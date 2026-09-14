Una generación de niños sufre mientras Trump desestabiliza a familias inmigrantes

La niña miró a Norma Gómez desde la puerta del apartamento de su vecina. Sus tristes ojos marrones se iluminaron de repente con una luz de esperanza.

“¿Eres tú la persona que va a traer de vuelta a mi mamá?”, preguntó.

Gómez no supo qué responder. Era una mañana de diciembre y había llevado comida, pañales, toallitas húmedas y ropa, artículos con los que esperaba ayudar a la niña de 6 años, a su hermanito todavía bebé y a la vecina que había asumido su cuidado.

Los niños se habían quedado solos después de que agentes federales de inmigración arrestaran a sus padres frente a su apartamento en Oxnard, una comunidad agrícola mayoritariamente latina en la costa del sur de California. Pero Gómez no tenía ningún poder para hacer que sus padres regresaran.

“Estamos trabajando en eso”, recordó Gómez haberle dicho a la niña. En realidad, no encontraba una manera de responderle con sinceridad sin angustiarla.

Como gerente de proyectos de una organización sin fines de lucro que brinda asistencia alimentaria a familias inmigrantes afectadas por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gómez ha sido testigo de la conmoción y el dolor que han trastornado la vida de millones de familias inmigrantes desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, con consecuencias devastadoras para la salud de los niños.

Entre ellos se encuentran unos 205.000 niños con al menos uno de sus padres detenido por las autoridades migratorias hasta abril, una cifra que sin duda ha aumentado desde entonces.

La separación de los padres perjudica psicológicamente a los niños. Destroza a las familias y con frecuencia deja al padre, madre o cuidador que queda a cargo luchando por mantener una vivienda, comprar alimentos y atender las necesidades médicas de los niños. Algunos menores se quedan solos y deben cuidarse solos.

Muchos niños cuyos padres no han sido detenidos también enfrentan amenazas a su salud y bienestar. En el sur del país, dos niños se suicidaron en febrero de 2025 después de que, según informes, fueran acosados debido al supuesto estatus migratorio de sus familias.

Millones de niños forman parte de familias que están perdiendo acceso a atención médica, alimentos, subsidios y otros apoyos a medida que el gobierno federal y los gobiernos estatales restringen la elegibilidad para inmigrantes con y sin estatus legal.

El miedo a las acciones de las autoridades federales ha hecho que algunos padres no lleven a sus hijos a la escuela, no vayan al médico o no participen en actividades sociales. Algunos han sacado a sus hijos de programas de salud y nutrición o directamente no los han inscripto.

Los niños de familias con raíces inmigrantes también viven con miedo. Están sintiendo más angustia emocional, más acoso escolar y ansiedad por la posibilidad de ser víctimas de perfil racial por parte del ICE, incluso cuando ellos o sus familiares son ciudadanos o residentes legales.

La mayoría de estos niños son ciudadanos estadounidenses. Aproximadamente 1 de cada 4 niños nacidos en Estados Unidos tiene al menos un padre inmigrante, incluidos unos 4.6 millones que tienen un padre o una madre sin estatus legal.

“Me preocupa mucho cuánto tiempo nos va a llevar como país enfrentar todo el daño que se le está haciendo a esta generación de niños”, dijo Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes del Center for Law and Social Policy. “Este tipo de estrés puede causar daños en el desarrollo a largo plazo y realmente puede afectar su capacidad para rendir bien en la escuela, tener una vida saludable y convertirse en adultos prósperos y estables”.

Norma Gómez, gestora de proyectos del Mixteco Indigena Community Organizing Project en Oxnard, California, proporciona alimentos y artículos de primera necesidad a familiares que cuidan de niños cuyos padres han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre ellos están: un padrastro que cuida a cuatro niñas, una joven de 16 años que se ocupa de sus hermanos menores y numerosos tíos y tías. (Karla Gachet for KFF Health News)

Restricciones a beneficios públicos

Trump ha convertido la ofensiva contra la inmigración —incluidos los hijos de inmigrantes— en una prioridad desde que comenzó su segundo mandato el año pasado.

El día de su toma de posesión emitió una orden ejecutiva que pretendía poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de padres sin estatus legal o que se encontraran en el país con visas temporales, un intento que finalmente fue bloqueado por la Corte Suprema.

Su administración, con la aprobación de los republicanos en el Congreso, ha destinado miles de millones de dólares a la aplicación de las leyes migratorias, deteniendo a los padres de unos 145.000 niños ciudadanos estadounidenses, según datos del mes de abril.

De acuerdo a un análisis de la organización de noticias sin fines de lucro The Marshall Project, ha detenido a más de 6.200 niños.

También ha buscado cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de inmigrantes, decenas de miles de los cuales tienen hijos ciudadanos estadounidenses, y ha retrasado renovaciones del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que incluye a padres de unos 300.000 niños ciudadanos.

