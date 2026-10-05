La ofensiva migratoria de Trump divide a los votantes rurales, según una encuesta de KFF y AP

Laura Leigh Taylor, agricultora de Georgia, afirma que las políticas migratorias del presidente Donald Trump provocaron la deportación del padre de una amiga que era un buen trabajador. (Matt Odom for KFF Health News)

Más de un año después del inicio de la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, una encuesta revela que los votantes de las zonas rurales del país están divididos sobre si esas políticas migratorias han beneficiado o perjudicado a sus comunidades.

En la encuesta de The Associated Press y KFF realizada en agosto a más de 2.000 votantes rurales, aproximadamente un tercio dijo que las medidas de control migratorio de la administración Trump habían tenido un impacto positivo en su comunidad y cerca de otro tercio dijo que el impacto había sido negativo. Alrededor de 3 de cada 10 dijeron que no habían tenido ningún impacto.

Durante la campaña electoral de 2024, Trump prometió aplicar estrictas medidas de control migratorio, y la encuesta muestra que uno de los pilares de su base —los votantes rurales que apoyan su movimiento Make America Great Again (MAGA)— es especialmente propenso a decir que ve beneficios en el lugar donde vive derivados de las estrictas políticas migratorias del presidente republicano.

Sin embargo, muchos votantes rurales también dicen que los inmigrantes son una parte fundamental de sus economías locales, y algunos creen que las medidas migratorias de Trump han ido demasiado lejos.

Laura Leigh Taylor, agricultora de 37 años que votó por Trump en 2024, dijo que desaprueba el amplio alcance de la ofensiva migratoria de Trump, que llevó a la deportación del padre de una amiga, un hombre trabajador.

“Entiendo que se expulse a los violadores y a los asesinos”, dijo. “Pero todas las personas que quedaron en el medio, que realmente no estaban haciendo nada más que cuidar de sus familias… fueron separadas de ellas”.

Taylor ahora lamenta haber votado por Trump. Como residente de Smithville, Georgia, un pueblo de unos 600 habitantes, cree que votará por el senador demócrata Jon Ossoff en noviembre porque, dijo, los demócratas han sido quienes han hablado sobre las familias desintegradas por las medidas de control migratorio.

“Solo por ese simple hecho, voy a votar por él”, agregó Taylor.

Votantes rurales quieren que los políticos hablen de inmigración

Cerca de tres cuartas partes de los votantes rurales dicen que es “extremadamente” o “muy” importante que los candidatos en las elecciones de medio término hablen sobre inmigración, aunque esa proporción es menor que la de quienes quieren que aborden el costo de vida, el fraude en los programas gubernamentales o los costos de la atención médica.

Los votantes rurales no consideran, de forma abrumadora, que las políticas migratorias de Trump hayan ayudado a sus comunidades, pero también son menos propensos que la población general a decir que Trump se ha excedido en sus medidas, que han incluido deportaciones masivas y expulsiones rápidas de inmigrantes a países con los que no tienen vínculos.

Solo alrededor de 4 de cada 10 votantes rurales dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” al restringir la inmigración legal o deportar a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización, por debajo del 55% de los adultos estadounidenses que dijeron lo mismo en una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre.

John Thomas, de 55 años y residente de Liberty, Kentucky, apoya los esfuerzos de Trump para deportar a personas que no tienen estatus legal. Thomas, a quien acaban de aprobar beneficios por discapacidad después de haberse lesionado la espalda en 2008, cree que estas personas imponen una carga excesiva sobre el sistema de salud. Regular la inmigración, dijo, es una manera de ofrecer una mejor atención médica a los estadounidenses.

“Les han estado quitando a todos”, dijo Thomas sobre los inmigrantes. “Las personas que realmente necesitan estas cosas no pueden conseguirlas por culpa de ellos”.

David Grabowski, profesor de políticas de salud en Harvard Medical School, dijo que las investigaciones sugieren que los inmigrantes utilizan menos servicios de salud que los estadounidenses nacidos en el país.

“Es difícil argumentar que estén imponiendo una carga excesiva al sistema”, señaló, porque muchos inmigrantes trabajan en el sector de la salud y pagan impuestos.



Taylor se arrepiente de haber votado por Trump en 2024. (Matt Odom for KFF Health News)

La mayoría de los votantes rurales reconoce la importancia económica de los inmigrantes

Los inmigrantes suelen desempeñar funciones clave para sostener las industrias locales, incluso ocupando puestos de trabajo en la manufactura, la atención médica y la agricultura. La encuesta sugiere que la gran mayoría de los votantes rurales considera que los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país son una parte importante de sus economías locales.

