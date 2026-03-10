Más niños llegan a salas de emergencias con dolor de muelas. Los recortes de Trump y la lucha anti flúor de RFK Jr. no ayudan

Jonah, de 8 años, se despertó una mañana de mayo con la cara hinchada y dolor de muelas. Se negó a tomar el medicamento para el dolor que su mamá, Geneva Reynolds, trató de darle. No dormía ni comía y lloraba sin parar.

En pocos días, Reynolds estaba tan desesperada que ella y su esposo tuvieron que sujetar físicamente a Jonah para obligarlo a tomar el remedio, echándoselo en la garganta mientras él gritaba de dolor.

“Nos rompió el corazón”, contó Reynolds, que en ese momento vivía en Georgetown, Kentucky. “Y recuerdo que pensé que no debería tener que llegar a eso”.

Reynolds no pudo encontrar un dentista con una cita disponible que pudiera atender a Jonah, que es autista y a menudo se resiste a los exámenes dentales por hipersensibilidad y ansiedad. Durante cinco días, Reynolds llevó a Jonah dos veces a una sala de emergencias cercana, mientras el niño lidiaba con un dolor persistente y fiebre por lo que probablemente fuera un diente infectado con un nervio expuesto.

En la sala de emergencias no había dentistas; las dos veces la familia regresó a casa solo con analgésicos y una bolsa de hielo.

En todo el país, cada vez más niños llegan a las salas de emergencias por problemas dentales prevenibles. Dentistas, higienistas e investigadores atribuyen esa tendencia a la falta de profesionales de odontología pediátrica en zonas rurales y a un deterioro de la higiene bucal desde la pandemia de covid-19.

Decenas de miles de niños terminan en el hospital por emergencias dentales cada año, según Melissa Burroughs, directora sénior de políticas y defensa del paciente de la organización nacional sin fines de lucro CareQuest Institute for Oral Health.

Las visitas a salas de emergencias por problemas dentales no relacionados con lesiones físicas aumentaron casi un 60% a nivel nacional en niños menores de 15 años entre 2019 y 2022, según un informe publicado a finales del año pasado por CareQuest.

Los datos locales reflejan esa tendencia nacional.

En el Hospital de Niños de Colorado, en el área de Denver, los casos dentales no traumáticos —como caries o infecciones de encías— atendidos en la sala de emergencias aumentaron un 175% entre 2010 y 2025, según Sarah Bonar, vocera del hospital.

En Kentucky, donde vive Jonah, las visitas de niños a salas de emergencia por problemas dentales aumentaron un 72 % entre 2020 y 2024, según los registros del estado.

Los cambios de política ejecutados por el gobierno de Donald Trump podrían empeorar la tendencia.

La ley de reconciliación presupuestaria federal de 2025 impulsada por el presidente, conocida como One Big Beautiful Bill Act, pidió recortes de miles de millones de dólares a Medicaid, lo que podría obligar a los estados a limitar o eliminar la cobertura dental del programa de salud pública para personas con bajos ingresos o con discapacidades.

Nuevos requisitos de elegibilidad de Medicaid en algunos estados podrían afectar el acceso de los niños a la atención dental, aunque el programa les garantiza esa cobertura. Investigaciones muestran que cuando los padres pierden Medicaid, incluso los niños que mantienen su cobertura tienen más probabilidades de tener caries sin tratar y menos probabilidades de ir al dentista.

La administración Trump también ha promovido el escepticismo sobre el flúor. Décadas de investigación muestran que el flúor en el agua potable y los tratamientos tópicos con flúor previenen y reducen de forma importante la caries dental.

En meses recientes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a profesionales de salud contra el uso de suplementos de flúor y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) publicó una evaluación sobre “posibles riesgos para la salud del flúor en el agua potable”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha llamado al flúor un “neurotóxico” y un “desecho industrial”. Un estudio de 2025 en JAMA Pediatrics vinculó niveles altos de flúor con un coeficiente intelectual más bajo en niños, pero solo con concentraciones muy por encima del nivel recomendado en el agua potable pública.

Donald Chi, un dentista pediátrico en la University of Washington que estudia la reticencia al flúor, teme que las posturas anti flúor erosionen aún más la confianza en los tratamientos con flúor.

Desde el comienzo de 2026, legisladores en por lo menos 15 estados han presentado proyectos de ley para prohibir o limitar el flúor en el agua potable pública. Utah y Florida se convirtieron en 2025 en los primeros estados en aprobar esas prohibiciones.

“¿Eso va a tener un efecto en las tasas de caries? Absolutamente”, sostuvo Chi.

