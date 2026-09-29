Esperó horas en una sala de emergencias y se fue sin que la atendieran. Aun así, le cobraron

Autumn Daniels fue a un centro de urgencias durante una crisis de migraña en abril. El personal le tomó los signos vitales y, posteriormente, Daniels pasó cuatro horas en la sala de espera antes de que su hermana la llevara a un hospital. Aun así, recibió una factura de 410 dólares. (Taylor Glascock for KFF Health News)

Autumn Daniels conoce bien las migrañas, las padece desde que era una niña.

Pero la que atormentó a Daniels, de 32 años, en abril fue peor de lo habitual. Después de una semana con un dolor de cabeza punzante, fue a un centro de urgencias cerca de su casa en Champaign, Illinois, donde recibió una inyección de Toradol, un medicamento antiinflamatorio no esteroideo que generalmente ayuda a aliviar sus síntomas.

El médico de la clínica le dijo que, si el dolor no mejoraba, debía ir a una sala de emergencias al día siguiente.

No mejoró. Así que, a la mañana siguiente, la hermana de Daniels la llevó a una sala de emergencias cercana, en Carle Foundation Hospital, en Urbana. Daniels dijo que no parecía haber mucha gente cuando se registró en la recepción y la llevaron brevemente a una sala de examen, donde un miembro del personal le controló los signos vitales y le preguntó si sufría migrañas con frecuencia.

Luego le dijeron que se sentara en la sala de espera hasta que la llamaran.

Esperó con su hermana. Y siguieron esperando. Para entonces, dijo Daniels, vomitaba cada 10 minutos, algo que no es inusual durante uno de sus ataques graves de migraña.

Después de cuatro horas, sin indicios de que Daniels fuera a ser atendida pronto, su hermana la llevó a otro hospital. Allí, después de esperar alrededor de una hora y media, la atendieron y recibió tratamiento, que incluyó más Toradol y medicamentos contra las náuseas.

Como se había ido de Carle sin recibir tratamiento, Daniels no esperaba que le cobraran nada.

Entonces llegó la factura.

El servicio médico

Daniels dijo que, cuando llegó a Carle, un miembro del personal le tomó el pulso, la temperatura y la presión arterial. Contó que no recibió ningún otro servicio ni fue atendida por un médico.

En un momento, mientras estaban sentadas en la sala de espera, la hermana de Daniels pidió una bolsa de hielo para colocarle en la cabeza, pero el personal se negó a dársela.

“El triaje en la sala de emergencias se basa en el riesgo de muerte o de daño grave, no en el nivel de sufrimiento”, dijo Jennifer Robblee, neuróloga del Barrow Neurological Institute en Phoenix y miembro de la junta directiva de la Association of Migraine Disorders.

“Es poco probable que se priorice a los pacientes con migraña que no presentan señales de alarma, ya que no corren un riesgo inmediato de morir”.

La factura

$410 por una visita de “Nivel 1 a la sala de emergencias”. Daniels dijo que pidió una factura detallada que mostrara cómo el hospital había llegado a esa cifra, pero nunca la recibió.

Esta no es la primera vez que un paciente se queja ante “Bill of the Month” de KFF Health News por recibir una factura después de irse de una sala de emergencias de Carle Health sin haber recibido tratamiento. En 2023, Maggi Wettstein llevó a su hijo pequeño a otro hospital de Carle Health y recibió una factura de $445 por una prueba de hisopo nasal para detectar influenza y covid. Ellos también se fueron antes de recibir tratamiento.

El problema de facturación: ¿Qué se considera atención médica?

Aunque Daniels se fue de la sala de emergencias después de esperar cuatro horas sin recibir tratamiento, el hospital le cobró igual. Su plan de salud, que recibe a través de su empleo como trabajadora estatal, pagó el tratamiento que recibió en el segundo hospital, pero rechazó el reclamo de Carle, por lo que Daniels quedó como responsable de pagar esa factura.

“Según los términos de su plan de salud, los reclamos relacionados con un paciente que deja el establecimiento en contra de la recomendación médica no son elegibles para cobertura”, dijo en un comunicado Leslie Porras, vocera de HealthLink, que administra el plan de Daniels.

Cuando Daniels preguntó por la factura, un representante de Carle respondió en un correo electrónico: “A partir del 1 de marzo de 2026, las visitas al Departamento de Emergencias pueden generar cargos incluso si el paciente no es atendido directamente por un proveedor. Cuando usted llega al Departamento de Emergencias, su visita comienza en cuanto se inicia la atención”.

El correo electrónico decía que la “atención” podía incluir el registro y la evaluación de enfermería, además de las pruebas de diagnóstico y el tratamiento. También señalaba que, incluso si los pacientes se van sin ser atendidos por un proveedor, se les puede cobrar porque el hospital utiliza recursos para mantener su personal, sus instalaciones y sus equipos.