Shannon Monnat, directora del Center for Policy Research de la Universidad de Syracuse y presidenta de la Rural Sociological Society, dijo que la inmigración ha sido un salvavidas demográfico para gran parte de las zonas rurales de Estados Unidos. Las áreas rurales llevan años perdiendo adultos jóvenes, señaló.

“Para muchos pueblos pequeños, los inmigrantes son la razón por la que la escuela y el hospital permanecieron abiertos y el condado no perdió población”, dijo Monnat.

Alrededor de 7 de cada 10 votantes rurales consideran que los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país son “muy” o “algo” importantes para sus economías locales, y una proporción similar dijo lo mismo sobre los trabajadores agrícolas temporales o estacionales. Cada año, cientos de miles de inmigrantes ocupan empleos estacionales en granjas estadounidenses, y la mayoría llega desde México con visas H-2A.

La encuesta encontró que los votantes rurales vinculados con la agricultura tienen más probabilidades que quienes no tienen esa conexión, de considerar que los trabajadores temporales o estacionales son “muy importantes” para sus economías locales.

Jeff Miller, un republicano de 56 años que trabaja con equipos de limpieza industrial de alta presión y aspiración, se ha sentido mayormente satisfecho con la agenda de Trump y cree que las cosas “van en la dirección correcta”. Sin embargo, ha tenido dificultades con la agresiva política migratoria de Trump, a la que atribuye la deportación de un amigo y “muy buen trabajador”, que fue expulsado de Estados Unidos cuando venció su permiso de trabajo.

Miller, de Racine, Ohio, dijo que apoyaría excepciones para las personas trabajadoras o, simplemente, un enfoque menos agresivo.

“Es una especie de tira y afloja, porque perdí a un muy buen amigo por eso”, dijo Miller.

Los votantes rurales son mucho menos propensos a considerar beneficiosos a los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, pero el 45% dice que son al menos “algo” importantes para las economías locales.

Albert Martinez, demócrata de 70 años de San Diego, Texas, votó por Trump en 2016, pero ahora cree que la administración “está fuera de control”. El veterano del Ejército dijo que está a favor de expulsar del país a los delincuentes, pero que eso no es lo que está viendo con las actuales medidas de control migratorio.

“Decidieron atacar a todo el mundo, sin distinción”, dijo Martinez. “Niños y mujeres inocentes, personas que trabajan en restaurantes, personas que trabajan en hoteles, personas que construyen casas, personas que trabajan en albañilería, y personas inocentes, buenas, que pagan impuestos. Contribuyentes. Es una locura”.

Los votantes rurales MAGA apoyan las políticas migratorias de Trump

Algunos de los partidarios más leales de Trump —republicanos rurales que se consideran seguidores del movimiento MAGA— tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los republicanos rurales que no se identifican con MAGA de considerar que las políticas migratorias de Trump han beneficiado al lugar donde viven.

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes rurales se identifican como republicanos MAGA, mientras que alrededor de 1 de cada 10 son republicanos pero no simpatizantes de MAGA.

Cerca de dos tercios de los republicanos rurales MAGA dicen que las políticas migratorias de Trump han tenido un impacto positivo en el lugar donde viven. Aproximadamente la mitad dice que la administración Trump “no ha ido lo suficientemente lejos” en la deportación de inmigrantes que están en el país sin autorización, mientras que cerca de la mitad considera que sus medidas han sido “adecuadas”.

Katherine Reed, una republicana de 27 años que apoya el movimiento MAGA, dijo estar satisfecha con la implementación de las políticas de deportación de la administración Trump. Reed, residente de Mount Pleasant, Texas, considera que su comunidad siempre ha sido segura, pero cree que las políticas de la administración han tenido un impacto positivo al reducir los delitos violentos en todo el país.

“Ha hecho que la vida sea mucho más segura para la gente”, dijo.

Reed cree que, si alguien viene a Estados Unidos, debe “respetar las leyes del país” y “hacerlo legalmente”.

“Quiero que personas realmente extraordinarias se conviertan en estadounidenses”, dijo Reed. “De eso se trata Estados Unidos”.

La encuesta KFF-AP Rural Voters Survey se realizó en línea y por teléfono entre el 12 y el 24 de agosto de 2026 entre 2.241 votantes registrados que viven en zonas rurales, definidas como áreas censales incluidas en los códigos 5 a 10 de los Rural-Urban Commuting Area Codes de 2020 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los votantes fueron contactados mediante una combinación del panel probabilístico SSRS Opinion Panel y una muestra basada en registros del archivo de votantes de L2. Los resultados generales tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3 puntos porcentuales, incluidos los efectos del diseño derivados de la ponderación. Los márgenes de error son mayores para los subgrupos. En colaboración con AP, investigadores de KFF trabajaron en el diseño de la muestra y el cuestionario, y en el análisis y la presentación de los resultados.

Esta historia es parte de una colaboración entre KFF Health News y The Associated Press.