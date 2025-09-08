Cuando deje este mundo, que sea de forma ecológica

Cada año, durante nuestras vacaciones familiares en Cape Cod, disfrutamos de todos los placeres clásicos del verano: escalar dunas, caminar por la playa, observar focas, comer ostras y leer los libros que nos habíamos propuesto durante todo el año.

También hacer compras. Mi nieto quería unos juguetes pequeños. Mi hija aprovechó para llevarse varios rompecabezas de mil piezas de la tienda de juegos de Provincetown. Yo compré aros y un par de libros.

Y un espacio en un cementerio. Una tumba.

Está cerca de un grupo de robles, en un cementerio de Wellfleet, Massachusetts, donde algunas lápidas cubiertas de musgo, que datan de la Guerra Civil, están tan desgastadas que ya no se puede leer quién está enterrado. El pueblo permite que personas que no son residentes tengan allí su última morada, y acepta con agrado los entierros ecológicos.

Quienes visitamos Cape Cod cada verano solemos fantasear con tener una propiedad allí. Claro que, en general, uno sueña con un lugar que pueda usar en vida, un anhelo que sigue fuera de mi alcance.

Pero comprar un terreno en un cementerio para un entierro ecológico resultó sorprendentemente accesible y le permitirá a mi cuerpo —cuando ya no tenga un uso— descomponerse de manera rápida y natural, con el menor daño ambiental posible. Como beneficio adicional: si algún día mis descendientes quieren visitarme, mi tumba estará en un lugar muy querido, donde mi hija ha pasado casi todos los veranos de su vida.

“¿Hay mucho interés en los entierros ecológicos?”, le pregunté al amable administrador del cementerio del pueblo, que me estaba mostrando las instalaciones.

“No creo que hayamos tenido un entierro tradicional en dos años —me respondió—. Ahora, todos son ecológicos . ”.

No hay cifras exactas sobre cuántas personas en Estados Unidos están optando por entierros ecológicos o naturales, pero Lee Webster, ex presidenta del Green Burial Council, está haciendo un seguimiento del creciente número de cementerios que los permiten.

El primero fue Ramsey Creek Preserve, que comenzó a operar en Westminster, Carolina del Sur, en 1998. Para 2016, la lista de Webster incluía 150 cementerios; ahora suman 497. La mayoría, como el de Wellfleet, son híbridos que aceptan entierros tanto convencionales como ecológicos.

Una ceremonia fúnebre en honor a Nancy Koney en Larkspur Conservation. (John Christian Phifer/Larkspur Conservation)

Aunque una encuesta entre consumidores realizada por la National Funeral Directors Association encontró que menos del 10% de los encuestados preferiría un entierro ecológico (en comparación con un 43% que prefiere la cremación y un 24 % que opta por el entierro tradicional), más del 60% dijo que estaría interesado en explorar alternativas ecológicas y naturales.

“Esto tiene que ver con que la generación de los baby boomers está llegando a una edad en la que quiere vivir según lo que ha predicado —dijo Webster—. Buscan coherencia ambiental. Buscan autenticidad y simplicidad”.

Agregó: “Si amamantaste a tus hijos y reciclas el cartón del rollo de papel higiénico, esto seguramente te va a interesar”. (Yo levanto la mano).

Más allá de las preocupaciones ambientales, muchas personas encuestadas dijeron sentirse atraídas por los entierros ecológicos por su menor costo. El precio promedio de un funeral con entierro en 2023 era de unos $10.000, sin incluir la parcela en el cementerio ni el monumento, según la National Funeral Directors Association.

Aunque defensoras como Webster critican la cremación por sus emisiones tóxicas y el uso de combustibles fósiles, este método representa actualmente casi dos tercios de los destinos finales en el país. Una razón: su costo medio es de $6.300, sin incluir entierro ni lápida.

Estos precios varían mucho según la ubicación. Vivo en Brooklyn, donde las propiedades son caras incluso para los muertos, y donde el Green-Wood Cemetery —una joya histórica reconocida como Monumento Histórico Nacional— cobra entre $21.000 y $30.000 por un terreno. Un entierro en su nueva sección ecológica es relativamente más económico: $15.000.

Pero a unas 40 millas de Nashville, un entierro ecológico en Larkspur Conservation cuesta $4.000, incluyendo el terreno y casi todo lo necesario, excepto una losa plana de piedra autóctona grabada, si la familia desea una.

Larkspur es uno de los 15 cementerios ecológicos del país que operan en asociación con organizaciones de conservación de tierras —en este caso, The Nature Conservancy— para preservar el espacio.

“Es lo que impide que los bosques se conviertan en urbanizaciones”, explicó John Christian Phifer, fundador de Larkspur.