Aumentan los casos dentales graves

Las dentistas pediátricas Katherine Chin y Chaitanya Puranik dijeron que están atendiendo a más pacientes como Jonah en el hospital infantil de Colorado. Los casos graves también se han vuelto más frecuentes. Puranik agregó que antes, por lo general, veía pacientes con una sola caries, pero ahora a menudo llegan con caries en toda la boca.

Durante la pandemia, muchos consultorios dentales cerraron temporalmente. Además, estudios muestran que los niños también aumentaron su consumo de azúcar, un factor de riesgo importante para los problemas dentales.

Las caries graves que llevan a la extracción de dientes pueden afectar el desarrollo de la mandíbula y, a veces, causar problemas a largo plazo para hablar o dormir.

Millones de personas viven en zonas de Estados Unidos donde escasea la atención dental, con pocos dentistas a una distancia razonable en auto. Además, según la American Dental Association, solo 1 de cada 3 dentistas atiende a pacientes de Medicaid, debido a las bajas tasas de reembolso, que en promedio son menos del 40% de lo que cobran habitualmente.

After several emergency room visits, Reynolds’ family found an oral surgeon to extract his tooth. (Geneva Reynolds) Reynolds is pictured at a restaurant in 2025. (Geneva Reynolds)

Los niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo pueden tener aun más dificultades para acceder a atención dental de calidad.

Pocos dentistas generales tienen suficiente formación pediátrica para atender a niños con discapacidades como Jonah, que se agobian con facilidad o necesitan sedación para un examen, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a KFF Health News.

Más del 26% de los niños tienen necesidades especiales de atención médica, y esos niños tienen el doble de probabilidades de no tener cubiertas sus necesidades dentales. Sus padres también tienen más probabilidades de tener problemas para encontrar un dentista.

Cuando era más pequeño, Jonah no dejaba que sus papás le cepillaran los dientes. Esto le generó caries en sus dientes de leche, explicó su mamá.

Después de la primera visita de Jonah a la sala de emergencias, Reynolds encontró un dentista general que tenía una cita disponible. Pero, a diferencia de un dentista pediátrico capacitado, dijo, el dentista no supo cómo examinar a Jonah de una forma que él pudiera tolerar y no estaba preparado para sedarlo. Jonah se fue sin tratamiento y pronto, cuando volvió la fiebre, regresó a la sala de emergencias.

Las salas de emergencias rara vez ofrecen soluciones

Bradley Weitz, pediatra en el condado de Washington, en Maine, aseguró que está viendo “las caries más horribles” en Down East Community Hospital.

Las salas de emergencia a menudo no están preparadas para tratar problemas dentales, explicó Weitz. Como a la que fue Jonah en Kentucky, Down East no tiene dentistas entre su personal. Weitz a menudo termina recetando antibióticos como medida temporal. “Pero un mes después, los pacientes regresan porque la situación vuelve a agravarse”, dijo Weitz.

Como posible solución, estados como Maine y Alaska están proponiendo usar fondos del Rural Health Transformation Program, dotado con $50.000 millones, para desarrollar la fuerza laboral de salud bucal o crear centros especializados de atención dental que puedan atender mejor y más rápido a niños con necesidades especiales de atención médica.

Pero esas iniciativas no resolverán la pérdida de cobertura que se anticipa por los recortes a Medicaid.

El año pasado, California otorgó $47 millones en subvenciones estatales para desarrollar o ampliar más de 120 centros odontológicos destinados a atender a pacientes con necesidades especiales de atención médica.

La emergencia dental de Jonah le costó a Reynolds una semana sin trabajar en su empleo como peluquera de perros y a Jonah tres días de tercer grado, además de los cientos de dólares que tuvieron que pagar de su propio bolsillo.

Finalmente, Reynolds encontró a un especialista en cirugía oral que le extrajo el diente. Pero incluso eso salió mal. Cuando Jonah se alteró por el pinchazo de una aguja, el cirujano amenazó con sujetarlo por la fuerza, contó Reynolds. Agregó que el profesional se fue rápidamente después del procedimiento sin darle un diagnóstico claro de qué había causado el dolor de Jonah.

La extracción terminó con el dolor de muelas, pero Reynolds opinó que más profesionales deberían saber cómo manejar casos como el de Jonah, con más sensibilidad hacia las familias.

Cuatro años después, todavía sigue fresco en su memoria el momento en que tuvo que obligar a Jonah a tomar el medicamento para el dolor. “Eso nunca se me va a olvidar”, concluyó Reynolds.