Funcionarios de la Casa Blanca dicen que la ofensiva migratoria beneficia a los estadounidenses al liberar recursos como empleos y viviendas, reducir la presión sobre las finanzas públicas, expulsar a delincuentes y restaurar la integridad del sistema migratorio. Diversos estudios, sin embargo, han encontrado que las deportaciones masivas perjudican a los trabajadores estadounidenses.

Trump y otros líderes republicanos han argumentado que la ciudadanía por nacimiento fomenta la inmigración no autorizada y el “turismo para nacer”, y que el TPS ha permitido que inmigrantes de “países peligrosos del tercer mundo” permanezcan indefinidamente en Estados Unidos bajo un programa que se supone temporal.

En una declaración, la vocera de la Casa Blanca Lauren Bis no respondió directamente si a la administración le preocupa el daño a largo plazo para los niños y el aumento de los costos de atención médica como consecuencia de sus políticas migratorias. En cambio, repitió críticas previas de la Casa Blanca según las cuales las políticas migratorias del presidente Joe Biden permitieron que niños fueran introducidos clandestinamente en Estados Unidos por redes de tráfico de personas.

“La verdadera historia es el impacto psiquiátrico en las decenas de miles de niños que fueron introducidos ilegalmente por la frontera, muchos de ellos por traficantes de personas y explotadores sexuales”, escribió en un correo electrónico.

Solo el 39% de los estadounidenses aprueba cómo maneja Trump el tema migratorio, según una encuesta reciente del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas migratorias de Trump, ha acusado a los hijos de inmigrantes de agotar los recursos públicos y perpetuar problemas de los países de origen de sus padres.

Sin embargo, investigaciones muestran que los inmigrantes ganan más y obtienen mejores resultados cuanto más tiempo viven en Estados Unidos, y que ellos y sus hijos se integran rápidamente. Los datos también muestran que dependen menos de la asistencia pública que los estadounidenses nacidos en el país.

“Esta es la gran mentira de la migración masiva”, escribió Miller en noviembre en la red social X. “No solo estás importando individuos. Estás importando sociedades. No ocurre ninguna transformación mágica cuando los estados fallidos cruzan las fronteras. A gran escala, los migrantes y sus descendientes recrean las condiciones y los horrores de sus países de origen destruidos”.

La ley republicana de impuestos y gastos aprobada el verano pasado restringe la elegibilidad de los inmigrantes para programas de asistencia médica y alimentaria.

Y en julio, la administración emitió nuevas reglas de “carga pública” que otorgan a los funcionarios de inmigración amplia discreción para negar la residencia permanente a inmigrantes que se encuentran legalmente en el país si ellos o sus familiares han utilizado programas de beneficios públicos. Esta medida podría llevar a más de un millón de niños ciudadanos estadounidenses a abandonar programas de salud de la red de seguridad social.

Gómez, en una distribución mensual de alimentos organizada por el Mixteco Indigena Community Organizing Project en Santa Paula. Comenta que ha entregado alimentos a familias que cuidan a niños cuyos padres —uno o ambos— han sido detenidos por las autoridades de inmigración. (Karla Gachet for KFF Health News)

Juntos, pero con miedo

La separación de los padres es traumática para los niños y puede provocar problemas de salud de por vida, entre ellos ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares y dificultades de aprendizaje.

Se comprobó que los niños separados de sus padres en la frontera durante la primera administración Trump presentaban trauma persistente. Los investigadores también han vinculado las deportaciones y detenciones de padres inmigrantes —así como la amenaza de que ocurran— con trauma emocional generalizado, mayores tasas de abandono escolar, inseguridad de vivienda y hambre entre niños inmigrantes y nacidos en Estados Unidos.

También resulta costoso para la sociedad.

Un estudio de 2024 realizado por investigadores federales estimó que las afecciones de salud relacionadas con traumas infantiles representaron $292.000 millones en gastos de atención médica solo en 2021, incluidos costos de programas financiados por los contribuyentes como Medicaid y Medicare.

Emmanuel, un joven de 13 años de Oxnard, siente ansiedad cada vez que su padre, un trabajador agrícola, sale al trabajo, dijo su madre, Ana. Le pide que le asegure que su papá volverá y pregunta qué pasaría con él si sus padres fueran detenidos.

Cuando están en lugares públicos, apura a Ana porque teme que el ICE pueda aparecer de repente. KFF Health News no utiliza sus nombres completos porque temen ser deportados.

Médicos y terapeutas entrevistados por KFF Health News dijeron que han observado un aumento notable de problemas de salud mental, especialmente ansiedad, entre niños de familias inmigrantes.

Kimberly McNally, pediatra del Inglewood South La Brea Health Center, dijo que constantemente deriva a niños de todas las edades a servicios de salud mental debido al miedo de que sus padres puedan ser detenidos por las autoridades.