Phifer enumeró los elementos comunes de un entierro ecológico: “Sin embalsamamiento químico, sin ataúd de acero, sin bóveda de concreto. Todo lo que va al suelo debe ser compostable o biodegradable”. Acompañando esta tendencia, ha surgido una pequeña industria que produce ataúdes tejidos artesanalmente, sudarios de lino y otros artículos funerarios ecológicos.

Los funerales ecológicos también suelen ser diferentes. En Larkspur, quienes asisten al entierro suelen recorrer el sendero que lleva al lugar del entierro vestidos con jeans y botas de montaña en lugar de trajes negros.

“En lugar de observar, las personas participan activamente, dijo Phifer. Invitamos a la familia a ayudar a bajar el cuerpo con cuerdas, a echar puñados o paladas de tierra en la tumba, y después a cubrirla con tierra, ramas de pino y flores. Luego, pueden brindar por el ser querido con champán o compartir una comida tipo picnic . ”.

Cuando Larkspur comenzó a operar en 2018, Phifer era su único empleado y se enterraron 17 cuerpos en sus 161 acres. El año pasado, un equipo de ocho personas realizó 80 entierros, y el cementerio está comprando más terrenos.

También han surgido otras alternativas al entierro convencional. La empresa Earth Funeral tiene instalaciones en Nevada, Washington, y pronto en Maryland, para lo que se conoce como “compostaje humano”. En este proceso, un cuerpo se calienta junto con material vegetal durante 30 a 45 días dentro de un tambor de alta tecnología, donde finalmente todo se transforma en un metro cúbico de tierra.

Eso equivale a unas 300 libras, más de lo que la mayoría de las familias puede utilizar, así que el resto se dona a organizaciones de conservación de tierras locales. El costo: entre $5.000 y $6.000.

La hidrólisis alcalina, que ya es legal en casi la mitad de los estados del país, disuelve el cuerpo con productos químicos y agua, dejando fragmentos óseos pulverizados que pueden esparcirse o enterrarse, además de un efluente que debe ser desechado.

Un visitante en la tumba de Noah Cardinael en Larkspur Conservation. (Andrea Berhends/Larkspur Conservation)

Desde el punto de vista ambiental, incluyendo la cremación tradicional, “los tres procesos tienen consecuencias que podemos evitar simplemente colocando el cuerpo en la tierra” y dejando que los microbios y los hongos hagan el resto, dijo Webster.

Sin embargo, el espacio en los cementerios cerca de las grandes ciudades es limitado y cada vez más caro.

“No creo que exista una opción perfecta, pero podemos hacerlo mucho mejor que con los métodos tradicionales”, dijo Tom Harries, fundador de Earth Funeral.

El debate sobre cuál es la opción más ecológica seguramente continuará. Pero el entierro ecológico tenía mucho sentido para Lynne McFarland y su esposo, Newell Anderson, quienes conocieron Larkspur a través de su iglesia episcopal en Nashville.

“La idea de regresar a la tierra me pareció hermosa”, dijo.

Su madre, Ruby Fielden, de 94 años, fue una de las primeras personas enterradas en Larkspur en 2018, en un prado abierto que atrae mariposas.

La primavera pasada, Anderson, quien tenía Alzheimer, murió a los 90 años y fue enterrado a pocos metros de Fielden, en un ataúd biodegradable de mimbre. Una docena de familiares leyeron oraciones y poemas, compartieron anécdotas y cantaron “Amazing Grace”.

Luego tomaron palas y llenaron la tumba. Fue exactamente lo que su esposo, amante de la vida al aire libre y antiguo líder de los Boy Scouts, habría querido, dijo McFarland, de 80 años, quien también planea ser enterrada allí.

No sé si mis seres queridos estarán dispuestos a hacer ese tipo de esfuerzo físico. Pero a mi hija y a mi yerno —aunque aún les faltan muchas décadas para tomar decisiones sobre el final de la vida— les gustó la idea de un entierro ecológico en un lugar que todos apreciamos.

Los precios en lo que ahora considero mi cementerio eran lo suficientemente bajos —$4.235, para ser exactos— como para comprar un terreno que podría albergarme a mí y a siete descendientes, si es que llego a tener tantos.

Espero que este plan, además de reducir el impacto de mi muerte en un ecosistema vulnerable, también alivie la carga familiar de tener que tomar decisiones apresuradas. A mis 76 años, no sé cómo se desarrollará lo que me queda de vida. Pero sí sé dónde terminará.

The New Old Age se produce en colaboración con The New York Times.

Este artículo fue traducido con la ayuda de un programa de inteligencia artificial, y luego editado cuidadosamente por un humano.