Carle Health se negó a hablar con KFF Health News sobre la factura o la atención de Daniels, a pesar de que ella firmó una autorización de privacidad que permitía al sistema de salud hacerlo.

En un comunicado, Brittany Simon, vocera de Carle Health, dijo: “Nuestro Departamento de Emergencias mantiene prácticas de facturación uniformes para la atención de triaje”, en referencia al proceso mediante el cual se evalúa a los pacientes para garantizar que los casos más críticos se atiendan primero.

“Carle Health toma seriamente las inquietudes de los pacientes y apoya la transparencia en nuestros procesos de facturación”, dijo.

Por lo general, una factura de la sala de emergencias incluiría montos separados por los cargos del médico y los cargos del hospital, dijo Amber Padron, subdirectora de gestión de casos de Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a pacientes con afecciones crónicas o potencialmente mortales.

La factura de Daniels incluía un único cargo de $410. En la descripción decía “Sala de emergencias, Nivel 1” e incluía el código de terminología de procedimientos médicos vigente, o CPT, “99281”. Los códigos CPT se utilizan para facturar servicios de evaluación y manejo, conocidos como E/M, proporcionados por un profesional médico. El Nivel 1 es el nivel más bajo de atención de emergencia.

Pero hay un detalle importante: según la guía de códigos CPT de la Asociación Médica Americana (AMA), “el triaje por sí solo no es un servicio de E/M; por lo tanto, no puede facturarse utilizando un código de E/M”.

Y la situación se vuelve aún menos clara. Según Robert Mills, vocero de la AMA, el cargo del médico por una visita de emergencia bajo ese código CPT generalmente sería considerablemente inferior a $410.

“Es probable que el hospital haya consolidado el cargo facturado por el proveedor con una tarifa del establecimiento”, dijo Mills, en referencia a un cargo que los hospitales agregan a las facturas para cubrir sus costos generales, como los servicios públicos.

En medio de la incertidumbre sobre la facturación, Daniels tiene algo claro: la decisión de cobrar a los pacientes de emergencias que se van sin recibir tratamiento es reciente.

En 2025, fue a la misma sala de emergencias por problemas gastrointestinales. Después de esperar varias horas, decidió ir a otro lugar para recibir atención. Daniels dijo que, antes de irse, su madre, que la acompañaba ese día, confirmó en la recepción que no le cobrarían si se iban en ese momento. Y no recibió ninguna factura.

Daniels no esperaba que se le cobrara luego de irse de una sala de urgencias sin haber recibido tratamiento. Sin embargo, un representante del sistema de salud le informó más tarde que una visita a urgencias comienza “tan pronto como se inicia la atención”, lo cual podría implicar el momento en que el paciente se registra en la recepción y se le evalúa para fines de triaje. (Taylor Glascock for KFF Health News)

“Así que cuando fui por esta visita en abril, no tenía idea de que me iban a cobrar, porque las circunstancias eran muy similares”, dijo Daniels.

El sistema de salud no respondió a la pregunta sobre por qué había cambiado su política.

La resolución

Carle no cambió su posición. Según el correo electrónico que el sistema de salud envió a Daniels, “se determinó que los cargos son correctos y están plenamente respaldados por la documentación de la historia clínica”.

Daniels dijo que pagó $25 de la factura de $410 y solicitó asistencia financiera.

Mientras tanto, según la declaración que HealthLink proporcionó a KFF Health News, Daniels puede impugnar la decisión de su plan de salud: “La Sra. Daniels tiene derecho a apelar la decisión mediante el proceso de apelaciones establecido”.

Está considerando hacerlo, pero sigue indignada por lo ocurrido.

“¿Cómo puede ser ético o incluso legal que un hospital básicamente te cobre por ocupar un lugar en una sala de espera?”, preguntó.

La conclusión

No asumas que no recibirás una factura si te vas de un hospital antes de recibir atención médica. Puedes preguntar en la recepción cuál es la política del establecimiento y consultar con tu aseguradora si tu plan cubre este tipo de facturas.

Si el departamento de facturación del hospital no te proporciona información sobre los servicios que te están cobrando, solicita tu historia clínica, recomendó Padron, de Patient Advocate Foundation.

Además, cuando tu plan de salud procesa un reclamo, deberías recibir una explicación de beneficios que te informe sobre el trámite y detalle cuánto podrías tener que pagar. Presta atención al correo y revisa el portal de tu seguro.

Cuando un reclamo es rechazado, presentar una apelación ante tu plan de salud siempre es una buena idea, dijo Padron.

“Si no apelas, la respuesta siempre será no”, dijo.

Bill of the Month es una investigación colaborativa de KFF Health News y Well+Being de The Washington Post que analiza y explica facturas médicas. Desde 2018, esta serie ha ayudado a muchos pacientes y lectores a reducir sus facturas médicas, y ha sido citada en legislaturas estatales, el Capitolio de Estados Unidos y la Casa Blanca. ¿Tienes una factura médica confusa o exorbitante que quieras compartir? ¡Cuéntanos tu caso!