En centros de cuidado infantil, algunos niños han comenzado a llegar con una bolsa adicional por si sus padres no regresan a recogerlos, dijo Liza Davis, directora de defensa pública para Children in Immigrant Families de The Children’s Partnership, que trabaja con una coalición de educadores de la primera infancia.

A veces, la angustia lleva a los jóvenes a tomar medidas extremas.

En junio, Eliel José, de 19 años, se quitó la vida después de que su padre fuera deportado del área de Atlanta a México, según Univisión.

Rosie Harrison, directora ejecutiva de Grow Initiative GA, una organización comunitaria que trabaja con familias de bajos ingresos, dijo que durante el último año ha recibido múltiples llamadas de padres inmigrantes que buscan ayuda para hijos con depresión o pensamientos suicidas.

Sus situaciones a menudo empeoran porque muchos no tienen seguro de salud y no pueden pagar terapia. En muchos casos, esto se debe a que los padres perdieron empleos que incluían seguro médico como consecuencia de redadas en lugares de trabajo o de cambios en las reglas de elegibilidad impuestos por la administración Trump.

“Me preocupan las familias que van a tener que enterrar a sus hijos”, dijo Harrison. “Me preocupa que perdamos la oportunidad de que una persona increíble haga cosas increíbles por nuestra comunidad, por nuestro país, porque se quitó la vida”.

Gómez (centro), gerente de proyectos del Mixteco Indigena Community Organizing Project, junto al voluntario Ezequiel Alonso (a la izq.) mientras se preparan para distribuir alimentos y útiles escolares a familias de Santa Paula. Muchas familias atraviesan dificultades debido a las políticas migratorias de la administración Trump. (Karla Gachet for KFF Health News)

Fortaleza bajo presión

Sin embargo, muchos niños también están demostrando resiliencia.

En una inversión de roles, algunos se han convertido en protectores de sus padres. Van al supermercado y llevan a sus hermanos menores a la escuela para que sus padres no tengan que salir de casa.

Giselle Gonzalez, estudiante universitaria y voluntaria de la red de protección de inmigrantes VC Defensa en el condado de Ventura, California, dijo que nunca olvidará la mañana del verano pasado cuando se despertó con el ruido de niños en bicicleta recorriendo su vecindario de Thousand Oaks, donde viven muchos inmigrantes, gritando: “¡La migra! ¡La migra! ¡No salgan!”.

Habían visto a agentes del ICE detener a operarios de fábricas y jardineros cuando iban camino al trabajo, dijo.

Vecinos, grupos comunitarios, proveedores de salud y otras personas también han dado un paso al frente de distintas maneras para apoyar a niños y familias afectados por la aplicación de las leyes migratorias.

Entregan alimentos, ofrecen terapia gratuita, acompañan a los niños a la escuela y ayudan a los padres a preparar planes de emergencia para el cuidado de sus hijos en caso de que sean detenidos o deportados.

En última instancia, harán falta políticas migratorias y prácticas más humanas para poner fin al daño que se está causando a los niños, indicaron académicos y defensores.

Investigadores de Arizona State University definen como modelo a un programa piloto llamado Family Case Management Program, diseñado para mantener unidas a las familias al mismo tiempo que se hacen cumplir las leyes de inmigración.

Lanzado en enero de 2016 durante la presidencia de Barack Obama, el programa permitía que las familias solicitantes de asilo permanecieran en la comunidad mientras esperaban la resolución de sus casos.

A través de un administrador de casos, recibían apoyo para cumplir con las obligaciones de sus procesos migratorios y para prepararse para una posible deportación si fuera necesario. El programa, que demostró ser exitoso y eficiente en cuanto a costos, fue eliminado durante la primera administración Trump.

En Venice Family Clinic, en Los Angeles, la administradora de casos Mabel Alavez es testigo de las presiones que enfrentan las familias que siguen unidas, pero temen ser separadas.

Muchas de esas personas son padres o abuelos que llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Algunos tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela, al parque o a la playa. Preguntan si es seguro inscribir a sus hijos nacidos en Estados Unidos en Medicaid.

Alavez ayuda a familias que enfrentan desalojos porque tienen miedo de ir a trabajar y ya no pueden pagar el alquiler. A menudo, también las ayuda a tener un plan sobre quién cuidará a sus hijos si son detenidos.

Criada ella misma en una familia inmigrante, Alavez sabe lo difícil que puede ser para los niños estadounidenses de primera generación crecer, ir a la escuela y encontrar un sentido de pertenencia en un país distinto del de sus padres.

“Me cuesta imaginar cómo podrían hacer todo eso además de enfrentar lo que está ocurriendo ahora”, dijo. “Sí creo que esto tendrá un gran impacto en ellos. Pero no estoy muy segura de cómo se manifestará”.