

Para mejorar el valor del sistema de salud y reducir costos, explicó, necesitamos un sistema que aumente las probabilidades de que los médicos ejerzan una medicina basada en evidencia, ordenando los estudios adecuados y recetando los medicamentos correctos.

“Eso aún está a unos años de distancia, pero dependerá totalmente de la IA”, dijo.

Epic ha desarrollado alrededor de 60 herramientas de IA para pacientes, profesionales clínicos y la administración, y tiene más de 100 en desarrollo.

“Esto es mucho más que un asistente”, dijo Gerhart, de Epic. “Literalmente escucha y actúa de una manera que me prepara todo para que yo pueda tomar decisiones”.